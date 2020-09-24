https://ria.ru/20200924/premiya-1577701324.html

Песков прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выдвижение главы государства Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, заявил, что, если такое... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:47

2020-09-24T12:47

2020-09-24T12:51

нобелевская премия мира

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя выдвижение главы государства <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на Нобелевскую премию мира, заявил, что, если такое решение примут - будет прекрасно, если же нет, то ничего страшного не случится.Ранее стало известно, что академик, писатель Сергей Комков направил в Международный нобелевский комитет заявку на выдвижение Путина."Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято - прекрасно, не будет принято - тоже ничего страшного. Здесь трудно что-то иное сказать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20200911/tramp-1577107450.html

viki miks Да, Боже мой! Может кому-то ещё и необходимо мировое признание. Лично для меня, Нобелевская премия уже с минусом, чем с каким-то плюсом. 50/50. Вообще нет желания комментировать. Для меня лично, это уже факт -- популярность Путина и признание его авторитета всем миром, а премия уже рюшечки )) 19

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нобелевская премия мира, дмитрий песков, владимир путин, в мире