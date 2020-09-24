https://ria.ru/20200924/nikitin-1577719683.html

В Нижегородской области отремонтировали более 600 километров дорог

Ремонт 128 участков дорог общей протяженностью 603 километра завершен в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:55

2020-09-24T16:55

2020-09-24T16:55

дороги

глеб никитин

московская область (подмосковье)

нижегородская область

общество

нижегородская область

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости.</strong> Ремонт 128 участков дорог общей протяженностью 603 километра завершен в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>."Работы по ремонту дорог в регионе начались в апреле. И сейчас они идут в графике, в ряде случаев - даже с опережением. На данный момент общая площадь укладки верхнего слоя дорожного покрытия составляет 6,3 миллиона квадратных метров - это 93% от годового объема. По данному показателю мы находимся на втором месте после <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> среди регионов России и на первом - в ПФО", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Он отметил, что освоение бюджетных средств, как областных, так и федеральных, составляет 74,3%. Всего же региональная программа национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881 километр."В рамках национального проекта в Нижегородской области в этом году также ведется строительство транспортной развязки в деревне Ольгино. На данный момент там идет армирование железобетонной монолитной плиты проезжей части путепровода. Кроме того, полностью выполнено переустройство инженерных коммуникаций. Работы идут в графике, отставаний нет", - рассказал Никитин, добавив, что ежесуточно на объекте работает 80-100 человек и 25-30 единиц техники.Благодаря достигнутым показателям, Федеральное дорожное агентство приняло решение о выделении Нижегородской области дополнительно 711 миллионов рублей на ремонт дорог. Средства уже поступили в областной бюджет.Отмечается, что по поручению губернатора Нижегородской области контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.

https://ria.ru/20200924/promyshlennost-1577717148.html

https://ria.ru/20200923/shadaev-1577672213.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дороги, глеб никитин, московская область (подмосковье), нижегородская область, общество