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https://ria.ru/20200924/moldaviya-1577694971.html
Около 40% граждан Молдавии хотят присоединения к ЕАЭС, показал опрос
Около 40% жителей Молдавии отдают предпочтение вступлению страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), почти столько же людей готовы присоединиться к ЕС,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:02
2020-09-24T11:02
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
евросоюз
сочи
молдавия
в мире
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<strong>КИШИНЕВ, 24 сен — РИА Новости.</strong> Около 40% жителей <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> отдают предпочтение вступлению страны в Евразийский экономический союз (<a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>), почти столько же людей готовы присоединиться к ЕС, свидетельствуют результаты социологического опроса, представленные в четверг Ассоциацией социологов и демографов.На вопрос, если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии прошел референдум и жителям страны пришлось бы выбирать, к какому из экономических союзов присоединиться, 39,4% респондентов высказались за вступление в ЕАЭС, а за членство Молдавии в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> — 38,9% опрошенных. В то же время 7,6% респондентов не приняли бы участие в голосовании, 4,3% не определились с выбором, а 9,8% респондентов считают, что Молдавии не надо присоединяться к каким-либо союзам.В августе этого года, согласно данным опроса, 40,1% респондентов заявили, что отдали бы голос за ЕАЭС. Сотрудничество с Евросоюзом поддерживали 39,4% опрошенных. При этом 10,6% населения выступили бы против обоих союзов, 3,4% респондентов не определились с решением, а оставшиеся 6,5% не стали бы принимать участие в подобном голосовании.Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов c 6 по 22 сентября, в нем приняли участие 1189 человек из 83 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.На саммите в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> 14 мая 2018 года единогласным решением руководителей стран-членов ЕАЭС Молдавии был присвоен статус наблюдателя. Рабочая группа учреждена в рамках Меморандума о сотрудничестве между <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskaja_ehkonomicheskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">ЕЭК</a> и республикой от 3 апреля 2017 года.
https://ria.ru/20200904/moldaviya-1576727861.html
https://ria.ru/20200820/1576031898.html
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евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, евросоюз, сочи, молдавия, в мире

Около 40% граждан Молдавии хотят присоединения к ЕАЭС, показал опрос

11:02 24.09.2020
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© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Depositphotos / Leonid Andronov
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КИШИНЕВ, 24 сен — РИА Новости. Около 40% жителей Молдавии отдают предпочтение вступлению страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), почти столько же людей готовы присоединиться к ЕС, свидетельствуют результаты социологического опроса, представленные в четверг Ассоциацией социологов и демографов.
На вопрос, если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии прошел референдум и жителям страны пришлось бы выбирать, к какому из экономических союзов присоединиться, 39,4% респондентов высказались за вступление в ЕАЭС, а за членство Молдавии в Евросоюзе — 38,9% опрошенных. В то же время 7,6% респондентов не приняли бы участие в голосовании, 4,3% не определились с выбором, а 9,8% респондентов считают, что Молдавии не надо присоединяться к каким-либо союзам.
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В августе этого года, согласно данным опроса, 40,1% респондентов заявили, что отдали бы голос за ЕАЭС. Сотрудничество с Евросоюзом поддерживали 39,4% опрошенных. При этом 10,6% населения выступили бы против обоих союзов, 3,4% респондентов не определились с решением, а оставшиеся 6,5% не стали бы принимать участие в подобном голосовании.
Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов c 6 по 22 сентября, в нем приняли участие 1189 человек из 83 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.
На саммите в Сочи 14 мая 2018 года единогласным решением руководителей стран-членов ЕАЭС Молдавии был присвоен статус наблюдателя. Рабочая группа учреждена в рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и республикой от 3 апреля 2017 года.
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