https://ria.ru/20200924/ms21-1577686230.html

Путин назвал хамством отказ поставлять детали для МС-21

Президент РФ Владимир Путин назвал хамством на мировом рынке прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T01:05

2020-09-24T01:05

2020-09-24T03:02

россия

юрий борисов (вице-премьер)

мс-21

денис мантуров

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155838/44/1558384434_0:104:3269:1943_1400x0_80_0_0_ec17ac7a0c0006e357d03c3b5464d5a4.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. </strong>Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал хамством на мировом рынке прекращение поставок композитных материалов для российского самолета <a href="http://ria.ru/product_MS-21/" target="_blank" data-auto="true">МС-21</a>.Как отметил Путин, хотя МС-21 не является оборонной продукцией, однако западные компании "по соображениям недобросовестной конкуренции" прекратили поставки композитов для крыла."Причем знают, что мы все равно сделаем. Ну благодаря вам. Но просто, чтоб попозже, чтобы наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки", - добавил он.Запрет на поставку композитовВ связи с западными санкциями был наложен запрет на поставку композитных материалов, используемых при производстве крыла для самолета МС-21. После этого <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторгом</a> совместно с корпорацией "<a href="http://ria.ru/organization_NPK_Irkut/" target="_blank" data-auto="true">Иркут</a>" выполнялся комплекс мероприятий по замене иностранных композиционных материалов и ряда комплектующих изделий на российские аналоги.На прошлой неделе в <a href="http://ria.ru/organization_Rosaviacija/" target="_blank" data-auto="true">Росавиации</a> сообщили о начале сертификации лайнера с применением российских композитов в основных элементах планера самолета. Разработчик МС-21 планирует заменить композиционные материалы крыла, элементы оперения и центроплана. Работы должны завершить к концу 2021 года."Реализация данной задачи позволит отказаться от использования "санкционных" композиционных материалов в конструкции и использованных при изготовлении опытных самолетов (для первичной сертификации МС-21 в плановые сроки) и обеспечить начало серийного изготовления самолетов МС-21 с применением отечественных композиционных материалов", - отметили в Росавиации.В мае глава Минпромторга <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> говорил журналистам, что испытания крыла из российских композитов для самолета МС-21 начнутся в июле.МС-21МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>".Самолет МС-21-300 в настоящее время проходит сертификационные испытания. Предполагается, что в будущем он сможет поставляться в версиях с российскими или с зарубежными двигателями, в зависимости от заказа эксплуатанта.В начале сентября вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> сообщил журналистам, что первый полет МС-21 с российским двигателем ПД-14 должен состояться до конца года, никаких сложностей и предпосылок для срыва начала испытаний нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/ms-21-1577680594.html

https://ria.ru/20200617/1573040573.html

https://ria.ru/20200617/1573068142.html

Столичная Ибо надо полностью из своих комплектующих самолеты делать! А то и на кукурузнике уже американский двигатель! 15

3

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий борисов (вице-премьер), мс-21, денис мантуров, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, экономика