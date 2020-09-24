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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/ogranicheniya-1577712682.html
Власти Москвы оценили вероятность усиления ограничений по COVID-19
Власти Москвы на сегодняшний день руководствуются существующими мерами по борьбе с коронавирусом, заявили РИА Новости в пресс-службе мэра столицы, комментируя... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:17
2020-09-24T15:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на сегодняшний день руководствуются существующими мерами по борьбе с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a>, заявили РИА Новости в пресс-службе мэра столицы, комментируя возможность введения дополнительных ограничений из-за роста числа случаев заражения COVID.Как сообщил в четверг оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в столице подтверждено 1050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,3%."На сегодняшний день руководствуемся теми мерами, которые в городе определены", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, будут ли введены дополнительные ограничения в связи с ростом числа случаев заболевания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

Власти Москвы оценили вероятность усиления ограничений по COVID-19

15:17 24.09.2020 (обновлено: 15:28 24.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПассажиры станции метро "Арбатская" в Москве
Пассажиры станции метро Арбатская в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Власти Москвы на сегодняшний день руководствуются существующими мерами по борьбе с коронавирусом, заявили РИА Новости в пресс-службе мэра столицы, комментируя возможность введения дополнительных ограничений из-за роста числа случаев заражения COVID.
Как сообщил в четверг оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в столице подтверждено 1050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,3%.
"На сегодняшний день руководствуемся теми мерами, которые в городе определены", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, будут ли введены дополнительные ограничения в связи с ростом числа случаев заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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