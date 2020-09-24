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Кириенко рассказал о необходимых для политика качествах
Нельзя стать политиком, имея только подвешенный язык, обаяние и рассчитывая на политтехнологов, поскольку для работы в политике нужны профессиональные навыки и... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:02
2020-09-24T11:43
россия
сергей кириенко
политика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Нельзя стать политиком, имея только подвешенный язык, обаяние и рассчитывая на политтехнологов, поскольку для работы в политике нужны профессиональные навыки и желание служить людям, заявил первый замглавы администрации президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кириенко</a>.Выступая на открытии полуфинала конкурса "Лидеры России. Политика", Кириенко отметил, что в отношении политики существуют несколько ошибочных стереотипов. Так, многие считают, что для успешного управления производством или бизнесом, нужны специальные профессиональные навыки, нужно долго и тщательно учиться и готовиться."Иногда по-прежнему существуют стереотипы, что для того, чтобы избраться депутатом, нужно иметь только хорошо подвешенный язык, некоторое обаяние и харизматичную внешность. Или ещё стереотип - что где-то есть специальные политлехнологи, которых надо просто найти, заплатить им денег... Вот это большая ошибка, это все не правда", - сказал Кириенко.По его словам, можно один раз избраться, имея только хорошо подвешенный язык - "и то не всегда"."Но системно заниматься политикой, опираясь только на мнение каких-то технологов, которые за тебя будут писать речи, невозможно", - сказал Кириенко.Политика - это одна из самых сложных профессий, отметил представитель администрации президента. По его мнению, участие в конкурсе "Лидеры России. Политика" - это хорошая возможность принять решение о готовности работать в политической сфере. Всем конкурсантам предстоит определить не столько уровень своего профессионализма в конкретной отрасли, сколько, например, свою готовность отказаться от права на личную жизнь - у политиков ее нет, отметил Кириенко."Ты не принадлежишь себе. Ты принадлежишь людям, которые тебя избрали", - подчеркнул первый замглавы администрации президента РФ.Кириенко добавил, что те, кто хочет заниматься политикой, должны быть готовы служить людям, поскольку "сыграть это невозможно".Всероссийский конкурс "Лидеры России. Политика" направлен на подготовку политических лидеров в сфере законодательной и представительной власти в РФ.
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россия, сергей кириенко, политика

Кириенко рассказал о необходимых для политика качествах

11:02 24.09.2020 (обновлено: 11:43 24.09.2020)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Нельзя стать политиком, имея только подвешенный язык, обаяние и рассчитывая на политтехнологов, поскольку для работы в политике нужны профессиональные навыки и желание служить людям, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Выступая на открытии полуфинала конкурса "Лидеры России. Политика", Кириенко отметил, что в отношении политики существуют несколько ошибочных стереотипов. Так, многие считают, что для успешного управления производством или бизнесом, нужны специальные профессиональные навыки, нужно долго и тщательно учиться и готовиться.
"Иногда по-прежнему существуют стереотипы, что для того, чтобы избраться депутатом, нужно иметь только хорошо подвешенный язык, некоторое обаяние и харизматичную внешность. Или ещё стереотип - что где-то есть специальные политлехнологи, которых надо просто найти, заплатить им денег... Вот это большая ошибка, это все не правда", - сказал Кириенко.
По его словам, можно один раз избраться, имея только хорошо подвешенный язык - "и то не всегда".
"Но системно заниматься политикой, опираясь только на мнение каких-то технологов, которые за тебя будут писать речи, невозможно", - сказал Кириенко.
Сергей Кириенко в ситуационном центре в Кремле смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с руководителями субъектов РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Политика - это одна из самых сложных профессий, отметил представитель администрации президента. По его мнению, участие в конкурсе "Лидеры России. Политика" - это хорошая возможность принять решение о готовности работать в политической сфере. Всем конкурсантам предстоит определить не столько уровень своего профессионализма в конкретной отрасли, сколько, например, свою готовность отказаться от права на личную жизнь - у политиков ее нет, отметил Кириенко.
"Ты не принадлежишь себе. Ты принадлежишь людям, которые тебя избрали", - подчеркнул первый замглавы администрации президента РФ.
Кириенко добавил, что те, кто хочет заниматься политикой, должны быть готовы служить людям, поскольку "сыграть это невозможно".
Всероссийский конкурс "Лидеры России. Политика" направлен на подготовку политических лидеров в сфере законодательной и представительной власти в РФ.
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РоссияСергей КириенкоПолитика
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