https://ria.ru/20200924/oae-1577706201.html

В ОАЭ смягчили правила продажи алкоголя туристам

В Абу-Даби отменили требование о выдаче разрешений на покупку и употребление алкоголя, чтобы привлечь туристов, сообщает Турпром. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:29

2020-09-24T16:29

2020-09-24T16:29

туризм

абу-даби

туризм

дубай (эмират)

новости - туризм

оаэ

дубай (город)

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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. </strong>В Абу-Даби отменили требование о выдаче разрешений на покупку и употребление алкоголя, чтобы привлечь туристов, <a href="https://www.tourprom.ru/news/47912/" target="_blank">сообщает</a> Турпром.Первым на смягчение правил пошел открывшийся для туризма Дубай, чтобы привлечь отдыхающих после того, как несколько месяцев многие заведения были закрыты из-за пандемии коронавируса."Мы объявляем об отмене разрешений на алкоголь, и жители и туристы получат право приобретать его в официальных магазинах", — говорится в информационном письме Департамента культуры и туризма. При этом покупатели должны быть не моложе 21 года, алкоголь нельзя перепродавать, а употреблять его следует в частном доме или в "дозволенном" месте, например, в клубе.Но туристов предупреждают: появляться в нетрезвом виде на улице в любом эмирате, а тем более садиться пьяным за руль строжайше запрещено. Наказание – вплоть до тюремного заключения.

https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html

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дубай (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абу-даби, туризм, дубай (эмират), новости - туризм, оаэ, дубай (город)