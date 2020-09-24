https://ria.ru/20200924/pravila-1577691896.html

Россия внесла изменения в правила для прилетающих из-за рубежа граждан

Россияне, которые прилетели из-за рубежа, обязаны соблюдать режим изоляции по месту пребывания до момента получения результатов лабораторного тестирования на... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T10:16

2020-09-24T10:16

2020-09-24T10:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

майя ломидзе

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Россияне, которые прилетели из-за рубежа, обязаны соблюдать режим изоляции по месту пребывания до момента получения результатов лабораторного тестирования на наличие COVID-19 методом ПЦР. Соответствующее постановление <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> за подписью его руководителя <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анны Поповой</a> опубликовано на портале правовой информации.Документ вступает в силу 24 сентября."Все стало известно "вовремя"Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России <a href="http://ria.ru/person_Majjja_Lomidze/" target="_blank" data-auto="true">Майя Ломидзе</a> прокомментировала <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> новые нормы.По ее словам, российские туроператоры не получали инструкций относительно новых правил."Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток", — сказала она.Правила для вернувшихся из-за границыСогласно уже действующим правилам, россияне в течение трех дней после прилета должны сдать ПЦР-тест на коронавирус и разместить информацию о его результатах на портале "<a href="https://www.gosuslugi.ru/400705/1" target="_blank">Госуслуги</a>".Также в случае любого ухудшения самочувствия в течение 14 дней со дня прибытия в Россию необходимо обратиться за медпомощью по месту пребывания без посещения медицинских организаций.С 19 марта по 14 июля предписывалось соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания (или, при невозможности этого, в обсерваторах) на протяжении 14 дней всем россиянам, прилетающим из-за рубежа.С 15 июля этот режим должны соблюдать те, кто почувствовал ухудшение здоровья, а также получившие положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 — до момента выздоровления и получения отрицательного теста.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577682973.html

https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577664251.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, майя ломидзе, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)