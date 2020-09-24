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Названы регионы России, где в XXI веке сильнее всего потеплеет
Наиболее заметное потепление произойдет на Урале и на Северо-Западе России, в Арктическом регионе к середине века станет теплее на три градуса, говорится в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:01
2020-09-24T23:18
россия
земля - риа наука
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Наиболее заметное потепление произойдет на Урале и на Северо-Западе России, в Арктическом регионе к середине века станет теплее на три градуса, говорится в опубликованном в четверг докладе <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a> о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>.Моделирование изменения климата на планете предполагает применение разных сценариев. Наиболее оптимистические сценарии исходят из того, что человек резко сократит выбросы в атмосферу парниковых газов, тогда глобальное потепление не превысит 1,2-1,8 градуса Цельсия. Российские ученые взяли за основу расчетов умеренный сценарий — RCP4.5, который предполагает, что температура на планете не поднимется более чем на 2,6 градуса. Есть также агрессивные сценарии. Они сработают, если человечество продолжит наращивать выбросы. В этом случае может потеплеть до 4,8 градуса относительно доиндустриальной эпохи."По оценкам, полученным на основе расчетов с ансамблем глобальных моделей, на территории России, согласно умеренному сценарию RCP4.5, наиболее заметные изменения средней летней температуры ожидаются в Северо-Западном и Уральском округах. В середине века на арктическом побережье потепление достигнет трех градусов по Цельсию, а в конце XXI века — 3,5-4,5 градуса", — говорится в докладе.Его авторы уточняют, что зимой в ближайшей перспективе следует ожидать максимального потепления в тех же регионах, что и летом, но зимнее потепление окажется большим.Ученые также отмечают, что при любом сценарии осадков на территории России будет выпадать больше. При агрессивном сценарии в Сибири возможен рост показателя в 1,5 раза относительно конца XX века. В летний сезон рост средних осадков ожидается на большей части территории России, за исключением южных регионов, где по этому сценарию возможно уменьшение осадков до 25 процентов к исходу XXI века относительно конца XX века.
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/pogoda-1577706552.html
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россия, земля - риа наука, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

Названы регионы России, где в XXI веке сильнее всего потеплеет

14:01 24.09.2020 (обновлено: 23:18 24.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Наиболее заметное потепление произойдет на Урале и на Северо-Западе России, в Арктическом регионе к середине века станет теплее на три градуса, говорится в опубликованном в четверг докладе Росгидромета о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации.
Моделирование изменения климата на планете предполагает применение разных сценариев. Наиболее оптимистические сценарии исходят из того, что человек резко сократит выбросы в атмосферу парниковых газов, тогда глобальное потепление не превысит 1,2-1,8 градуса Цельсия. Российские ученые взяли за основу расчетов умеренный сценарий — RCP4.5, который предполагает, что температура на планете не поднимется более чем на 2,6 градуса. Есть также агрессивные сценарии. Они сработают, если человечество продолжит наращивать выбросы. В этом случае может потеплеть до 4,8 градуса относительно доиндустриальной эпохи.
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"По оценкам, полученным на основе расчетов с ансамблем глобальных моделей, на территории России, согласно умеренному сценарию RCP4.5, наиболее заметные изменения средней летней температуры ожидаются в Северо-Западном и Уральском округах. В середине века на арктическом побережье потепление достигнет трех градусов по Цельсию, а в конце XXI века — 3,5-4,5 градуса", — говорится в докладе.
Его авторы уточняют, что зимой в ближайшей перспективе следует ожидать максимального потепления в тех же регионах, что и летом, но зимнее потепление окажется большим.
Ученые также отмечают, что при любом сценарии осадков на территории России будет выпадать больше. При агрессивном сценарии в Сибири возможен рост показателя в 1,5 раза относительно конца XX века. В летний сезон рост средних осадков ожидается на большей части территории России, за исключением южных регионов, где по этому сценарию возможно уменьшение осадков до 25 процентов к исходу XXI века относительно конца XX века.
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РоссияЗемля - РИА НаукаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
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