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РИА Наука
https://ria.ru/20200924/pokhudenie-1577667442.html
Сон вместо лишнего веса. Как правильно спать, чтобы похудеть
К 2025 году каждый пятый житель Земли будет страдать ожирением — таков прогноз коллаборации, изучающей факторы риска неинфекционных болезней. И дело не только в РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T08:00
2020-09-24T14:12
риа наука
ожирение
гормоны
биология
здоровье
стэнфордский университет
университет южной калифорнии
чикагский университет
великобритания
сша
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> К 2025 году каждый пятый житель Земли будет страдать ожирением — таков прогноз коллаборации, изучающей факторы риска неинфекционных болезней. И дело не только в неправильном питании и низкой физической активности. Как отмечают сразу несколько исследовательских команд, избавиться от лишних килограммов мешает недосыпание. Тот, кто спит меньше рекомендуемых восьми часов в сутки, как правило, с трудом худеет, даже если придерживается строгой диеты.Диетические сныВ 2017-м корейские ученые, анализируя данные о здоровье и привычках почти 17 тысяч человек, <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jsr.12504" target="_blank" rel="nofollow noopener">заметили</a>, что недосыпание способствует ожирению и сопутствующим ему заболеваниям. У тех, кто мало спал, было больше жировой ткани, а попытки похудеть оказывались тщетными.Похожие результаты <a href="https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/0003-4819-153-7-201010050-00006?url_ver=Z39.88-2003&amp;rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&amp;rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&amp;" target="_blank" rel="nofollow noopener">получили</a> в <a href="http://ria.ru/organization_CHikagskijj_Universitet/" target="_blank" data-auto="true">Чикагском университете</a> (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>). Добровольцы, почти две недели спавшие лишь по пять с половиной часов в сутки, худели медленнее, чем те, кто отдыхал ночью восемь с половиной часов. Обе группы питались по специальной системе с сокращенной нормой калорий.По <a href="https://academic.oup.com/sleep/article/41/5/zsy027/4846324" target="_blank" rel="nofollow noopener">мнению</a> биологов из <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_JUzhnojj_Kalifornii/" target="_blank" data-auto="true">Университета Южной Калифорнии</a> (США), отсыпаться в выходные — не поможет. Они наблюдали за 36 добровольцами, пытавшимися избавиться от лишнего веса. Все придерживались строгой диеты, но некоторые в будни проводили в постели меньше положенных восьми часов, а в выходные — больше.Восемь недель спустя выяснилось, что все участники исследования похудели примерно одинаково. Только у тех, кто не имел проблем со сном, потеря веса произошла в основном из-за уменьшения жировой массы, а у недосыпающих — за счет нежировых тканей.Обжорство от недосыпаАмериканские и бельгийские исследователи <a href="https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/0003-4819-141-11-200412070-00008" target="_blank" rel="nofollow noopener">объясняют</a> набор веса из-за недосыпа действием гормонов, влияющих на аппетит. У 12 молодых здоровых добровольцев с дефицитом сна уровень грелина увеличился, а лептина — уменьшился. Первый усиливает аппетит — его еще называют гормоном голода. Второй, наоборот, отвечает за чувство насыщения. Колебания этих гормонов и могут определять то, что люди, спящие меньше нормы, как правило, чаще страдают от избыточного веса.К таким же выводам <a href="https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0010062" target="_blank" rel="nofollow noopener">пришли</a> и биологи из Бристольского (<a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>) и <a href="http://ria.ru/organization_Stehnfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Стэнфордского университетов</a> (США). Они изучили образцы крови, данные о здоровье, массе тела и привычках тысячи человек, страдающих теми или иными расстройствами сна. Выяснилось, что у мало спящих участников исследования повышен грелин и снижен лептин.Такая комбинация связана с ощущением голода и заставляет переедать. Именно поэтому тем, кто недосыпает, так сложно придерживаться диет, считают авторы работы.Исследование японских ученых <a href="https://www.nature.com/articles/srep39640" target="_blank" rel="nofollow noopener">подтверждает</a>: недостаток сна даже в течение трех дней сокращает уровень лептина почти на десять процентов. Из-за этого человек чаще чувствует голод — особенно в поздние часы перед сном. При этом организм расходует столько же энергии, что и прежде. В итоге хроническая депривация сна вполне может привести к неконтролируемому набору веса, отмечают исследователи.Расстроенный мозгПо <a href="https://academic.oup.com/ajcn/article/95/4/818/4576711" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным</a> американских ученых, те, кто мало спит, склонны к перееданию из-за повышенной активности зон мозга, играющих роль в регуляции аппетита и системе вознаграждения. У добровольцев, проводивших в постели не больше четырех часов в сутки, эти области мозга сильнее активизировались в ответ на пищевые стимулы, особенно сладкое и жирное.Как <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4763355/" target="_blank" rel="nofollow noopener">выяснили</a> ученые из Медицинского центра при Чикагском университете (США), в этом могут быть виноваты и так называемые эндоканнабиноиды — вещества, синтезирующиеся в организме и по строению и действию <a href="https://www.pnas.org/content/112/42/13105.abstract" target="_blank" rel="nofollow noopener">похожие</a> на активные компоненты марихуаны. На концентрацию одного из них — 2-арахидоноил-глицерола (2-AG), ответственного за удовольствие от пищи — влияет постоянный дефицит сна.В эксперименте 14 здоровых добровольцев сначала спали по восемь часов в сутки, а затем только по 4,5 часа. Каждый этап длился по четыре дня: первые три все получали одинаковое питание, а на четвертый им дополнительно предлагали печенье, конфеты и чипсы.Участники исследования потребляли больше сладкого и жирного в конце второй части испытания, то есть после трех суток короткого сна. Причем главным образом поздним вечером и даже в том случае, если за два часа до этого съели порцию с 90 процентами дневной нормы калорий. В среднем снеки добавляли каждому около трехсот дополнительных калорий. Это, по мнению авторов работы, значительно больше того, что необходимо для восстановления сил после трех лишних часов бодрствования.В течение всего эксперимента ученые измеряли в крови добровольцев концентрацию эндоканнабиноидов. Оказалось, что при недосыпе дневной уровень 2-AG повышался на 33 процента относительно нормы и не снижался до девяти часов вечера, чтобы достичь минимума ночью, как это обычно происходит. А значит, именно высокая концентрация этих веществ могла спровоцировать избыточное потребление печенья, конфет и чипсов, предположили авторы работы.Они отмечают, что такие поздние перекусы — явно лишние, поэтому провоцирующий их недостаток сна очень быстро оборачивается набором веса. Учитывая, что у недосыпающих людей также <a href="https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(19)30098-3" target="_blank" rel="nofollow noopener">наблюдается</a> сниженная чувствительность тканей организма к инсулину, такая привычка в долгосрочной перспективе чревата ожирением и сопутствующими ему заболеваниями.
https://ria.ru/20120918/753060843.html
https://ria.ru/20181110/1532510856.html
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ожирение, гормоны, биология, здоровье, стэнфордский университет, университет южной калифорнии, чикагский университет, великобритания, сша, сон

Сон вместо лишнего веса. Как правильно спать, чтобы похудеть

08:00 24.09.2020 (обновлено: 14:12 24.09.2020)
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© Depositphotos / Olga Yastremska Ленивый человек со спортивным снаряжением дома
Ленивый человек со спортивным снаряжением дома - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Depositphotos / Olga Yastremska
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. К 2025 году каждый пятый житель Земли будет страдать ожирением — таков прогноз коллаборации, изучающей факторы риска неинфекционных болезней. И дело не только в неправильном питании и низкой физической активности. Как отмечают сразу несколько исследовательских команд, избавиться от лишних килограммов мешает недосыпание. Тот, кто спит меньше рекомендуемых восьми часов в сутки, как правило, с трудом худеет, даже если придерживается строгой диеты.

Диетические сны

В 2017-м корейские ученые, анализируя данные о здоровье и привычках почти 17 тысяч человек, заметили, что недосыпание способствует ожирению и сопутствующим ему заболеваниям. У тех, кто мало спал, было больше жировой ткани, а попытки похудеть оказывались тщетными.
Похожие результаты получили в Чикагском университете (США). Добровольцы, почти две недели спавшие лишь по пять с половиной часов в сутки, худели медленнее, чем те, кто отдыхал ночью восемь с половиной часов. Обе группы питались по специальной системе с сокращенной нормой калорий.
По мнению биологов из Университета Южной Калифорнии (США), отсыпаться в выходные — не поможет. Они наблюдали за 36 добровольцами, пытавшимися избавиться от лишнего веса. Все придерживались строгой диеты, но некоторые в будни проводили в постели меньше положенных восьми часов, а в выходные — больше.
Восемь недель спустя выяснилось, что все участники исследования похудели примерно одинаково. Только у тех, кто не имел проблем со сном, потеря веса произошла в основном из-за уменьшения жировой массы, а у недосыпающих — за счет нежировых тканей.
© 2016 NCD Risk Factor Collaboration

Средние показатели ИМТ по странам (женщины). Индекс массы тела (ИМТ) — отношение массы тела к росту, часто использующееся для диагностики ожирения и избыточного веса у взрослых. ИМТ выше 25 говорит об избыточном весе. При ИМТ выше 30 ставят диагноз "ожирение"

Средние показатели ИМТ по странам (женщины)
1 из 2

Средние показатели ИМТ по странам (женщины). Индекс массы тела (ИМТ) — отношение массы тела к росту, часто использующееся для диагностики ожирения и избыточного веса у взрослых. ИМТ выше 25 говорит об избыточном весе. При ИМТ выше 30 ставят диагноз "ожирение"

© 2016 NCD Risk Factor Collaboration
© 2016 NCD Risk Factor Collaboration

Средние показатели ИМТ по странам (мужчины). Индекс массы тела (ИМТ) — отношение массы тела к росту, часто использующееся для диагностики ожирения и избыточного веса у взрослых. ИМТ выше 25 говорит об избыточном весе. При ИМТ выше 30 ставят диагноз "ожирение"

Средние показатели ИМТ по странам (мужчины)
2 из 2

Средние показатели ИМТ по странам (мужчины). Индекс массы тела (ИМТ) — отношение массы тела к росту, часто использующееся для диагностики ожирения и избыточного веса у взрослых. ИМТ выше 25 говорит об избыточном весе. При ИМТ выше 30 ставят диагноз "ожирение"

© 2016 NCD Risk Factor Collaboration
1 из 2

Средние показатели ИМТ по странам (женщины). Индекс массы тела (ИМТ) — отношение массы тела к росту, часто использующееся для диагностики ожирения и избыточного веса у взрослых. ИМТ выше 25 говорит об избыточном весе. При ИМТ выше 30 ставят диагноз "ожирение"

© 2016 NCD Risk Factor Collaboration
2 из 2

Средние показатели ИМТ по странам (мужчины). Индекс массы тела (ИМТ) — отношение массы тела к росту, часто использующееся для диагностики ожирения и избыточного веса у взрослых. ИМТ выше 25 говорит об избыточном весе. При ИМТ выше 30 ставят диагноз "ожирение"

© 2016 NCD Risk Factor Collaboration

Обжорство от недосыпа

Американские и бельгийские исследователи объясняют набор веса из-за недосыпа действием гормонов, влияющих на аппетит. У 12 молодых здоровых добровольцев с дефицитом сна уровень грелина увеличился, а лептина — уменьшился. Первый усиливает аппетит — его еще называют гормоном голода. Второй, наоборот, отвечает за чувство насыщения. Колебания этих гормонов и могут определять то, что люди, спящие меньше нормы, как правило, чаще страдают от избыточного веса.
К таким же выводам пришли и биологи из Бристольского (Великобритания) и Стэнфордского университетов (США). Они изучили образцы крови, данные о здоровье, массе тела и привычках тысячи человек, страдающих теми или иными расстройствами сна. Выяснилось, что у мало спящих участников исследования повышен грелин и снижен лептин.
© 2004 Taheri et al.На графике показана корреляция между индексом массы тела и продолжительностью сна, обнаруженная исследователями из Бристольского и Стэнфордского университетов. В скобках — число добровольцев, относящихся к каждой из групп. В исследовании принимали участие лишь пациенты с диагностированным ожирением
Отношение индекса массы тела к продолжительности сна - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© 2004 Taheri et al.
На графике показана корреляция между индексом массы тела и продолжительностью сна, обнаруженная исследователями из Бристольского и Стэнфордского университетов. В скобках — число добровольцев, относящихся к каждой из групп. В исследовании принимали участие лишь пациенты с диагностированным ожирением
Такая комбинация связана с ощущением голода и заставляет переедать. Именно поэтому тем, кто недосыпает, так сложно придерживаться диет, считают авторы работы.
Исследование японских ученых подтверждает: недостаток сна даже в течение трех дней сокращает уровень лептина почти на десять процентов. Из-за этого человек чаще чувствует голод — особенно в поздние часы перед сном. При этом организм расходует столько же энергии, что и прежде. В итоге хроническая депривация сна вполне может привести к неконтролируемому набору веса, отмечают исследователи.
© CC BY-SA 3.0/Vossman, CC0/http://www.pdb.org/pdb/files/1p7x.pdbСтруктура лептина и грелина — гормонов, регулирующих аппетит. Согласно результатам сразу нескольких исследований, недосыпание влияет на их концентрацию в организме. Из-за этого человек может переедать
Гормоны грелин и лептин - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© CC BY-SA 3.0/Vossman, CC0/http://www.pdb.org/pdb/files/1p7x.pdb
Структура лептина и грелина — гормонов, регулирующих аппетит. Согласно результатам сразу нескольких исследований, недосыпание влияет на их концентрацию в организме. Из-за этого человек может переедать

Расстроенный мозг

По данным американских ученых, те, кто мало спит, склонны к перееданию из-за повышенной активности зон мозга, играющих роль в регуляции аппетита и системе вознаграждения. У добровольцев, проводивших в постели не больше четырех часов в сутки, эти области мозга сильнее активизировались в ответ на пищевые стимулы, особенно сладкое и жирное.
Как выяснили ученые из Медицинского центра при Чикагском университете (США), в этом могут быть виноваты и так называемые эндоканнабиноиды — вещества, синтезирующиеся в организме и по строению и действию похожие на активные компоненты марихуаны. На концентрацию одного из них — 2-арахидоноил-глицерола (2-AG), ответственного за удовольствие от пищи — влияет постоянный дефицит сна.
Сон. Архив - РИА Новости, 1920, 18.09.2012
18 сентября 2012, 10:00РИА Наука
Правильный сон помогает похудеть, установили ученыеКачественный сон является важной частью программ по снижению веса и должен учитываться при составлении плана по диете и увеличению физической нагрузки, установили канадские ученые, выводы которых опубликованы в Canadian Medical Association Journal.
В эксперименте 14 здоровых добровольцев сначала спали по восемь часов в сутки, а затем только по 4,5 часа. Каждый этап длился по четыре дня: первые три все получали одинаковое питание, а на четвертый им дополнительно предлагали печенье, конфеты и чипсы.
Участники исследования потребляли больше сладкого и жирного в конце второй части испытания, то есть после трех суток короткого сна. Причем главным образом поздним вечером и даже в том случае, если за два часа до этого съели порцию с 90 процентами дневной нормы калорий. В среднем снеки добавляли каждому около трехсот дополнительных калорий. Это, по мнению авторов работы, значительно больше того, что необходимо для восстановления сил после трех лишних часов бодрствования.
Две женщины за разговором - РИА Новости, 1920, 10.11.2018
10 ноября 2018, 03:26РИА Наука
Эксперты рассказали о связи между ожирением и остановками дыхания во сне
В течение всего эксперимента ученые измеряли в крови добровольцев концентрацию эндоканнабиноидов. Оказалось, что при недосыпе дневной уровень 2-AG повышался на 33 процента относительно нормы и не снижался до девяти часов вечера, чтобы достичь минимума ночью, как это обычно происходит. А значит, именно высокая концентрация этих веществ могла спровоцировать избыточное потребление печенья, конфет и чипсов, предположили авторы работы.
Они отмечают, что такие поздние перекусы — явно лишние, поэтому провоцирующий их недостаток сна очень быстро оборачивается набором веса. Учитывая, что у недосыпающих людей также наблюдается сниженная чувствительность тканей организма к инсулину, такая привычка в долгосрочной перспективе чревата ожирением и сопутствующими ему заболеваниями.
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РИА НаукаОжирениегормоныбиологияЗдоровьеСтэнфордский университетУниверситет Южной КалифорнииЧикагский университетВеликобританияСШАсон
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