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Онищенко оценил идею не увольнять за пьянство сотрудников "на удаленке"
Норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде должна распространяться и на дистанционный труд, заявил РИА Новости бывший главный санитарный РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:57
2020-09-24T11:57
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде должна распространяться и на дистанционный труд, заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач РФ, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a>, отметив, что неподобающее состояние сотрудника можно заметить и на "удаленке".Ранее "Известия" сообщили, что норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде не будет распространяться на дистанционный труд, это следует из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе. Эксперты пояснили, что прийти к человеку домой с проверкой работодателю не позволяет конституция, а доказать факт опьянения дистанционно практически невозможно, вместе с тем работодателю хотят дать право увольнять сотрудника на "удаленке", если тот не выходит на связь целый день."Конечно. Обязательно", - сказал Онищенко, отвечая на вопрос о том, нужно ли распространить норму об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде и на дистанционный труд.По его мнению, "адекватность труда" может быть также оговорена в соглашении с работодателем. "Я за работу получаю деньги, а то, что я нахожусь в невменяемом состоянии - это что? Значит, я некачественно выполняю работу… А потом мою неадекватность можно и дистанционно (заметить – ред.): у меня язык заплетается, (когда – ред.) я с вами разговариваю. У нас с вами и на рабочих местах никто в трубку не дует (для прохождения освидетельствования на алкоголь – ред.)", - отметил Онищенко.Депутат уточнил, что работодатель много теряет в части контроля за сотрудниками при дистанционном режиме, но, тем не менее, идет на это, поэтому и работник должен взять на себя обязательства трудиться в подобающем виде, а работодатель - обладать правом проверить."Вплоть до того, что прописать в договоре, это обязательно нужно сделать, что вы как работодатель имеете право проверить... А найти механизм, как контролировать меня за ту зарплату, которую вы мне платите, вы найдете - и не надо дистанционно. Вы можете создать комиссию трудового коллектива, выехать на место", - отметил Онищенко.
https://ria.ru/20200820/1576015435.html
https://ria.ru/20200819/1575971866.html
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госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко оценил идею не увольнять за пьянство сотрудников "на удаленке"

11:57 24.09.2020
541
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде должна распространяться и на дистанционный труд, заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, отметив, что неподобающее состояние сотрудника можно заметить и на "удаленке".
Ранее "Известия" сообщили, что норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде не будет распространяться на дистанционный труд, это следует из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе. Эксперты пояснили, что прийти к человеку домой с проверкой работодателю не позволяет конституция, а доказать факт опьянения дистанционно практически невозможно, вместе с тем работодателю хотят дать право увольнять сотрудника на "удаленке", если тот не выходит на связь целый день.
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"Конечно. Обязательно", - сказал Онищенко, отвечая на вопрос о том, нужно ли распространить норму об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде и на дистанционный труд.
По его мнению, "адекватность труда" может быть также оговорена в соглашении с работодателем. "Я за работу получаю деньги, а то, что я нахожусь в невменяемом состоянии - это что? Значит, я некачественно выполняю работу… А потом мою неадекватность можно и дистанционно (заметить – ред.): у меня язык заплетается, (когда – ред.) я с вами разговариваю. У нас с вами и на рабочих местах никто в трубку не дует (для прохождения освидетельствования на алкоголь – ред.)", - отметил Онищенко.
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Депутат уточнил, что работодатель много теряет в части контроля за сотрудниками при дистанционном режиме, но, тем не менее, идет на это, поэтому и работник должен взять на себя обязательства трудиться в подобающем виде, а работодатель - обладать правом проверить.
"Вплоть до того, что прописать в договоре, это обязательно нужно сделать, что вы как работодатель имеете право проверить... А найти механизм, как контролировать меня за ту зарплату, которую вы мне платите, вы найдете - и не надо дистанционно. Вы можете создать комиссию трудового коллектива, выехать на место", - отметил Онищенко.
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Госдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
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