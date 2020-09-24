https://ria.ru/20200924/premiya-1577695979.html

Размер Нобелевской премии увеличили до миллиона долларов

Сумма Нобелевских премий в 2020 году будет увеличена и составит 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов) за каждую, сообщил в четверг Фонд Нобеля. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:19

2020-09-24T11:19

2020-09-24T11:19

нобелевская премия

альфред нобель

в мире

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<strong>СТОКГОЛЬМ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Сумма Нобелевских премий в 2020 году будет увеличена и составит 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов) за каждую, сообщил в четверг Фонд Нобеля."В этом году представляется особенно важным оценить и поддержать лауреатов, чьи достижения вдохновляют нас и дают надежду на будущее. В свете приближающийся Нобелевской недели мы рады сообщить, что размер премии в этом году будет увеличен на 1 миллион крон (около 100 тысяч долларов - прим ред.)", - заявил глава Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен.В сообщении Фонда отмечается, что с 2012 года инвестиционный капитал фонда вырос с 3 до 4,6 миллиарда крон (с 300 до 460 миллионов долларов), в связи с чем вырос и доход, с которого и выплачиваются ежегодно пять Нобелевских премий.Размер Нобелевской премии уже составлял 10 миллионов крон до 2011 года, когда в связи со снижением дохода Фонда был снижен до 8 миллионов. В 2017 году размер премий был увеличен до 9 миллионов крон.Объявление лауреатов Нобелевских премий по литературе, химии, физике, медицине и Нобелевской премии мира начнется 5 октября. Традиционно вручение премий лауреатам проходит 10 декабря в день смерти основателя премии <a href="http://ria.ru/person_Alfred_Nobel/" target="_blank" data-auto="true">Альфреда Нобеля</a>. В этом году в связи с распространением коронавируса в мире традиционный банкет в стокгольмской Ратуше был отменен, а церемония вручения медалей и дипломов пройдет в онлайн-формате.

https://ria.ru/20200922/premiya-1577612083.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нобелевская премия, альфред нобель, в мире