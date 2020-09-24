https://ria.ru/20200924/pashaev-1577687334.html
Пашаев резко ответил на обвинения нового адвоката Ефремова
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Москвой 24" в резкой форме ответил на обвинения нового защитника актера Романа Филиппова в давлении на РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T04:10
2020-09-24T04:10
2020-09-24T11:17
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Бывший адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в беседе с "<a href="https://www.m24.ru/" target="_blank">Москвой 24</a>" в резкой форме ответил на обвинения нового защитника актера Романа Филиппова в давлении на осужденного.Ранее Филиппов в апелляционной жалобе на приговор заявил, что поведение Пашаева не соответствует профессиональной этике адвоката, а его давление на Ефремова лишило последнего права на защиту. Новый адвокат попросил суд смягчить приговор.На прошлой неделе адвокатская палата Северной Осетии лишила юриста статуса адвоката. Квалификационная коллегия нашла в его действиях дисциплинарный проступок.Представление о прекращении статуса внес Минюст. В ведомстве указали на недопустимые публичные высказывания защитника.Дело Михаила ЕфремоваПресненский суд Москвы приговорил Ефремова по делу о смертельном <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП</a> к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.После этого актер отказался от услуг Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.
https://ria.ru/20200921/pashaev-1577572631.html
https://ria.ru/20200921/efremov-1577543168.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, общество
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев
в беседе с "Москвой 24
" в резкой форме ответил на обвинения нового защитника актера Романа Филиппова в давлении на осужденного.
Ранее Филиппов в апелляционной жалобе на приговор заявил, что поведение Пашаева не соответствует профессиональной этике адвоката, а его давление на Ефремова лишило последнего права на защиту. Новый адвокат попросил суд смягчить приговор.
"Это бред полнейший. Если у адвоката есть высшее образование или хотя бы среднее техническое, он не может такого написать. Я не верю, что он такие вещи написал. И это же не влияет никак. Если он с такой позиции пошел, чтобы получить минимальный срок, — у меня нет слов", — заявил Пашаев.
На прошлой неделе адвокатская палата Северной Осетии лишила юриста статуса адвоката. Квалификационная коллегия нашла в его действиях дисциплинарный проступок.
Представление о прекращении статуса внес Минюст. В ведомстве указали на недопустимые публичные высказывания защитника.
Дело Михаила Ефремова
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова по делу о смертельном ДТП
к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
После этого актер отказался от услуг Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.