https://ria.ru/20200924/podlodka-1577710264.html
Запуск "Калибров" с подлодки "Колпино" попал на видео
Подводная лодка "Колпино" ходе учений "Кавказ-2020" выполнила стрельбу ракетным комплексом "Калибр" в акватории Черного моря, мишень поражена, сообщили в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:38
2020-09-24T14:38
2020-09-24T20:55
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
калибр
каспийское море
черное море
валерий герасимов
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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<strong>КАСПИЙСК, 24 сен - РИА Новости.</strong> Подводная лодка "Колпино" ходе учений "Кавказ-2020" выполнила стрельбу ракетным комплексом "Калибр" в акватории <a href="https://ria.ru/location_Black_Sea" target="_blank">Черного моря</a>, мишень поражена, сообщили в <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">Минобороны России</a>.Экипаж "Колпино" произвёл пуск одной ракеты из подводного положения, которая пролетела до цели порядка 100 морских миль. "Визуальные средства наблюдения (беспилотные летательные аппараты) зафиксировали успешное попадание ракеты в цель", - подчеркивается в сообщении.Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и <a href="https://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more" target="_blank">Каспийском морях</a> под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии <a href="https://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov" target="_blank">Валерия Герасимова</a>. Участие в них принимают около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.
https://ria.ru/20200922/ucheniya-1577586783.html
2
россия
каспийское море
черное море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Подводный флот ведет огонь "Калибрами". Кадры с учений "Кавказ-2020"
Подводная лодка "Колпино" ходе учений "Кавказ-2020" выполнила стрельбу ракетным комплексом "Калибр" в акватории Черного моря, мишень поражена, сообщили в Минобороны России. "Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил стрельбу ракетным комплексом "Калибр" по береговой мишенной позиции на полигоне боевой подготовки в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Кавказ-2020"", - говорится в сообщении.
2020-09-24T14:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калибр, каспийское море, черное море, валерий герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность