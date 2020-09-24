Автор заявки объяснил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира
3340
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Нобелевскую премию мира можно будет закрывать, если не будет решен вопрос о номинировании на эту награду президента РФ Владимира Путина, считает академик, писатель Сергей Комков, направивший обращение о номинировании российского лидера.
Ранее Комков заявил, что 10 сентября заявка на выдвижение президента РФ Владимира Путина на премию мира-2021 поступила в Нобелевский комитет в Осло. По его словам, до октября комитет собирает заявки, до марта их рассматривают, а затем тех, кто выдвигал кандидатов, информируют о том, что заявка зарегистрирована.
14 сентября, 06:31Трамп считает, что Обама получил Нобелевскую премию ни за что
Выдвигать номинантов на присуждение Нобелевской премии мира могут правительства, члены международных судов, профессора, ректоры, лица, награжденные премией, или бывшие члены Нобелевского комитета. Комков, сообщивший, что в четвертый раз подает заявки о выдвижении номинантов, заявил, что его профессорские дипломы признаются Нобелевским комитетом мира.
"Мы будем всеми силами делать все возможное, и у нас впереди почти год для того, чтобы эта инициатива была услышана членами Нобелевского комитета", - заявил Комков на пресс-конференции в Москве.
По его словам, "эту серьезную международную структуру" нужно "проверить, как говорят, на вшивость и на гражданскую ответственность". "Надо понять, что они есть такое на самом деле: или это прислужники тех темных сил и готовые голосовать постоянно втемную за всякого рода силы зла или они все-таки реальные потомки <…> и реальные исполнители воли великого Нобеля", - сказал автор заявки.
9 сентября, 17:15Слуцкий оценил номинирование Трампа на Нобелевскую премию мира
Комков добавил, что "если не будет решен вопрос о присуждении Нобелевской премии мира Владимиру Путину, можно считать вопрос о том, что этот Нобелевский комитет мира надо будет закрывать".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира, заявил, что это "инициатива тех, кто выступает с таким предложением", если такое решение примут - будет прекрасно, если же нет, то ничего страшного не случится.