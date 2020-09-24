https://ria.ru/20200924/neandertaltsy-1577695277.html
Археологи нашли на Алтае зубы неандертальцев
Российские археологи впервые за долгое время нашли новые свидетельства присутствия неандертальцев на юге Сибири. В Чагырской пещере на Алтае обнаружили костяные РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:12
2020-09-24T11:12
2020-09-24T11:20
риа наука
археология
биология
российский научный фонд
открытия - риа наука
российская академия наук
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Российские археологи впервые за долгое время нашли новые свидетельства присутствия неандертальцев на юге Сибири. В Чагырской пещере на Алтае обнаружили костяные орудия и два зуба, по которым ученые планируют установить генетические корни древних людей, а также узнать, чем они питались. Сообщение об этом <a href="https://rscf.ru/news/release/arkheologi-popolnili-kollektsiyu-iz-chagyrskoy-peshchery-zubami-neandertaltsev-i-kostyanymi-orudiyam/" target="_blank" rel="nofollow noopener">размещено</a> на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_nauchnyjj_fond/" target="_blank" data-auto="true">Российского научного фонда</a> (РНФ), который поддержал исследования.Чагырская пещера — уникальный памятник эпохи палеолита. Археологи ведут в ней раскопки с 2007 года, и за это время собрали огромную коллекцию артефактов и останков неандертальцев, которые жили здесь 60-50 тысяч лет назад. В новом сезоне коллекцию пополнили костяные ретушеры для заточки каменных ножей и два зуба. "До этого мы два сезона не раскапывали никаких останков неандертальцев, так что для нас эти два зуба — просто праздник", — приводятся в пресс-релизе РНФ слова руководителя работ, профессора <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Ксении Колобовой, заведующей лабораторией в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.С помощью костяных ретушеров неандертальцы снимали с твердой породы небольшие кусочки-фасетки, и таким образом получали острые каменные орудия. Последние использовались во время охоты на бизонов — копья жители Чагырской не метали, а вонзали в добычу с близкого расстояния — и для разделки мяса. Каменные ножи этих древних людей имели необычную форму: у них было два, и даже четыре лезвия. Исследователи на собственном опыте убедились, что на разделку туши небольшого животного у неандертальцев уходило не так много времени, но примерно каждый час приходилось затачивать лезвие ретушером.Если обнаружение орудий и следов трудовой деятельности древних людей для археологов дело обычное, фрагменты человеческих костей и зубы — находка довольно редкая и ценная. В этом сезоне ученые нашли два зуба — моляр, который используется для пережевывания пищи, и передний зуб, резец. У неандертальцев он очень маленький, недоразвитый. Вероятно, это связано с особенностями их питания — они употребляли грубую животную пищу."Такие находки очень важны для восстановления популяционной истории региона. Каждый зуб потенциально может быть использован в генетических исследованиях, для анализа стабильных изотопов, чтобы понять диету и так далее", — рассказывает ученый.С помощью генетических и изотопных анализов этих зубов ученые надеются определить родство обитателей пещеры с другими древними представителями рода Homo. "Мы надеемся, что дальнейшие исследования покажут нам родственные связи между неандертальцами. С археологической точки зрения, древние люди обитали в Чагырской пещере всего десять тысячелетий, сама она очень маленькая и, по сути, однослойная. Поэтому мы можем установить связи обитателей стоянки вплоть до родственных: сейчас у нас есть останки минимум пяти взрослых и нескольких детей. Думаю, результаты генетических исследований окажутся очень интересными", — заключает Ксения Колобова.Анализ предыдущих находок показал, что неандертальцы пришли из <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и остановились в Чагырской пещере. Здесь их путь на восток обрывается, и никаких свидетельств существования этих гоминид дальше по континенту пока не обнаружено.
https://ria.ru/20200127/1563939979.html
https://ria.ru/20200218/1564937130.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
археология, биология, российский научный фонд, открытия - риа наука, российская академия наук
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Российские археологи впервые за долгое время нашли новые свидетельства присутствия неандертальцев на юге Сибири. В Чагырской пещере на Алтае обнаружили костяные орудия и два зуба, по которым ученые планируют установить генетические корни древних людей, а также узнать, чем они питались. Сообщение об этом размещено
на сайте Российского научного фонда
(РНФ), который поддержал исследования.
Чагырская пещера — уникальный памятник эпохи палеолита. Археологи ведут в ней раскопки с 2007 года, и за это время собрали огромную коллекцию артефактов и останков неандертальцев, которые жили здесь 60-50 тысяч лет назад. В новом сезоне коллекцию пополнили костяные ретушеры для заточки каменных ножей и два зуба.
"До этого мы два сезона не раскапывали никаких останков неандертальцев, так что для нас эти два зуба — просто праздник", — приводятся в пресс-релизе РНФ слова руководителя работ, профессора РАН
Ксении Колобовой, заведующей лабораторией в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.
С помощью костяных ретушеров неандертальцы снимали с твердой породы небольшие кусочки-фасетки, и таким образом получали острые каменные орудия. Последние использовались во время охоты на бизонов — копья жители Чагырской не метали, а вонзали в добычу с близкого расстояния — и для разделки мяса.
Каменные ножи этих древних людей имели необычную форму: у них было два, и даже четыре лезвия. Исследователи на собственном опыте убедились, что на разделку туши небольшого животного у неандертальцев уходило не так много времени, но примерно каждый час приходилось затачивать лезвие ретушером.
Если обнаружение орудий и следов трудовой деятельности древних людей для археологов дело обычное, фрагменты человеческих костей и зубы — находка довольно редкая и ценная.
В этом сезоне ученые нашли два зуба — моляр, который используется для пережевывания пищи, и передний зуб, резец. У неандертальцев он очень маленький, недоразвитый. Вероятно, это связано с особенностями их питания — они употребляли грубую животную пищу.
"Такие находки очень важны для восстановления популяционной истории региона. Каждый зуб потенциально может быть использован в генетических исследованиях, для анализа стабильных изотопов, чтобы понять диету и так далее", — рассказывает ученый.
С помощью генетических и изотопных анализов этих зубов ученые надеются определить родство обитателей пещеры с другими древними представителями рода Homo.
"Мы надеемся, что дальнейшие исследования покажут нам родственные связи между неандертальцами. С археологической точки зрения, древние люди обитали в Чагырской пещере всего десять тысячелетий, сама она очень маленькая и, по сути, однослойная. Поэтому мы можем установить связи обитателей стоянки вплоть до родственных: сейчас у нас есть останки минимум пяти взрослых и нескольких детей. Думаю, результаты генетических исследований окажутся очень интересными", — заключает Ксения Колобова.
Анализ предыдущих находок показал, что неандертальцы пришли из Европы
и остановились в Чагырской пещере. Здесь их путь на восток обрывается, и никаких свидетельств существования этих гоминид дальше по континенту пока не обнаружено.