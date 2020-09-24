https://ria.ru/20200924/pravitelstvo-1577701301.html

Песков рассказал о поддержке регионов со стороны правительства

Кабмин точечно и оперативно поддерживал и будет поддерживать регионы, важно избежать закредитованности субъектов коммерческими долгами, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:46

2020-09-24T12:46

2020-09-24T13:11

совет федерации рф

андрей белоусов

дмитрий песков

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Кабмин точечно и оперативно поддерживал и будет поддерживать регионы, важно избежать закредитованности субъектов коммерческими долгами, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Первый вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Belousov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Белоусов</a> в среду заявил в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a>, что медленное восстановление доходной базы бюджетов субъектов РФ является риском для властей. По его словам, объемы доходов докризисного 2019 года во многих регионах восстановятся не ранее 2022 года. Власти РФ продлевают на 2021 год снятие для регионов ограничений на уровень дефицита и долга в части как расходов на антикризисные и антиковидные мероприятия, так и на компенсацию недополученных доходов к 2019 году, сказал Белоусов."Вы знаете, что регионы получали прямую поддержку федерального бюджета в это нелегкое время (в рамках антикризисных мер - ред.), в этом плане правительство действовало точечно и весьма оперативно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли кредитование регионов оптимальной антикризисной мерой.При этом Песков напомнил, что в последние 10 лет принимались достаточно энергичные меры для сокращения и реструктуризации долговой нагрузки регионов. По его словам, ряд регионов тратили огромные средства на обслуживание долгов в коммерческих банках, долги брались под большие проценты."Была проделана титаническая работа, поэтому, конечно, здесь нужно будет действовать всем очень аккуратно. С одной стороны, очевидно, что предстоит поддерживать регионы. Но с другой стороны, важно избежать, - и об этом тоже, кстати, говорил президент неоднократно, - важно избежать возвращения в ситуацию, когда регионы просто несли такой непосильный груз долгов на своих плечах", - добавил Песков.

https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577659649.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, андрей белоусов, дмитрий песков, экономика