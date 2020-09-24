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"Сбер" обновил мобильное приложение "Сбербанк онлайн"
"Сбер" обновил мобильное приложение "Сбербанк онлайн" для операционных систем iOS и Android, оно появилось в магазинах App Store и Google Play. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:09
2020-09-24T12:09
сбербанк россии
google android
apple ios
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> "Сбер" обновил мобильное приложение "<a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> онлайн" для операционных систем <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a> и <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>, оно появилось в магазинах App Store и Google Play.Описание к обновлению начинается с хокку: "Осень пришла!", - шепчет мне ветер... Свежий, как лого Сбербанка".Сбербанк официально на презентации в четверг представил новый логотип: это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.В описании к обновлению указывается, что в правом верхнем углу на главном экране теперь будут находиться виртуальные ассистенты "Салют" - они умеют отправлять переводы и пополнять мобильный, но продолжают учиться.При этом "Сбер" предупреждает, что если ассистенты не появятся сразу после обновления, нужно подождать несколько дней: "Им нужно немного времени, чтобы привыкнуть и выйти из тени".
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сбербанк россии, google android, apple ios, экономика

"Сбер" обновил мобильное приложение "Сбербанк онлайн"

12:09 24.09.2020
3291
© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Сбер" обновил мобильное приложение "Сбербанк онлайн" для операционных систем iOS и Android, оно появилось в магазинах App Store и Google Play.
Описание к обновлению начинается с хокку: "Осень пришла!", - шепчет мне ветер... Свежий, как лого Сбербанка".
Сбербанк официально на презентации в четверг представил новый логотип: это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.
В описании к обновлению указывается, что в правом верхнем углу на главном экране теперь будут находиться виртуальные ассистенты "Салют" - они умеют отправлять переводы и пополнять мобильный, но продолжают учиться.
При этом "Сбер" предупреждает, что если ассистенты не появятся сразу после обновления, нужно подождать несколько дней: "Им нужно немного времени, чтобы привыкнуть и выйти из тени".
Вывеска с новым логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 11:23
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