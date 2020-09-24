https://ria.ru/20200924/pashaev-1577687334.html

Пашаев резко ответил на обвинения нового адвоката Ефремова

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Москвой 24" в резкой форме ответил на обвинения нового защитника актера Романа Филиппова в давлении на РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T04:10

2020-09-24T04:10

2020-09-24T11:17

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Бывший адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в беседе с "<a href="https://www.m24.ru/" target="_blank">Москвой 24</a>" в резкой форме ответил на обвинения нового защитника актера Романа Филиппова в давлении на осужденного.Ранее Филиппов в апелляционной жалобе на приговор заявил, что поведение Пашаева не соответствует профессиональной этике адвоката, а его давление на Ефремова лишило последнего права на защиту. Новый адвокат попросил суд смягчить приговор.На прошлой неделе адвокатская палата Северной Осетии лишила юриста статуса адвоката. Квалификационная коллегия нашла в его действиях дисциплинарный проступок.Представление о прекращении статуса внес Минюст. В ведомстве указали на недопустимые публичные высказывания защитника.Дело Михаила ЕфремоваПресненский суд Москвы приговорил Ефремова по делу о смертельном <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП</a> к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.После этого актер отказался от услуг Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.

https://ria.ru/20200921/pashaev-1577572631.html

https://ria.ru/20200921/efremov-1577543168.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, общество