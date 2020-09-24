https://ria.ru/20200924/prilozhenie-1577698728.html

"Сбер" обновил мобильное приложение "Сбербанк онлайн"

"Сбер" обновил мобильное приложение "Сбербанк онлайн" для операционных систем iOS и Android, оно появилось в магазинах App Store и Google Play. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:09

2020-09-24T12:09

2020-09-24T12:09

сбербанк россии

google android

apple ios

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> "Сбер" обновил мобильное приложение "<a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> онлайн" для операционных систем <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a> и <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>, оно появилось в магазинах App Store и Google Play.Описание к обновлению начинается с хокку: "Осень пришла!", - шепчет мне ветер... Свежий, как лого Сбербанка".Сбербанк официально на презентации в четверг представил новый логотип: это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.В описании к обновлению указывается, что в правом верхнем углу на главном экране теперь будут находиться виртуальные ассистенты "Салют" - они умеют отправлять переводы и пополнять мобильный, но продолжают учиться.При этом "Сбер" предупреждает, что если ассистенты не появятся сразу после обновления, нужно подождать несколько дней: "Им нужно немного времени, чтобы привыкнуть и выйти из тени".

https://ria.ru/20200924/sberbank-1577696255.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, google android, apple ios, экономика