Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра

"По версии следствия, вечером 23 сентября 2020 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете министерства здравоохранения Камчатского края, из личной неприязни к и.о. министра здравоохранения Камчатского края, находящейся при исполнении служебных обязанностей и осуществляющей прием граждан в соответствии со своим должностным регламентом, распылил ей в лицо экстракт красного жгучего перца из аэрозольного баллона для самообороны", - говорится в сообщении.