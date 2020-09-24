Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/pashaev-1577720145.html
Источник сообщил подробности уголовного дела, в котором фигурирует Пашаев
Правоохранительные органы расследуют уголовное дело о хищении 2,5 миллионов рублей у Анзора Псунокова, последний обвиняет в преступлении лишенного статуса... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:56
2020-09-24T17:01
москва
эльман пашаев
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576915127_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_57efdc3ae040457fc6b25eaa5d0bdb6d.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы расследуют уголовное дело о хищении 2,5 миллионов рублей у Анзора Псунокова, последний обвиняет в преступлении лишенного статуса адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее председатель СК <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил организовать проверку о возможных противоправных действиях Пашаева - речь идет о предполагаемой причастности к мошенничеству с недвижимостью. Пашаев заявил РИА Новости, что проверок <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> не боится, он "не причастен к этим деяниям и абсолютно".По словам источника, сейчас следственный отдел ОМВД по району Арбат расследует уголовное дело "по факту хищения путем обмана денежных средств Анзора Псунокова". Псуноков рассказал правоохранительным органам, что в 2015 году познакомился с Пашаевым. Адвокат, узнав, что тот занимается сделками с недвижимостью, в 2016 году предложил ему приобрести за 5 миллионов рублей однокомнатную квартиру на улице Большая Семеновская, чтобы потом перепродать по более выгодной цене. Псуноков согласился и передал Пашаеву аванс – 2,5 миллиона рублей.Он отметил, что следователи опросили ряд свидетелей, провели анализ полученных показаний, заключений экспертов и документов. Кроме того, у правоохранительных органов имеются заключения судебных психофизиологических экспертиз с использованием полиграфа, проведенных в отношении одного из свидетелей и самого Псунокова."Пашаев на проведение психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа дважды не явился", - уточнил источник.Недавно уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег Псунокова для определения подследственности было направлено Пресненскому межрайонному прокурору <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, добавил собеседник агентства.По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.
https://ria.ru/20200924/pashaev-1577687334.html
https://ria.ru/20200920/pashaev-1577506921.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576915127_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_5da314d69964c4f8da9f1aa6c6462dd0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, эльман пашаев, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия

Источник сообщил подробности уголовного дела, в котором фигурирует Пашаев

16:56 24.09.2020 (обновлено: 17:01 24.09.2020)
1278
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы расследуют уголовное дело о хищении 2,5 миллионов рублей у Анзора Псунокова, последний обвиняет в преступлении лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил организовать проверку о возможных противоправных действиях Пашаева - речь идет о предполагаемой причастности к мошенничеству с недвижимостью. Пашаев заявил РИА Новости, что проверок СК не боится, он "не причастен к этим деяниям и абсолютно".
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 04:10
Пашаев резко ответил на обвинения нового адвоката Ефремова
По словам источника, сейчас следственный отдел ОМВД по району Арбат расследует уголовное дело "по факту хищения путем обмана денежных средств Анзора Псунокова". Псуноков рассказал правоохранительным органам, что в 2015 году познакомился с Пашаевым. Адвокат, узнав, что тот занимается сделками с недвижимостью, в 2016 году предложил ему приобрести за 5 миллионов рублей однокомнатную квартиру на улице Большая Семеновская, чтобы потом перепродать по более выгодной цене. Псуноков согласился и передал Пашаеву аванс – 2,5 миллиона рублей.
"До настоящего времени квартира в собственность Анзора Псунокова не оформлена, обязательства перед ним не исполнены, денежные средства не возвращены", - пояснил источник.
Он отметил, что следователи опросили ряд свидетелей, провели анализ полученных показаний, заключений экспертов и документов. Кроме того, у правоохранительных органов имеются заключения судебных психофизиологических экспертиз с использованием полиграфа, проведенных в отношении одного из свидетелей и самого Псунокова.
"Пашаев на проведение психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа дважды не явился", - уточнил источник.
Недавно уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег Псунокова для определения подследственности было направлено Пресненскому межрайонному прокурору Москвы, добавил собеседник агентства.
По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 13:12
"Нулей много": Пашаев проговорился о гонораре от Ефремова
2640000
Обсудить1
МоскваЭльман ПашаевСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
Рекомендуем
Молоток в зале судебных заседаний
Притворявшейся парализованной жительнице Чечни дали четыре года колонии
Истребитель СУ-30
Для поиска упавшего в Тверской области Су-30 задействовали спутники
Топор
Житель пензенского села отрубил сожительнице палец за неприличный жест
Акция протеста Марш Справедливости в Минске
В Госдуме назвали страны, дестабилизирующие ситуацию в Белоруссии
София Конкина
Племянница дочери Владимира Конкина рассказала о ее гибели
Алексей Навальный
Квартиру Навального арестовали приставы
Полицейский
Россиянку ударили кулаком по голове за разговор на родном языке
Певец Бедрос Киркоров перед началом мюзикла CHICAGO
Жена Бедроса Киркорова сообщила подробности о его госпитализации
София Конкина
Стали известны подробности гибели дочери Конкина
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
Представитель Генпрокуратуры заявил, что кабинет Абызова прослушивали
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
ЛНР призвала наблюдателей заставить Киев демонтировать переправу
Самый большой флаг Украины в Киеве
Больше половины украинцев разочарованы ситуацией в стране, показал опрос
Михаил Сергеевич Горбачев
Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
В Киеве решили отменить визит Зеленского в Белоруссию
Препарат для лечения коронавируса Арепливир
Производитель получил запрос ФАС по обоснованности цены "Арепливира"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
Лента новостейМолния