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Песков прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выдвижение главы государства Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, заявил, что, если такое... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:47
2020-09-24T12:51
нобелевская премия мира
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя выдвижение главы государства <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на Нобелевскую премию мира, заявил, что, если такое решение примут - будет прекрасно, если же нет, то ничего страшного не случится.Ранее стало известно, что академик, писатель Сергей Комков направил в Международный нобелевский комитет заявку на выдвижение Путина."Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято - прекрасно, не будет принято - тоже ничего страшного. Здесь трудно что-то иное сказать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20200911/tramp-1577107450.html
Да, Боже мой! Может кому-то ещё и необходимо мировое признание. Лично для меня, Нобелевская премия уже с минусом, чем с каким-то плюсом. 50/50. Вообще нет желания комментировать. Для меня лично, это уже факт -- популярность Путина и признание его авторитета всем миром, а премия уже рюшечки ))
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нобелевская премия мира, дмитрий песков, владимир путин, в мире

Песков прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию

12:47 24.09.2020 (обновлено: 12:51 24.09.2020)
4726
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выдвижение главы государства Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, заявил, что, если такое решение примут - будет прекрасно, если же нет, то ничего страшного не случится.
Ранее стало известно, что академик, писатель Сергей Комков направил в Международный нобелевский комитет заявку на выдвижение Путина.
"Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято - прекрасно, не будет принято - тоже ничего страшного. Здесь трудно что-то иное сказать", - сказал Песков журналистам.
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Обсудить6
Нобелевская премия мираДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Да, Боже мой! Может кому-то ещё и необходимо мировое признание. Лично для меня, Нобелевская премия уже с минусом, чем с каким-то плюсом. 50/50. Вообще нет желания комментировать. Для меня лично, это уже факт -- популярность Путина и признание его авторитета всем миром, а премия уже рюшечки ))
24 сентября, 12:56
viki miksviki miks
1330012
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