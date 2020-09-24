https://ria.ru/20200924/moldaviya-1577694971.html

Около 40% граждан Молдавии хотят присоединения к ЕАЭС, показал опрос

Около 40% жителей Молдавии отдают предпочтение вступлению страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), почти столько же людей готовы присоединиться к ЕС,... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:02

2020-09-24T11:02

2020-09-24T11:02

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

евросоюз

сочи

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1400x0_80_0_0_7a8857ff89339c12129f7a6cca29acb3.jpg

<strong>КИШИНЕВ, 24 сен — РИА Новости.</strong> Около 40% жителей <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> отдают предпочтение вступлению страны в Евразийский экономический союз (<a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>), почти столько же людей готовы присоединиться к ЕС, свидетельствуют результаты социологического опроса, представленные в четверг Ассоциацией социологов и демографов.На вопрос, если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии прошел референдум и жителям страны пришлось бы выбирать, к какому из экономических союзов присоединиться, 39,4% респондентов высказались за вступление в ЕАЭС, а за членство Молдавии в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> — 38,9% опрошенных. В то же время 7,6% респондентов не приняли бы участие в голосовании, 4,3% не определились с выбором, а 9,8% респондентов считают, что Молдавии не надо присоединяться к каким-либо союзам.В августе этого года, согласно данным опроса, 40,1% респондентов заявили, что отдали бы голос за ЕАЭС. Сотрудничество с Евросоюзом поддерживали 39,4% опрошенных. При этом 10,6% населения выступили бы против обоих союзов, 3,4% респондентов не определились с решением, а оставшиеся 6,5% не стали бы принимать участие в подобном голосовании.Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов c 6 по 22 сентября, в нем приняли участие 1189 человек из 83 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.На саммите в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> 14 мая 2018 года единогласным решением руководителей стран-членов ЕАЭС Молдавии был присвоен статус наблюдателя. Рабочая группа учреждена в рамках Меморандума о сотрудничестве между <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskaja_ehkonomicheskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">ЕЭК</a> и республикой от 3 апреля 2017 года.

https://ria.ru/20200904/moldaviya-1576727861.html

https://ria.ru/20200820/1576031898.html

2

сочи

молдавия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, евросоюз, сочи, молдавия, в мире