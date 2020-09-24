https://ria.ru/20200924/podlodka-1577710264.html

Запуск "Калибров" с подлодки "Колпино" попал на видео

Подводная лодка "Колпино" ходе учений "Кавказ-2020" выполнила стрельбу ракетным комплексом "Калибр" в акватории Черного моря, мишень поражена, сообщили в... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:38

2020-09-24T14:38

2020-09-24T20:55

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

калибр

каспийское море

черное море

валерий герасимов

министерство обороны рф (минобороны рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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<strong>КАСПИЙСК, 24 сен - РИА Новости.</strong> Подводная лодка "Колпино" ходе учений "Кавказ-2020" выполнила стрельбу ракетным комплексом "Калибр" в акватории <a href="https://ria.ru/location_Black_Sea" target="_blank">Черного моря</a>, мишень поражена, сообщили в <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">Минобороны России</a>.Экипаж "Колпино" произвёл пуск одной ракеты из подводного положения, которая пролетела до цели порядка 100 морских миль. "Визуальные средства наблюдения (беспилотные летательные аппараты) зафиксировали успешное попадание ракеты в цель", - подчеркивается в сообщении.Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и <a href="https://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more" target="_blank">Каспийском морях</a> под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии <a href="https://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov" target="_blank">Валерия Герасимова</a>. Участие в них принимают около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

https://ria.ru/20200922/ucheniya-1577586783.html

Стас Титов Молодцы! 21

Арсений Новиков Хорошо. 20

2

россия

каспийское море

черное море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Подводный флот ведет огонь "Калибрами". Кадры с учений "Кавказ-2020" Подводная лодка "Колпино" ходе учений "Кавказ-2020" выполнила стрельбу ракетным комплексом "Калибр" в акватории Черного моря, мишень поражена, сообщили в Минобороны России. "Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил стрельбу ракетным комплексом "Калибр" по береговой мишенной позиции на полигоне боевой подготовки в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Кавказ-2020"", - говорится в сообщении. 2020-09-24T14:38 true PT0M12S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калибр, каспийское море, черное море, валерий герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность