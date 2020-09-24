Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
14:44 24.09.2020 (обновлено: 02:57 25.09.2020)
68413
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021.
Заявку в расположенный в Осло Нобелевский комитет направил писатель и ученый Сергей Комков.
Вслед за Трампом, Навальным и четой Тихановских на нобелевскую премию мира выдвинули и Путина pic.twitter.com/gLPXlocpSW— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 24, 2020
По словам Комкова, он направил заявку девятого сентября, и на следующий день, в 15.07 по местному времени, она поступила в Нобелевский комитет мира, в получении расписался один из секретарей комитета.
По словам писателя, он внимательно следил за следованием заказного письма.
"После этой заявки началась буквально бешеная реакция с американской стороны. Уже ближе к вечеру, после 16 часов по местному времени, американский представитель в Осло, <...> быстренько написав чуть ли не от руки заявку, тут же всунул заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира — не пойми за что, о каком-то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации — Трампа", — рассказал Комков на пресс-конференции "О номинировании президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году".
По словам Комкова, прием заявок начинается в сентябре и заканчивается в октябре. До марта в комитете будут их рассматривать, а в марте-апреле всем приславшим предложения направят письма о том, что заявку приняли, рассмотрели и зарегистрировали.
Писатель подчеркнул, что Нобелевскую премию мира можно будет закрывать, если не будет решен вопрос о номинировании Путина на эту награду.
17 сентября, 14:21Лучше Трампа? В США захотели выдвинуть Навального на Нобелевскую премию
"Мы будем всеми силами делать все возможное, и у нас впереди почти год для того, чтобы эта инициатива была услышана членами Нобелевского комитета", — сказал он.
По словам писателя, "эту серьезную международную структуру" нужно "проверить, как говорят, на вшивость и на гражданскую ответственность".
"Надо понять, что они есть такое на самом деле: или это прислужники тех темных сил и готовые голосовать постоянно втемную за всякого рода силы зла или они все-таки реальные потомки <…> и реальные исполнители воли великого Нобеля", — подчеркнул он.
Ранее, в 2013 году Комков уже выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира, назвав российского президента "признанным мировым лидером, способным остановить сегодня надвигающуюся планетарную катастрофу".
18 сентября, 15:43Брежнев имеет больше прав на Нобелевскую премию, чем Обама, считают в ЕР
Комментарий Кремля
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя выдвижение Путина на Нобелевскую премию, заявил, что если такое решение примут, то будет прекрасно, а если нет, то ничего страшного не случится.
"Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель", — прокомментировал он инициативу Комкова.
"Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято - прекрасно, не будет принято - тоже ничего страшного. Здесь трудно что-то иное сказать", — заявил Песков журналистам.
14 сентября, 06:31Трамп считает, что Обама получил Нобелевскую премию ни за что
"Хороший тест на адекватность"
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира, отметила РИА Новости, что это станет хорошим тестом на адекватность членов комитета.
Депутат напомнила, что российскому президенту принадлежит решающий вклад в установление мира на Северном Кавказе и Сирии, а также в прекращении огня в Донбассе. По словам Паниной, если бы не персональный вклад Путина, там до сих по ежедневно погибали бы сотни людей, как военных, так и гражданских.
"Необходимо также упомянуть и ликвидацию химического оружия в Сирии в 2013 году, за которую Нобелевскую премию присудили ОЗХО, функционеры которой имели весьма отдаленное отношение к соглашениям, достигнутым по инициативе президента РФ", — отметила политик.
Она добавила, что Путин — самый активный и последовательный проводник сохранения существующей в мире архитектуры международной безопасности. По словам парламентария, он "не дает сломать ее силам, стремящимся к окончательному пересмотру итогов Второй мировой войны".
Панина считает, что выдвижение президента России станет хорошим тестом на адекватность Нобелевского комитета.
По ее словам, одно дело — вручать премию мира экс-вице-президенту США Альберту Гору и экс-президенту Бараку Обаме "непонятно за какие достижения", и совсем другое — "проявить мужество и наградить лидера, который уже давно заслужил репутацию миротворца".
Нобелевская премия мира
Премия мира — одна из пяти, присуждаемых на основании составленного в конце XIX века завещания шведского промышленника и изобретателя Альфреда Нобеля. Награду присуждают человеку или организации за выдающийся вклад в укрепление мира.
Выдвигать номинантов могут правительства, члены международных судов, профессора, ректоры. Также право направлять заявки имеют лица, ранее награжденные премией, или бывшие члены Нобелевского комитета.