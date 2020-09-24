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https://ria.ru/20200924/premiya-1577695979.html
Размер Нобелевской премии увеличили до миллиона долларов
Сумма Нобелевских премий в 2020 году будет увеличена и составит 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов) за каждую, сообщил в четверг Фонд Нобеля. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:19
2020-09-24T11:19
нобелевская премия
альфред нобель
в мире
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<strong>СТОКГОЛЬМ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Сумма Нобелевских премий в 2020 году будет увеличена и составит 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов) за каждую, сообщил в четверг Фонд Нобеля."В этом году представляется особенно важным оценить и поддержать лауреатов, чьи достижения вдохновляют нас и дают надежду на будущее. В свете приближающийся Нобелевской недели мы рады сообщить, что размер премии в этом году будет увеличен на 1 миллион крон (около 100 тысяч долларов - прим ред.)", - заявил глава Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен.В сообщении Фонда отмечается, что с 2012 года инвестиционный капитал фонда вырос с 3 до 4,6 миллиарда крон (с 300 до 460 миллионов долларов), в связи с чем вырос и доход, с которого и выплачиваются ежегодно пять Нобелевских премий.Размер Нобелевской премии уже составлял 10 миллионов крон до 2011 года, когда в связи со снижением дохода Фонда был снижен до 8 миллионов. В 2017 году размер премий был увеличен до 9 миллионов крон.Объявление лауреатов Нобелевских премий по литературе, химии, физике, медицине и Нобелевской премии мира начнется 5 октября. Традиционно вручение премий лауреатам проходит 10 декабря в день смерти основателя премии <a href="http://ria.ru/person_Alfred_Nobel/" target="_blank" data-auto="true">Альфреда Нобеля</a>. В этом году в связи с распространением коронавируса в мире традиционный банкет в стокгольмской Ратуше был отменен, а церемония вручения медалей и дипломов пройдет в онлайн-формате.
https://ria.ru/20200922/premiya-1577612083.html
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нобелевская премия, альфред нобель, в мире

Размер Нобелевской премии увеличили до миллиона долларов

11:19 24.09.2020
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© AP Photo / Fernando VergaraЗолотая медаль Нобелевской премии
Золотая медаль Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© AP Photo / Fernando Vergara
Читать ria.ru в
СТОКГОЛЬМ, 24 сен - РИА Новости. Сумма Нобелевских премий в 2020 году будет увеличена и составит 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов) за каждую, сообщил в четверг Фонд Нобеля.
"В этом году представляется особенно важным оценить и поддержать лауреатов, чьи достижения вдохновляют нас и дают надежду на будущее. В свете приближающийся Нобелевской недели мы рады сообщить, что размер премии в этом году будет увеличен на 1 миллион крон (около 100 тысяч долларов - прим ред.)", - заявил глава Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен.
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 17:04Распространение нового коронавируса
Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за коронавируса
В сообщении Фонда отмечается, что с 2012 года инвестиционный капитал фонда вырос с 3 до 4,6 миллиарда крон (с 300 до 460 миллионов долларов), в связи с чем вырос и доход, с которого и выплачиваются ежегодно пять Нобелевских премий.
Размер Нобелевской премии уже составлял 10 миллионов крон до 2011 года, когда в связи со снижением дохода Фонда был снижен до 8 миллионов. В 2017 году размер премий был увеличен до 9 миллионов крон.
Объявление лауреатов Нобелевских премий по литературе, химии, физике, медицине и Нобелевской премии мира начнется 5 октября. Традиционно вручение премий лауреатам проходит 10 декабря в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля. В этом году в связи с распространением коронавируса в мире традиционный банкет в стокгольмской Ратуше был отменен, а церемония вручения медалей и дипломов пройдет в онлайн-формате.
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Нобелевская премияАльфред НобельВ мире
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