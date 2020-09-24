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https://ria.ru/20200924/moskalkova-1577689640.html
Москалькова обратилась в ООН по вопросу захваченных в Нигерии моряков
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение в защиту российских моряков, удерживаемых пиратами в Нигерии, генеральному... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T09:06
2020-09-24T09:06
мишель бачелет
татьяна москалькова
оон
малабо
экваториальная гвинея
нигерия
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам человека в России <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a> направила обращение в защиту российских моряков, удерживаемых пиратами в <a href="http://ria.ru/location_Nigeria/" target="_blank" data-auto="true">Нигерии</a>, генеральному секретарю национальной комиссии по правам человека Нигерии Энтони Оджукву и верховному комиссару <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Bachelet/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Бачелет</a>, сообщили в пресс службе уполномоченного.Пираты 9 мая атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта <a href="http://ria.ru/location_Malabo/" target="_blank" data-auto="true">Малабо</a> в <a href="http://ria.ru/location_Equatorial_Guinea/" target="_blank" data-auto="true">Экваториальной Гвинее</a>, в результате нападения похищены трое россиян, еще двое граждан РФ были ранены."Выражаю глубокую обеспокоенность судьбой граждан РФ А. Перфильева, В. Нечая и В. Сечина, захваченных пиратами на суднах "Джиблоо", "Рио Митонг" у берегов Экваториальной Гвинеи и удерживаниях на территории Нигерии с мая 2020 года. По имеющейся информации, российские граждане содержатся в неприемлемых условиях в палаточном лагере. Согласно сведениям, полученным от родственников, похищенным морякам угрожает смертельная опасность", - говорится в обращении Москальковой к Оджукву.Аналогичное обращение омбудсмен направила и Бачелет. Москалькова уточняет, что пиратские захваты и задержания являются грубейшими нарушениями основных прав и свобод человека."Прошу вас, уважаемая господа Бачелет, обратить внимание национальных властей на сложившуюся ситуацию с тем, чтобы было приложены максимальные усилия к соблюдению прав и свобод российских граждан, а также их скорейшему возвращению на родину", - сказано во втором обращении.
https://ria.ru/20200908/piraty-1576948803.html
https://ria.ru/20200909/piratstvo-1576996927.html
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малабо
экваториальная гвинея
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мишель бачелет, татьяна москалькова, оон, малабо, экваториальная гвинея, нигерия, в мире

Москалькова обратилась в ООН по вопросу захваченных в Нигерии моряков

09:06 24.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение в защиту российских моряков, удерживаемых пиратами в Нигерии, генеральному секретарю национальной комиссии по правам человека Нигерии Энтони Оджукву и верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщили в пресс службе уполномоченного.
Пираты 9 мая атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта Малабо в Экваториальной Гвинее, в результате нападения похищены трое россиян, еще двое граждан РФ были ранены.
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"Выражаю глубокую обеспокоенность судьбой граждан РФ А. Перфильева, В. Нечая и В. Сечина, захваченных пиратами на суднах "Джиблоо", "Рио Митонг" у берегов Экваториальной Гвинеи и удерживаниях на территории Нигерии с мая 2020 года. По имеющейся информации, российские граждане содержатся в неприемлемых условиях в палаточном лагере. Согласно сведениям, полученным от родственников, похищенным морякам угрожает смертельная опасность", - говорится в обращении Москальковой к Оджукву.
Аналогичное обращение омбудсмен направила и Бачелет. Москалькова уточняет, что пиратские захваты и задержания являются грубейшими нарушениями основных прав и свобод человека.
"Прошу вас <...> предпринять необходимые меры, направленные на соблюдение прав и свобод российских граждан, а также оказать всевозможные содействия в скорейшем возвращении российских моряков на родину", - говорится в письме к Оджукву.
"Прошу вас, уважаемая господа Бачелет, обратить внимание национальных властей на сложившуюся ситуацию с тем, чтобы было приложены максимальные усилия к соблюдению прав и свобод российских граждан, а также их скорейшему возвращению на родину", - сказано во втором обращении.
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Мишель БачелетТатьяна МоскальковаООНМалабоЭкваториальная ГвинеяНигерияВ мире
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