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https://ria.ru/20200924/premiya-1577706589.html
Автор заявки объяснил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира
Нобелевскую премию мира можно будет закрывать, если не будет решен вопрос о номинировании на эту награду президента РФ Владимира Путина, считает академик,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:55
2020-09-24T13:55
дмитрий песков
владимир путин
москва
осло
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Нобелевскую премию мира можно будет закрывать, если не будет решен вопрос о номинировании на эту награду президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, считает академик, писатель Сергей Комков, направивший обращение о номинировании российского лидера.Ранее Комков заявил, что 10 сентября заявка на выдвижение президента РФ Владимира Путина на премию мира-2021 поступила в Нобелевский комитет в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a>. По его словам, до октября комитет собирает заявки, до марта их рассматривают, а затем тех, кто выдвигал кандидатов, информируют о том, что заявка зарегистрирована.Выдвигать номинантов на присуждение Нобелевской премии мира могут правительства, члены международных судов, профессора, ректоры, лица, награжденные премией, или бывшие члены Нобелевского комитета. Комков, сообщивший, что в четвертый раз подает заявки о выдвижении номинантов, заявил, что его профессорские дипломы признаются Нобелевским комитетом мира."Мы будем всеми силами делать все возможное, и у нас впереди почти год для того, чтобы эта инициатива была услышана членами Нобелевского комитета", - заявил Комков на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.По его словам, "эту серьезную международную структуру" нужно "проверить, как говорят, на вшивость и на гражданскую ответственность". "Надо понять, что они есть такое на самом деле: или это прислужники тех темных сил и готовые голосовать постоянно втемную за всякого рода силы зла или они все-таки реальные потомки &lt;…&gt; и реальные исполнители воли великого Нобеля", - сказал автор заявки.Комков добавил, что "если не будет решен вопрос о присуждении Нобелевской премии мира Владимиру Путину, можно считать вопрос о том, что этот Нобелевский комитет мира надо будет закрывать".Ранее пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира, заявил, что это "инициатива тех, кто выступает с таким предложением", если такое решение примут - будет прекрасно, если же нет, то ничего страшного не случится.
https://ria.ru/20200914/obama-1577190370.html
https://ria.ru/20200909/tramp-1576998500.html
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дмитрий песков, владимир путин, москва, осло, общество

Автор заявки объяснил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

13:55 24.09.2020
3340
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Нобелевскую премию мира можно будет закрывать, если не будет решен вопрос о номинировании на эту награду президента РФ Владимира Путина, считает академик, писатель Сергей Комков, направивший обращение о номинировании российского лидера.
Ранее Комков заявил, что 10 сентября заявка на выдвижение президента РФ Владимира Путина на премию мира-2021 поступила в Нобелевский комитет в Осло. По его словам, до октября комитет собирает заявки, до марта их рассматривают, а затем тех, кто выдвигал кандидатов, информируют о том, что заявка зарегистрирована.
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Выдвигать номинантов на присуждение Нобелевской премии мира могут правительства, члены международных судов, профессора, ректоры, лица, награжденные премией, или бывшие члены Нобелевского комитета. Комков, сообщивший, что в четвертый раз подает заявки о выдвижении номинантов, заявил, что его профессорские дипломы признаются Нобелевским комитетом мира.
"Мы будем всеми силами делать все возможное, и у нас впереди почти год для того, чтобы эта инициатива была услышана членами Нобелевского комитета", - заявил Комков на пресс-конференции в Москве.
По его словам, "эту серьезную международную структуру" нужно "проверить, как говорят, на вшивость и на гражданскую ответственность". "Надо понять, что они есть такое на самом деле: или это прислужники тех темных сил и готовые голосовать постоянно втемную за всякого рода силы зла или они все-таки реальные потомки <…> и реальные исполнители воли великого Нобеля", - сказал автор заявки.
Президент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 17:15
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Комков добавил, что "если не будет решен вопрос о присуждении Нобелевской премии мира Владимиру Путину, можно считать вопрос о том, что этот Нобелевский комитет мира надо будет закрывать".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира, заявил, что это "инициатива тех, кто выступает с таким предложением", если такое решение примут - будет прекрасно, если же нет, то ничего страшного не случится.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваОслоОбщество
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