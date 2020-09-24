https://ria.ru/20200924/ogranicheniya-1577712682.html

Власти Москвы оценили вероятность усиления ограничений по COVID-19

Власти Москвы на сегодняшний день руководствуются существующими мерами по борьбе с коронавирусом, заявили РИА Новости в пресс-службе мэра столицы, комментируя... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:17

2020-09-24T15:17

2020-09-24T15:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на сегодняшний день руководствуются существующими мерами по борьбе с <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a>, заявили РИА Новости в пресс-службе мэра столицы, комментируя возможность введения дополнительных ограничений из-за роста числа случаев заражения COVID.Как сообщил в четверг оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в столице подтверждено 1050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,3%."На сегодняшний день руководствуемся теми мерами, которые в городе определены", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, будут ли введены дополнительные ограничения в связи с ростом числа случаев заболевания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/kovid-1577711088.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество