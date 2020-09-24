https://ria.ru/20200924/pribaltika-1577723908.html

Страны Балтии подготовили "черный список" белорусов

Единый для стран Балтии “черный список” с именами примерно 100 человек, причастных, по мнению прибалтийских государств, к подавлению акций протеста в... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:50

2020-09-24T17:50

2020-09-24T20:49

протесты в белоруссии

эдгар ринкевич

александр лукашенко

эстония

латвия

белоруссия

литва

в мире

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<strong>РИГА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Единый для стран Балтии “черный список” с именами примерно 100 человек, причастных, по мнению прибалтийских государств, к подавлению акций протеста в Белоруссии, будет опубликован в ближайшие дни, сообщил в эфире Латвийского радио министр иностранных дел Латвии <a href="https://ria.ru/person_EHdgar_Rinkevich" target="_blank">Эдгар Ринкевич</a>.Кто именно войдет в список, Ринкевич не сообщил.Ранее глава МВД <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a> Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>. МИД <a href="https://ria.ru/location_Latvia" target="_blank">Латвии</a> и <a href="https://ria.ru/location_Estonia" target="_blank">Эстонии</a> заявили об аналогичных санкциях. Лукашенко, в свою очередь, заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на российские.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Несанкционированные акции продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577699778.html

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латвия

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдгар ринкевич, александр лукашенко, эстония, латвия, белоруссия, литва, в мире