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Туризм
https://ria.ru/20200924/oae-1577706201.html
В ОАЭ смягчили правила продажи алкоголя туристам
В Абу-Даби отменили требование о выдаче разрешений на покупку и употребление алкоголя, чтобы привлечь туристов, сообщает Турпром. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:29
2020-09-24T16:29
туризм
абу-даби
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дубай (эмират)
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. </strong>В Абу-Даби отменили требование о выдаче разрешений на покупку и употребление алкоголя, чтобы привлечь туристов, <a href="https://www.tourprom.ru/news/47912/" target="_blank">сообщает</a> Турпром.Первым на смягчение правил пошел открывшийся для туризма Дубай, чтобы привлечь отдыхающих после того, как несколько месяцев многие заведения были закрыты из-за пандемии коронавируса."Мы объявляем об отмене разрешений на алкоголь, и жители и туристы получат право приобретать его в официальных магазинах", — говорится в информационном письме Департамента культуры и туризма. При этом покупатели должны быть не моложе 21 года, алкоголь нельзя перепродавать, а употреблять его следует в частном доме или в "дозволенном" месте, например, в клубе.Но туристов предупреждают: появляться в нетрезвом виде на улице в любом эмирате, а тем более садиться пьяным за руль строжайше запрещено. Наказание – вплоть до тюремного заключения.
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
абу-даби
дубай (эмират)
оаэ
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абу-даби, туризм, дубай (эмират), новости - туризм, оаэ, дубай (город)

В ОАЭ смягчили правила продажи алкоголя туристам

16:29 24.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Дубае, ОАЭ
Отдыхающие на пляже в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В Абу-Даби отменили требование о выдаче разрешений на покупку и употребление алкоголя, чтобы привлечь туристов, сообщает Турпром.
Первым на смягчение правил пошел открывшийся для туризма Дубай, чтобы привлечь отдыхающих после того, как несколько месяцев многие заведения были закрыты из-за пандемии коронавируса.
"Мы объявляем об отмене разрешений на алкоголь, и жители и туристы получат право приобретать его в официальных магазинах", — говорится в информационном письме Департамента культуры и туризма. При этом покупатели должны быть не моложе 21 года, алкоголь нельзя перепродавать, а употреблять его следует в частном доме или в "дозволенном" месте, например, в клубе.
Но туристов предупреждают: появляться в нетрезвом виде на улице в любом эмирате, а тем более садиться пьяным за руль строжайше запрещено. Наказание – вплоть до тюремного заключения.
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