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Запуск "Калибров" с подлодки "Колпино" попал на видео
Подводная лодка "Колпино" ходе учений "Кавказ-2020" выполнила стрельбу ракетным комплексом "Калибр" в акватории Черного моря, мишень поражена, сообщили в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:38
2020-09-24T20:55
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
калибр
каспийское море
черное море
валерий герасимов
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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<strong>КАСПИЙСК, 24 сен - РИА Новости.</strong> Подводная лодка "Колпино" ходе учений "Кавказ-2020" выполнила стрельбу ракетным комплексом "Калибр" в акватории <a href="https://ria.ru/location_Black_Sea" target="_blank">Черного моря</a>, мишень поражена, сообщили в <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">Минобороны России</a>.Экипаж "Колпино" произвёл пуск одной ракеты из подводного положения, которая пролетела до цели порядка 100 морских миль. "Визуальные средства наблюдения (беспилотные летательные аппараты) зафиксировали успешное попадание ракеты в цель", - подчеркивается в сообщении.Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и <a href="https://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more" target="_blank">Каспийском морях</a> под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии <a href="https://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov" target="_blank">Валерия Герасимова</a>. Участие в них принимают около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.
https://ria.ru/20200922/ucheniya-1577586783.html
Молодцы!
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россия
каспийское море
черное море
РИА Новости
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60
Подводный флот ведет огонь "Калибрами". Кадры с учений "Кавказ-2020"
Подводная лодка "Колпино" ходе учений "Кавказ-2020" выполнила стрельбу ракетным комплексом "Калибр" в акватории Черного моря, мишень поражена, сообщили в Минобороны России. "Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил стрельбу ракетным комплексом "Калибр" по береговой мишенной позиции на полигоне боевой подготовки в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Кавказ-2020"", - говорится в сообщении.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калибр, каспийское море, черное море, валерий герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность

Запуск "Калибров" с подлодки "Колпино" попал на видео

14:38 24.09.2020 (обновлено: 20:55 24.09.2020)
1359
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КАСПИЙСК, 24 сен - РИА Новости. Подводная лодка "Колпино" ходе учений "Кавказ-2020" выполнила стрельбу ракетным комплексом "Калибр" в акватории Черного моря, мишень поражена, сообщили в Минобороны России.

"Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил стрельбу ракетным комплексом "Калибр" по береговой мишенной позиции на полигоне боевой подготовки в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Кавказ-2020"", - говорится в сообщении.

Экипаж "Колпино" произвёл пуск одной ракеты из подводного положения, которая пролетела до цели порядка 100 морских миль. "Визуальные средства наблюдения (беспилотные летательные аппараты) зафиксировали успешное попадание ракеты в цель", - подчеркивается в сообщении.
Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.
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С-400 и истребители отразили "атаку" на учениях "Кавказ-2020"
8911111
Обсудить2
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)КалибрКаспийское мореЧерное мореВалерий ГерасимовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
Популярные комментарии
Молодцы!
24 сентября, 14:41
Стас ТитовСтас Титов
1300000
Хорошо.
24 сентября, 14:43
Арсений НовиковАрсений Новиков
1200000
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