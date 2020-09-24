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Москва. Backstage
Это подкаст Москва. Backstage. Здесь мы говорим о том, как устроено коммунальное закулисье столицы. Разбираемся, какие службы обеспечивают жизнедеятельность города, и узнаем об интересных особенностях их работы.
https://ria.ru/20200924/otoplenie-1577665641.html
"Москва.Backstage". Отопительный сезон в деталях
Приближаются холода, а вместе с ними – отопительный сезон. Кто и как определяет сроки включения отопления в домах Москвы? На какие объекты тепло поступает в первую очередь? Что делать, если отопление так и не включили?
2020-09-24T14:00
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москва. backstage
подкаст
жкх
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"Москва.Backstage". Отопительный сезон в деталях
Приближаются холода, а вместе с ними – отопительный сезон. Кто и как определяет сроки включения отопления в домах Москвы? На какие объекты тепло поступает в первую очередь? Что делать, если отопление так и не включили?
Должны ли собственники самостоятельно проверять батареи перед отопительным сезоном? Какая температура в квартире считается нормативной? Регулируется ли отопление в городе в зависимости от погоды? И куда обратиться, если в квартире слишком (или недостаточно) тепло?Об отопительном сезоне в деталях рассказывает начальник центрального диспетчерского управления ПАО "МОЭК" Валерий Маслов.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><u><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-backstage/id1517772121">iTunes</a></u>, для Android —</strong> <strong><u><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL21vc2t2YS1iYWNrc3RhZ2UueG1s">Google Podcasts</a></u>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><u><a href="https://music.yandex.ru/album/11086396">Яндекс.Музыка</a></u></strong>, <strong><u><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.-Backstage-id2994325?country=ru">Castbox</a></u></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/moskva-backstage">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><u><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></u></strong>________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите <u><a href="https://ankt.cc/rFPUtW">опрос</a></u> и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <u><a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a></u><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><u><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a></u>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><u><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></u></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><u><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></u></strong>
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аудио, подкаст, жкх, моэк

"Москва.Backstage". Отопительный сезон в деталях

14:00 24.09.2020
341
Москва. Backstage
"Москва.Backstage". Отопительный сезон в деталях
Вчера, 14:00
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Приближаются холода, а вместе с ними – отопительный сезон. Кто и как определяет сроки включения отопления в домах Москвы? На какие объекты тепло поступает в первую очередь? Что делать, если отопление так и не включили?
Должны ли собственники самостоятельно проверять батареи перед отопительным сезоном? Какая температура в квартире считается нормативной? Регулируется ли отопление в городе в зависимости от погоды? И куда обратиться, если в квартире слишком (или недостаточно) тепло?
Об отопительном сезоне в деталях рассказывает начальник центрального диспетчерского управления ПАО "МОЭК" Валерий Маслов.
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Москва. BackstageПодкастЖКХМОЭК
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