https://ria.ru/20200924/pandemiya-1577709031.html
Путин призвал избегать жестких форм при борьбе с пандемией
Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к избранным губернаторам, попросил, чтобы их диалог с людьми по ограничительным мерам в ситуации с коронавирусом не... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:26
2020-09-24T14:26
2020-09-24T14:31
распространение нового коронавируса
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, обращаясь к избранным губернаторам, попросил, чтобы их диалог с людьми по ограничительным мерам в ситуации с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> не приобретал жестких форм и навязывания, которое вызывает отторжение."Тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести, только я вас прошу - он не должен, этот диалог, приобретать таких жестких форм, навязывания и последующего неприятия со стороны граждан тех мер, которые предлагаются", - сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции.Обращаясь к губернаторам, президент добавил, что все они люди опытные, грамотные, умеющие вести диалог с гражданами. "Нужно эти лучшие качества ваши использовать на благо людей", - заключил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577707987.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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