https://ria.ru/20200924/prilozhenie-1577698728.html
"Сбер" обновил мобильное приложение "Сбербанк онлайн"
"Сбер" обновил мобильное приложение "Сбербанк онлайн" для операционных систем iOS и Android, оно появилось в магазинах App Store и Google Play. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:09
2020-09-24T12:09
2020-09-24T12:09
сбербанк россии
google android
apple ios
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_12844bb2074bd8f4805fd897f584c992.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> "Сбер" обновил мобильное приложение "<a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> онлайн" для операционных систем <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a> и <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>, оно появилось в магазинах App Store и Google Play.Описание к обновлению начинается с хокку: "Осень пришла!", - шепчет мне ветер... Свежий, как лого Сбербанка".Сбербанк официально на презентации в четверг представил новый логотип: это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.В описании к обновлению указывается, что в правом верхнем углу на главном экране теперь будут находиться виртуальные ассистенты "Салют" - они умеют отправлять переводы и пополнять мобильный, но продолжают учиться.При этом "Сбер" предупреждает, что если ассистенты не появятся сразу после обновления, нужно подождать несколько дней: "Им нужно немного времени, чтобы привыкнуть и выйти из тени".
https://ria.ru/20200924/sberbank-1577696255.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_401a5874c9447fcf142e57cb90765e90.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, google android, apple ios, экономика
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
"Сбер" обновил мобильное приложение "Сбербанк
онлайн" для операционных систем iOS
и Android
, оно появилось в магазинах App Store и Google Play.
Описание к обновлению начинается с хокку: "Осень пришла!", - шепчет мне ветер... Свежий, как лого Сбербанка".
Сбербанк официально на презентации в четверг представил новый логотип: это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.
В описании к обновлению указывается, что в правом верхнем углу на главном экране теперь будут находиться виртуальные ассистенты "Салют" - они умеют отправлять переводы и пополнять мобильный, но продолжают учиться.
При этом "Сбер" предупреждает, что если ассистенты не появятся сразу после обновления, нужно подождать несколько дней: "Им нужно немного времени, чтобы привыкнуть и выйти из тени".