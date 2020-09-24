https://ria.ru/20200924/opros-1577721742.html

Больше половины украинцев разочарованы ситуацией в стране, показал опрос

Ситуацией на Украине разочарованы почти 60% жителей страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:18

2020-09-24T17:18

2020-09-24T17:18

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

донбасс

киев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Ситуацией на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> разочарованы почти 60% жителей страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".В начале сентября "Рейтинг" проводил похожий опрос. Согласно его данным, ситуацией в стране были разочарованы 61% опрошенных, 35% испытывали надежду на ее улучшение."Так, 58% опрошенных отметили, что они чувствуют надежду, когда думают о местной ситуации, 38% в то же время испытывают разочарование. Зато когда речь идет о ситуации в государстве, то все наоборот: 59% испытывают разочарование и 37% - надежду (остальные затруднились ответить – ред.)", - говорится в презентации опроса, опубликованного на сайте "Рейтинга" в четверг.Согласно результатам опроса, несмотря на это, 77% опрошенных хотят, чтобы их дети и внуки жили на Украине, 16% придерживаются противоположного мнения, 7% не дали четкого ответа. Чтобы их потомки проживали в их городе или селе хотят 61% респондентов, 31% против и 7% не определились.Жители сел чаще выступают за то, чтобы следующее поколение оставалось на Украине, но изменили пункт проживания. В областных центрах чаще выступают за переезд из страны.Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территорий <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>, в форме телефонного интервью с 19 по 22 сентября. Опрошены 5 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,4%.

https://ria.ru/20200917/byudzhet-1577341056.html

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донбасс

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, киев, украина, в мире