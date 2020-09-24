https://ria.ru/20200924/pashaev-1577720145.html

Источник сообщил подробности уголовного дела, в котором фигурирует Пашаев

Правоохранительные органы расследуют уголовное дело о хищении 2,5 миллионов рублей у Анзора Псунокова, последний обвиняет в преступлении лишенного статуса... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:56

2020-09-24T16:56

2020-09-24T17:01

москва

эльман пашаев

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы расследуют уголовное дело о хищении 2,5 миллионов рублей у Анзора Псунокова, последний обвиняет в преступлении лишенного статуса адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее председатель СК <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил организовать проверку о возможных противоправных действиях Пашаева - речь идет о предполагаемой причастности к мошенничеству с недвижимостью. Пашаев заявил РИА Новости, что проверок <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> не боится, он "не причастен к этим деяниям и абсолютно".По словам источника, сейчас следственный отдел ОМВД по району Арбат расследует уголовное дело "по факту хищения путем обмана денежных средств Анзора Псунокова". Псуноков рассказал правоохранительным органам, что в 2015 году познакомился с Пашаевым. Адвокат, узнав, что тот занимается сделками с недвижимостью, в 2016 году предложил ему приобрести за 5 миллионов рублей однокомнатную квартиру на улице Большая Семеновская, чтобы потом перепродать по более выгодной цене. Псуноков согласился и передал Пашаеву аванс – 2,5 миллиона рублей.Он отметил, что следователи опросили ряд свидетелей, провели анализ полученных показаний, заключений экспертов и документов. Кроме того, у правоохранительных органов имеются заключения судебных психофизиологических экспертиз с использованием полиграфа, проведенных в отношении одного из свидетелей и самого Псунокова."Пашаев на проведение психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа дважды не явился", - уточнил источник.Недавно уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег Псунокова для определения подследственности было направлено Пресненскому межрайонному прокурору <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, добавил собеседник агентства.По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.

https://ria.ru/20200924/pashaev-1577687334.html

https://ria.ru/20200920/pashaev-1577506921.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, эльман пашаев, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия