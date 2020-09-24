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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200924/pribaltika-1577723908.html
Страны Балтии подготовили "черный список" белорусов
Единый для стран Балтии “черный список” с именами примерно 100 человек, причастных, по мнению прибалтийских государств, к подавлению акций протеста в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:50
2020-09-24T20:49
протесты в белоруссии
эдгар ринкевич
александр лукашенко
эстония
латвия
белоруссия
литва
в мире
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<strong>РИГА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Единый для стран Балтии “черный список” с именами примерно 100 человек, причастных, по мнению прибалтийских государств, к подавлению акций протеста в Белоруссии, будет опубликован в ближайшие дни, сообщил в эфире Латвийского радио министр иностранных дел Латвии <a href="https://ria.ru/person_EHdgar_Rinkevich" target="_blank">Эдгар Ринкевич</a>.Кто именно войдет в список, Ринкевич не сообщил.Ранее глава МВД <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a> Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>. МИД <a href="https://ria.ru/location_Latvia" target="_blank">Латвии</a> и <a href="https://ria.ru/location_Estonia" target="_blank">Эстонии</a> заявили об аналогичных санкциях. Лукашенко, в свою очередь, заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на российские.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Несанкционированные акции продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577699778.html
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эстония
латвия
белоруссия
литва
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эдгар ринкевич, александр лукашенко, эстония, латвия, белоруссия, литва, в мире

Страны Балтии подготовили "черный список" белорусов

17:50 24.09.2020 (обновлено: 20:49 24.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
 Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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РИГА, 24 сен – РИА Новости. Единый для стран Балтии “черный список” с именами примерно 100 человек, причастных, по мнению прибалтийских государств, к подавлению акций протеста в Белоруссии, будет опубликован в ближайшие дни, сообщил в эфире Латвийского радио министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Вчера с коллегами из Литвы и Эстонии достигнута договоренность об обнародовании списка. В него войдут 100 человек, которые ответственны за насилие в отношении людей в Белоруссии", - сказал министр.

Кто именно войдет в список, Ринкевич не сообщил.
Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях. Лукашенко, в свою очередь, заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на российские.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Несанкционированные акции продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииЭдгар РинкевичАлександр ЛукашенкоЭстонияЛатвияБелоруссияЛитваВ мире
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