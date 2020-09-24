https://ria.ru/20200924/pravila-1577691896.html
Россия внесла изменения в правила для прилетающих из-за рубежа граждан
Россияне, которые прилетели из-за рубежа, обязаны соблюдать режим изоляции по месту пребывания до момента получения результатов лабораторного тестирования на... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:16
2020-09-24T10:16
2020-09-24T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
майя ломидзе
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Россияне, которые прилетели из-за рубежа, обязаны соблюдать режим изоляции по месту пребывания до момента получения результатов лабораторного тестирования на наличие COVID-19 методом ПЦР. Соответствующее постановление <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> за подписью его руководителя <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анны Поповой</a> опубликовано на портале правовой информации.Документ вступает в силу 24 сентября."Все стало известно "вовремя"Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Lomidze/" target="_blank" data-auto="true">Майя Ломидзе</a> прокомментировала <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> новые нормы.По ее словам, российские туроператоры не получали инструкций относительно новых правил."Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток", — сказала она.Правила для вернувшихся из-за границыСогласно уже действующим правилам, россияне в течение трех дней после прилета должны сдать ПЦР-тест на коронавирус и разместить информацию о его результатах на портале "<a href="https://www.gosuslugi.ru/400705/1" target="_blank">Госуслуги</a>".Также в случае любого ухудшения самочувствия в течение 14 дней со дня прибытия в Россию необходимо обратиться за медпомощью по месту пребывания без посещения медицинских организаций.С 19 марта по 14 июля предписывалось соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания (или, при невозможности этого, в обсерваторах) на протяжении 14 дней всем россиянам, прилетающим из-за рубежа.С 15 июля этот режим должны соблюдать те, кто почувствовал ухудшение здоровья, а также получившие положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 — до момента выздоровления и получения отрицательного теста.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577682973.html
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577664251.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, майя ломидзе, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Россияне, которые прилетели из-за рубежа, обязаны соблюдать режим изоляции по месту пребывания до момента получения результатов лабораторного тестирования на наличие COVID-19 методом ПЦР. Соответствующее постановление Роспотребнадзора
за подписью его руководителя Анны Поповой
опубликовано на портале правовой информации.
Документ вступает в силу 24 сентября.
"Все стало известно "вовремя"
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе
прокомментировала РБК
новые нормы.
По ее словам, российские туроператоры не получали инструкций относительно новых правил.
"Как всегда, все стало известно "вовремя". Изменения в Постановление были внесены 18-го, опубликовано 23-го, и вступает в силу с завтрашнего дня, с 24 сентября", — отметила Ломидзе.
"Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток", — сказала она.
Правила для вернувшихся из-за границы
Согласно уже действующим правилам, россияне в течение трех дней после прилета должны сдать ПЦР-тест на коронавирус и разместить информацию о его результатах на портале "Госуслуги
".
Также в случае любого ухудшения самочувствия в течение 14 дней со дня прибытия в Россию необходимо обратиться за медпомощью по месту пребывания без посещения медицинских организаций.
С 19 марта по 14 июля предписывалось соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания (или, при невозможности этого, в обсерваторах) на протяжении 14 дней всем россиянам, прилетающим из-за рубежа.
С 15 июля этот режим должны соблюдать те, кто почувствовал ухудшение здоровья, а также получившие положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 — до момента выздоровления и получения отрицательного теста.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.