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Мультсериал "Дракоша Тоша" и tvzavr проведут "Растотошный праздник"
Интернет-кинотеатр tvzavr 26 сентября совместно с популярным мультсериалом "Дракоша Тоша" и автором Олегом Роем при поддержке Детского радио представляют самое... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:03
2020-09-24T16:03
пресс-релизы
москва
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<strong>МОСКВА, 24 сен — Пресс-служба tvzavr.</strong> Интернет-кинотеатр tvzavr 26 сентября совместно с популярным мультсериалом "Дракоша Тоша" и автором Олегом Роем при поддержке Детского радио представляют самое громкое мероприятие сентября - "Растотошный праздник" в Кидбурге Белая Дача.Специальный гость праздника - писатель и создатель вселенной "Дракоша Тоша" Олег Рой.Юные гости отправятся на поиск сенсаций в детский город профессий "Кидбург". Их встретят герои популярного мультсериала "Дракоша Тоша" — Дракоша, Дуся и Няша, которые приготовили множество сюрпризов для детей. Это занимательные мастер-классы, спектакль "Мешок со сказками", шоу мыльных пузырей и бумажная дискотека. Все участники мероприятия получат памятные подарки от tvzavr, Origami и "Мылоша". Кроме этого, для юных гостей "Кидбурга" состоится просмотр мультсериала "Дракоша Тоша". Автор проекта, известный писатель Олег Рой, и издательство "Эксмо" преподнесут детям в подарок книги "Дракоша Тоша" с автографом писателя. Онлайн-кинотеатр tvzavr – один из самых быстрорастущих интернет-кинотеатров в России и СНГ. В коллекции сервиса порядка 50 тысяч единиц контента. Компания имеет прямые контракты на трансляцию фильмов с мировыми киностудиями, среди которых Walt Disney Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущие европейские и российские производители фильмов. Tvzavr работает по смешанной модели дистрибуции контента: 90% доходов онлайн-кинотеатра приносит рекламная модель, 10% - платная. На сегодняшний день сервис представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android) и web (ПК). Ежемесячная аудитория tvzavr — 35 миллионов уникальных пользователей.Мультсериал "Дракоша "Тоша" для детей от 0 до 5 лет создан в вертикальном формате. Автор идеи - известный писатель Олег Рой. На данный момент вышло уже 2 сезона - 52 серии. Его транслируют на Amazon prime, телеканалах "Карусель", "Мульт", "Мама" и других. Также "Дракоша Тоша" занимает верхние строки рейтингов самых популярных и востребованных мультсериалов в российских онлайн-кинотеатрах ivi, Okko, tvzavr. Сериал стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое наращивание аудитории. На сегодняшний день ее общее количество в месяц на YouTube составляет более 20 миллионов зрителей. Отметим, что идет работа над третьим сезоном мультсериала "Дракоша Тоша", автором сценария которого стал калифорнийский сценарист Майкл Маурер, работавший над "Черепашками Ниндзя", "Черным плащом" и "Мишками Гамми", на которых выросло нынешнее поколение.Кроме этого, автор сериала Олег Рой недавно объявил о запуске новой литературной Вселенной "Дракоша Тоша. Перезагрузка", состоящей из множества миров. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы, москва

Мультсериал "Дракоша Тоша" и tvzavr проведут "Растотошный праздник"

16:03 24.09.2020
74
© Пресс-служба tvzavrTvzavr и мультсериал "Дракоша Тоша" проведут "Растотошный праздник"
Tvzavr и мультсериал Дракоша Тоша проведут Растотошный праздник - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Пресс-служба tvzavr
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — Пресс-служба tvzavr. Интернет-кинотеатр tvzavr 26 сентября совместно с популярным мультсериалом "Дракоша Тоша" и автором Олегом Роем при поддержке Детского радио представляют самое громкое мероприятие сентября - "Растотошный праздник" в Кидбурге Белая Дача.
Специальный гость праздника - писатель и создатель вселенной "Дракоша Тоша" Олег Рой.
Юные гости отправятся на поиск сенсаций в детский город профессий "Кидбург". Их встретят герои популярного мультсериала "Дракоша Тоша" — Дракоша, Дуся и Няша, которые приготовили множество сюрпризов для детей. Это занимательные мастер-классы, спектакль "Мешок со сказками", шоу мыльных пузырей и бумажная дискотека. Все участники мероприятия получат памятные подарки от tvzavr, Origami и "Мылоша". Кроме этого, для юных гостей "Кидбурга" состоится просмотр мультсериала "Дракоша Тоша".
Автор проекта, известный писатель Олег Рой, и издательство "Эксмо" преподнесут детям в подарок книги "Дракоша Тоша" с автографом писателя.
Онлайн-кинотеатр tvzavr – один из самых быстрорастущих интернет-кинотеатров в России и СНГ. В коллекции сервиса порядка 50 тысяч единиц контента. Компания имеет прямые контракты на трансляцию фильмов с мировыми киностудиями, среди которых Walt Disney Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущие европейские и российские производители фильмов. Tvzavr работает по смешанной модели дистрибуции контента: 90% доходов онлайн-кинотеатра приносит рекламная модель, 10% - платная. На сегодняшний день сервис представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android) и web (ПК). Ежемесячная аудитория tvzavr — 35 миллионов уникальных пользователей.
Мультсериал "Дракоша "Тоша" для детей от 0 до 5 лет создан в вертикальном формате. Автор идеи - известный писатель Олег Рой. На данный момент вышло уже 2 сезона - 52 серии. Его транслируют на Amazon prime, телеканалах "Карусель", "Мульт", "Мама" и других. Также "Дракоша Тоша" занимает верхние строки рейтингов самых популярных и востребованных мультсериалов в российских онлайн-кинотеатрах ivi, Okko, tvzavr. Сериал стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое наращивание аудитории. На сегодняшний день ее общее количество в месяц на YouTube составляет более 20 миллионов зрителей. Отметим, что идет работа над третьим сезоном мультсериала "Дракоша Тоша", автором сценария которого стал калифорнийский сценарист Майкл Маурер, работавший над "Черепашками Ниндзя", "Черным плащом" и "Мишками Гамми", на которых выросло нынешнее поколение.
Кроме этого, автор сериала Олег Рой недавно объявил о запуске новой литературной Вселенной "Дракоша Тоша. Перезагрузка", состоящей из множества миров.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
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Пресс-релизыМосква
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