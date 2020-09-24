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Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
Житель Камчатки подозревается в распылении перцового баллона в лицо краевого и.о. министра здравоохранения на ее рабочем месте, возбуждено дело, сообщает... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T02:10
2020-09-24T02:16
камчатский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank">Камчатки</a> подозревается в распылении перцового баллона в лицо краевого и.о. министра здравоохранения на ее рабочем месте, возбуждено дело, сообщает краевое управление СК.В результате потерпевшая получила химический ожог. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Фигурант задержан, он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
https://ria.ru/20200902/shkola-1576642989.html
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камчатский край, происшествия

Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра

02:10 24.09.2020 (обновлено: 02:16 24.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Житель Камчатки подозревается в распылении перцового баллона в лицо краевого и.о. министра здравоохранения на ее рабочем месте, возбуждено дело, сообщает краевое управление СК.
"По версии следствия, вечером 23 сентября 2020 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете министерства здравоохранения Камчатского края, из личной неприязни к и.о. министра здравоохранения Камчатского края, находящейся при исполнении служебных обязанностей и осуществляющей прием граждан в соответствии со своим должностным регламентом, распылил ей в лицо экстракт красного жгучего перца из аэрозольного баллона для самообороны", - говорится в сообщении.
В результате потерпевшая получила химический ожог. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Фигурант задержан, он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
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