https://ria.ru/20200924/premiya-1577710461.html

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:44

2020-09-24T14:44

2020-09-25T02:57

северный кавказ

альфред нобель

барак обама

сирия

сша

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021.Заявку в расположенный в Осло Нобелевский комитет направил писатель и ученый Сергей Комков.По словам Комкова, он направил заявку девятого сентября, и на следующий день, в 15.07 по местному времени, она поступила в Нобелевский комитет мира, в получении расписался один из секретарей комитета.По словам писателя, он внимательно следил за следованием заказного письма.По словам Комкова, прием заявок начинается в сентябре и заканчивается в октябре. До марта в комитете будут их рассматривать, а в марте-апреле всем приславшим предложения направят письма о том, что заявку приняли, рассмотрели и зарегистрировали.Писатель подчеркнул, что Нобелевскую премию мира можно будет закрывать, если не будет решен вопрос о номинировании Путина на эту награду.По словам писателя, "эту серьезную международную структуру" нужно "проверить, как говорят, на вшивость и на гражданскую ответственность".Ранее, в 2013 году Комков уже <a href="https://lgz.ru/article/-38-6431-25-09-2013/obedinitsya-v-borbe-za-mir/" target="_blank">выдвигал</a> Путина на Нобелевскую премию мира, назвав российского президента "признанным мировым лидером, способным остановить сегодня надвигающуюся планетарную катастрофу".Комментарий КремляПресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя выдвижение Путина на Нобелевскую премию, заявил, что если такое решение примут, то будет прекрасно, а если нет, то ничего страшного не случится."Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель", — прокомментировал он инициативу Комкова."Хороший тест на адекватность"Член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>, комментируя выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира, отметила РИА Новости, что это станет хорошим тестом на адекватность членов комитета.Депутат напомнила, что российскому президенту принадлежит решающий вклад в установление мира на <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северном Кавказе</a> и <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, а также в прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. По словам Паниной, если бы не персональный вклад Путина, там до сих по ежедневно погибали бы сотни людей, как военных, так и гражданских.Она добавила, что Путин — самый активный и последовательный проводник сохранения существующей в мире архитектуры международной безопасности. По словам парламентария, он "не дает сломать ее силам, стремящимся к окончательному пересмотру итогов Второй мировой войны".Панина считает, что выдвижение президента России станет хорошим тестом на адекватность Нобелевского комитета.По ее словам, одно дело — вручать премию мира экс-вице-президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Альберту Гору и экс-президенту <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Бараку Обаме</a> "непонятно за какие достижения", и совсем другое — "проявить мужество и наградить лидера, который уже давно заслужил репутацию миротворца".Нобелевская премия мираПремия мира — одна из пяти, присуждаемых на основании составленного в конце XIX века завещания шведского промышленника и изобретателя <a href="http://ria.ru/person_Alfred_Nobel/" target="_blank" data-auto="true">Альфреда Нобеля</a>. Награду присуждают человеку или организации за выдающийся вклад в укрепление мира.Выдвигать номинантов могут правительства, члены международных судов, профессора, ректоры. Также право направлять заявки имеют лица, ранее награжденные премией, или бывшие члены Нобелевского комитета.

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/navalnyy-nobel-1577388665.html

https://ria.ru/20200918/brezhnev-1577449282.html

https://ria.ru/20200914/obama-1577190370.html

https://ria.ru/20200909/tramp-1576995431.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/putin-1577708819.html

Артур Никитин Круто. Закрываются заводы и фабрики, школы и больницы. За это Нобеля? А что? Америка знает, кого награждать. 515

Gario Ivangelis Это что, такой анекдот? 465

92

северный кавказ

сирия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный кавказ, альфред нобель, барак обама, сирия, сша