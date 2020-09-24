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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/pravila-1577691896.html
Россия внесла изменения в правила для прилетающих из-за рубежа граждан
Россияне, которые прилетели из-за рубежа, обязаны соблюдать режим изоляции по месту пребывания до момента получения результатов лабораторного тестирования на... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:16
2020-09-24T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
майя ломидзе
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Россияне, которые прилетели из-за рубежа, обязаны соблюдать режим изоляции по месту пребывания до момента получения результатов лабораторного тестирования на наличие COVID-19 методом ПЦР. Соответствующее постановление <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> за подписью его руководителя <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анны Поповой</a> опубликовано на портале правовой информации.Документ вступает в силу 24 сентября."Все стало известно "вовремя"Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Lomidze/" target="_blank" data-auto="true">Майя Ломидзе</a> прокомментировала <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> новые нормы.По ее словам, российские туроператоры не получали инструкций относительно новых правил."Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток", — сказала она.Правила для вернувшихся из-за границыСогласно уже действующим правилам, россияне в течение трех дней после прилета должны сдать ПЦР-тест на коронавирус и разместить информацию о его результатах на портале "<a href="https://www.gosuslugi.ru/400705/1" target="_blank">Госуслуги</a>".Также в случае любого ухудшения самочувствия в течение 14 дней со дня прибытия в Россию необходимо обратиться за медпомощью по месту пребывания без посещения медицинских организаций.С 19 марта по 14 июля предписывалось соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания (или, при невозможности этого, в обсерваторах) на протяжении 14 дней всем россиянам, прилетающим из-за рубежа.С 15 июля этот режим должны соблюдать те, кто почувствовал ухудшение здоровья, а также получившие положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 — до момента выздоровления и получения отрицательного теста.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577682973.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, майя ломидзе, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Россия внесла изменения в правила для прилетающих из-за рубежа граждан

10:16 24.09.2020 (обновлено: 10:17 24.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник медицинской службы во время экспресс-тестирование на COVID-19
Сотрудник медицинской службы во время экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Россияне, которые прилетели из-за рубежа, обязаны соблюдать режим изоляции по месту пребывания до момента получения результатов лабораторного тестирования на наличие COVID-19 методом ПЦР. Соответствующее постановление Роспотребнадзора за подписью его руководителя Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.
Документ вступает в силу 24 сентября.
Сотрудники полиции и Роспотребнадзора в аэропорту Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 21:27Распространение нового коронавируса
Путин продлил действие мер по коронавирусу для иностранцев

"Все стало известно "вовремя"

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала РБК новые нормы.
По ее словам, российские туроператоры не получали инструкций относительно новых правил.
"Как всегда, все стало известно "вовремя". Изменения в Постановление были внесены 18-го, опубликовано 23-го, и вступает в силу с завтрашнего дня, с 24 сентября", — отметила Ломидзе.
"Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток", — сказала она.

Правила для вернувшихся из-за границы

Согласно уже действующим правилам, россияне в течение трех дней после прилета должны сдать ПЦР-тест на коронавирус и разместить информацию о его результатах на портале "Госуслуги".
Москва - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 15:54Распространение нового коронавируса
Врачи сравнили ситуацию с коронавирусом в Москве и европейских городах
Также в случае любого ухудшения самочувствия в течение 14 дней со дня прибытия в Россию необходимо обратиться за медпомощью по месту пребывания без посещения медицинских организаций.
С 19 марта по 14 июля предписывалось соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания (или, при невозможности этого, в обсерваторах) на протяжении 14 дней всем россиянам, прилетающим из-за рубежа.
С 15 июля этот режим должны соблюдать те, кто почувствовал ухудшение здоровья, а также получившие положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 — до момента выздоровления и получения отрицательного теста.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Майя ЛомидзеАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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