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https://ria.ru/20200924/ms21-1577686230.html
Путин назвал хамством отказ поставлять детали для МС-21
Президент РФ Владимир Путин назвал хамством на мировом рынке прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T01:05
2020-09-24T03:02
россия
юрий борисов (вице-премьер)
мс-21
денис мантуров
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. </strong>Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал хамством на мировом рынке прекращение поставок композитных материалов для российского самолета <a href="http://ria.ru/product_MS-21/" target="_blank" data-auto="true">МС-21</a>.Как отметил Путин, хотя МС-21 не является оборонной продукцией, однако западные компании "по соображениям недобросовестной конкуренции" прекратили поставки композитов для крыла."Причем знают, что мы все равно сделаем. Ну благодаря вам. Но просто, чтоб попозже, чтобы наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки", - добавил он.Запрет на поставку композитовВ связи с западными санкциями был наложен запрет на поставку композитных материалов, используемых при производстве крыла для самолета МС-21. После этого <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторгом</a> совместно с корпорацией "<a href="http://ria.ru/organization_NPK_Irkut/" target="_blank" data-auto="true">Иркут</a>" выполнялся комплекс мероприятий по замене иностранных композиционных материалов и ряда комплектующих изделий на российские аналоги.На прошлой неделе в <a href="http://ria.ru/organization_Rosaviacija/" target="_blank" data-auto="true">Росавиации</a> сообщили о начале сертификации лайнера с применением российских композитов в основных элементах планера самолета. Разработчик МС-21 планирует заменить композиционные материалы крыла, элементы оперения и центроплана. Работы должны завершить к концу 2021 года."Реализация данной задачи позволит отказаться от использования "санкционных" композиционных материалов в конструкции и использованных при изготовлении опытных самолетов (для первичной сертификации МС-21 в плановые сроки) и обеспечить начало серийного изготовления самолетов МС-21 с применением отечественных композиционных материалов", - отметили в Росавиации.В мае глава Минпромторга <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> говорил журналистам, что испытания крыла из российских композитов для самолета МС-21 начнутся в июле.МС-21МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>".Самолет МС-21-300 в настоящее время проходит сертификационные испытания. Предполагается, что в будущем он сможет поставляться в версиях с российскими или с зарубежными двигателями, в зависимости от заказа эксплуатанта.В начале сентября вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> сообщил журналистам, что первый полет МС-21 с российским двигателем ПД-14 должен состояться до конца года, никаких сложностей и предпосылок для срыва начала испытаний нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/ms-21-1577680594.html
https://ria.ru/20200617/1573040573.html
https://ria.ru/20200617/1573068142.html
Ибо надо полностью из своих комплектующих самолеты делать! А то и на кукурузнике уже американский двигатель!
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россия
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россия, юрий борисов (вице-премьер), мс-21, денис мантуров, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, экономика

Путин назвал хамством отказ поставлять детали для МС-21

01:05 24.09.2020 (обновлено: 03:02 24.09.2020)
17199
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хамством на мировом рынке прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21.
Как отметил Путин, хотя МС-21 не является оборонной продукцией, однако западные компании "по соображениям недобросовестной конкуренции" прекратили поставки композитов для крыла.
"Ну что это такое. Это просто хамство. На мировом рынке. С нарушением всех общепризнанных принципов и правил", - подчеркнул глава государства в ходе встречи с работниками атомной отрасли.
"Причем знают, что мы все равно сделаем. Ну благодаря вам. Но просто, чтоб попозже, чтобы наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки", - добавил он.
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 20:28Сказано в эфире
"Любыми путями". Зачем Запад тормозит производство МС-21? Президент Владимир Путин назвал хамством прекращение иностранными компаниями поставок материалов для нового российского самолета МС-21. Эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о причинах такого поведения Запада.

Запрет на поставку композитов

В связи с западными санкциями был наложен запрет на поставку композитных материалов, используемых при производстве крыла для самолета МС-21. После этого Минпромторгом совместно с корпорацией "Иркут" выполнялся комплекс мероприятий по замене иностранных композиционных материалов и ряда комплектующих изделий на российские аналоги.
На прошлой неделе в Росавиации сообщили о начале сертификации лайнера с применением российских композитов в основных элементах планера самолета. Разработчик МС-21 планирует заменить композиционные материалы крыла, элементы оперения и центроплана. Работы должны завершить к концу 2021 года.
"Реализация данной задачи позволит отказаться от использования "санкционных" композиционных материалов в конструкции и использованных при изготовлении опытных самолетов (для первичной сертификации МС-21 в плановые сроки) и обеспечить начало серийного изготовления самолетов МС-21 с применением отечественных композиционных материалов", - отметили в Росавиации.
Летчик-испытатель корпорации Иркут Олег Мутовин - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
17 июня, 08:34
Летчик рассказал об испытаниях самолета МС-21
В мае глава Минпромторга Денис Мантуров говорил журналистам, что испытания крыла из российских композитов для самолета МС-21 начнутся в июле.

МС-21

МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".
Самолет МС-21-300 в настоящее время проходит сертификационные испытания. Предполагается, что в будущем он сможет поставляться в версиях с российскими или с зарубежными двигателями, в зависимости от заказа эксплуатанта.
В начале сентября вице-премьер Юрий Борисов сообщил журналистам, что первый полет МС-21 с российским двигателем ПД-14 должен состояться до конца года, никаких сложностей и предпосылок для срыва начала испытаний нет.
Испытания перспективного самолета МС-21 - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
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Испытания на стенде системы МС-21 на отечественной базе завершат осенью
3060012
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РоссияЮрий Борисов (вице-премьер)МС-21Денис МантуровАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Ибо надо полностью из своих комплектующих самолеты делать! А то и на кукурузнике уже американский двигатель!
24 сентября, 02:49
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1500000
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