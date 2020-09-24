https://ria.ru/20200924/patrushev-1577689948.html

Патрушев призвал внедрять новые технологии для защиты от пьяных за рулем

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал внедрять новые технологические решения, не позволяющие пьяным садиться за руль автомобиля. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T09:16

2020-09-24T09:16

2020-09-24T09:16

дальний восток

владивосток

забайкальский край

николай патрушев

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Секретарь Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a> призвал внедрять новые технологические решения, не позволяющие пьяным садиться за руль автомобиля.На совещании во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> в четверг он отметил, что в последнее время все больший общественный резонанс получают ДТП, совершаемые водителями в состоянии алкогольного и наркотического опьянения."В связи с этим важно внедрять новые технологические решения, не позволяющие пьяным садиться за руль автомобиля", - сказал Патрушев.По словам секретаря СБ РФ, не должны оставаться без пристального внимания нарушители правил дорожного движения, особенно те из них, кто систематически подвергает опасности других.Говоря о ситуации на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>, где проходит совещание, он отметил, что на территории этого федерального округа количество аварий с участием пьяных водителей остается значительным, причем в Хабаровском и <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском краях</a>, а также в <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> отмечается рост числа подобных преступлений, совершаемых водителями, которые уже привлекались к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20200730/1575170310.html

https://ria.ru/20200729/1575125289.html

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дальний восток

владивосток

забайкальский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, владивосток, забайкальский край, николай патрушев, общество