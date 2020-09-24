https://ria.ru/20200924/premiya-1577707604.html

В Госдуме прокомментировали выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя выдвижение президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, заявила, что это... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:10

2020-09-24T14:10

2020-09-24T14:10

северный кавказ

донбасс

андрей панин

госдума рф

елена панина

барак обама

сирия

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>, комментируя выдвижение президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на Нобелевскую премию мира, заявила, что это станет хорошим тестом на адекватность членов комитета.Ранее стало известно, что академик, писатель Сергей Комков направил в Международный нобелевский комитет заявку на выдвижение Путина.В беседе с РИА Новости политик напомнила, что российскому лидеру принадлежит решающий вклад в установление мира на <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северном Кавказе</a> и <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, а также в прекращение огня на <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. Если бы не персональный вклад главы РФ, там до сих по ежедневно погибали бы сотни людей, как военных, так и гражданских лиц, отметила Панина."Необходимо также упомянуть и ликвидацию химического оружия в Сирии в 2013 году, за которую Нобелевскую премию присудили ОЗХО, функционеры которой имели весьма отдаленное отношение к соглашениям, достигнутым по инициативе президента РФ", - подчеркнула политик.Кроме того, отметила депутат, Путин является самым активными и последовательным проводником сохранения существующей в мире архитектуры международной безопасности, и "не дает сломать ее силам, стремящимся к окончательному пересмотру итогов Второй мировой войны".По мнению Паниной, выдвижение Путина станет хорошим тестом на адекватность Нобелевского комитета."Одно дело - вручать премию мира Альберту Гору и <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Бараку Обаме</a> непонятно за какие достижения, и совсем другое - проявить мужество и наградить лидера, который уже давно заслужил репутацию миротворца", - констатировала она.

https://ria.ru/20200924/premiya-1577706589.html

Ольга Занкова Зачем? Нет там никакой адекватности. А выдвигать после Трампа и навальныша... Зачем так подставлять собственного Президента? 17

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северный кавказ

донбасс

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный кавказ, донбасс, андрей панин , госдума рф, елена панина, барак обама, сирия, общество