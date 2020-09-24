Путин назвал хамством отказ поставлять детали для МС-21
01:05 24.09.2020 (обновлено: 03:02 24.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хамством на мировом рынке прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21.
Как отметил Путин, хотя МС-21 не является оборонной продукцией, однако западные компании "по соображениям недобросовестной конкуренции" прекратили поставки композитов для крыла.
"Ну что это такое. Это просто хамство. На мировом рынке. С нарушением всех общепризнанных принципов и правил", - подчеркнул глава государства в ходе встречи с работниками атомной отрасли.
"Причем знают, что мы все равно сделаем. Ну благодаря вам. Но просто, чтоб попозже, чтобы наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки", - добавил он.
Вчера, 20:28Сказано в эфире"Любыми путями". Зачем Запад тормозит производство МС-21? Президент Владимир Путин назвал хамством прекращение иностранными компаниями поставок материалов для нового российского самолета МС-21. Эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о причинах такого поведения Запада.
Запрет на поставку композитов
В связи с западными санкциями был наложен запрет на поставку композитных материалов, используемых при производстве крыла для самолета МС-21. После этого Минпромторгом совместно с корпорацией "Иркут" выполнялся комплекс мероприятий по замене иностранных композиционных материалов и ряда комплектующих изделий на российские аналоги.
На прошлой неделе в Росавиации сообщили о начале сертификации лайнера с применением российских композитов в основных элементах планера самолета. Разработчик МС-21 планирует заменить композиционные материалы крыла, элементы оперения и центроплана. Работы должны завершить к концу 2021 года.
"Реализация данной задачи позволит отказаться от использования "санкционных" композиционных материалов в конструкции и использованных при изготовлении опытных самолетов (для первичной сертификации МС-21 в плановые сроки) и обеспечить начало серийного изготовления самолетов МС-21 с применением отечественных композиционных материалов", - отметили в Росавиации.
17 июня, 08:34Летчик рассказал об испытаниях самолета МС-21
В мае глава Минпромторга Денис Мантуров говорил журналистам, что испытания крыла из российских композитов для самолета МС-21 начнутся в июле.
МС-21
МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".
Самолет МС-21-300 в настоящее время проходит сертификационные испытания. Предполагается, что в будущем он сможет поставляться в версиях с российскими или с зарубежными двигателями, в зависимости от заказа эксплуатанта.
В начале сентября вице-премьер Юрий Борисов сообщил журналистам, что первый полет МС-21 с российским двигателем ПД-14 должен состояться до конца года, никаких сложностей и предпосылок для срыва начала испытаний нет.