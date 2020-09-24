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Экс-депутата гордумы Казани поместили под домашний арест
Экс-депутат гордумы Казани Рушания Бильгильдеева помещена под домашний арест по делу о 133 эпизодах мошенничества, сообщает СУ СК по Татарстану. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:47
2020-09-24T17:47
следственный комитет россии (ск рф)
справедливая россия
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Экс-депутат гордумы <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> Рушания Бильгильдеева помещена под домашний арест по делу о 133 эпизодах мошенничества, сообщает СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по Татарстану."Следственными органами СК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республике Татарстан</a> по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Совета регионального отделения политической партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" в Республике Татарстан, бывшего депутата Казанской городской думы 53-летней Рушании Бильгильдеевой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сегодня судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2012-2016 годах Бильгильдеева, являясь руководителем ряда фирм, под предлогом заключения договоров на приобретение земельных участков, а также подведению к ним инженерных коммуникаций, похитила у 133 граждан 37,5 миллионов рублей. Кроме того, в 2016 году Бильгильдеева от имени Татарстанской региональной общественной организации по защите прав потребителей "Справедливое ЖКХ" похитила более 500 тысяч рублей у директора ООО под предлогом оказания услуг по переводу многоквартирных домов под управление ООО, сообщает СК.Отмечается, что ранее в отношении Бильгильдеевой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако в ходе расследования дела возникла необходимость избрания в отношении нее меры пресечения, связанной с изоляцией от общества."Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200915/avksenteva-1577242626.html
https://ria.ru/20200820/zaderzhanie-1576067634.html
республика татарстан (татарстан)
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следственный комитет россии (ск рф), справедливая россия, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Экс-депутата гордумы Казани поместили под домашний арест

17:47 24.09.2020
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© РИА Новости / Александр ВильфГород Казань. Слева - стела "Хоррият", на первом плане внизу - церковь святой Евдокии
Город Казань. Слева - стела Хоррият, на первом плане внизу - церковь святой Евдокии - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экс-депутат гордумы Казани Рушания Бильгильдеева помещена под домашний арест по делу о 133 эпизодах мошенничества, сообщает СУ СК по Татарстану.
"Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Совета регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Республике Татарстан, бывшего депутата Казанской городской думы 53-летней Рушании Бильгильдеевой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сегодня судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Мэр Якутска ответила на обвинения о причастности к мошенничеству
По данным следствия, в 2012-2016 годах Бильгильдеева, являясь руководителем ряда фирм, под предлогом заключения договоров на приобретение земельных участков, а также подведению к ним инженерных коммуникаций, похитила у 133 граждан 37,5 миллионов рублей. Кроме того, в 2016 году Бильгильдеева от имени Татарстанской региональной общественной организации по защите прав потребителей "Справедливое ЖКХ" похитила более 500 тысяч рублей у директора ООО под предлогом оказания услуг по переводу многоквартирных домов под управление ООО, сообщает СК.
Отмечается, что ранее в отношении Бильгильдеевой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако в ходе расследования дела возникла необходимость избрания в отношении нее меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.
"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавляется в сообщении.
Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 21:14
Депутата Мосгордумы Шереметьева задержали по делу о мошенничестве
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