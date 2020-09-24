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Самая известная плюс-сайз-модель впервые вышла на подиум после родов
Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм впервые после родов приняла участие в модном показе люксового бренда Fendi. Снимки с фэшн-шоу появились в ее Instagram и РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:38
2020-09-24T16:38
шоу-бизнес
мода
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм впервые после родов приняла участие в модном показе люксового бренда Fendi. Снимки с фэшн-шоу появились в ее <a href="https://ria.ru/product_Instagram_2" target="_blank">Instagram</a> и восхитили поклонников. Модель прошла по подиуму в полупрозрачном платье черно-серого цвета и в туфлях на невысоком каблуке. "Хочу сказать спасибо за то, что пригласили меня, и поздравить с такой великолепной коллекцией! Это был трудный год для всех, и я очень впечатлена стойкостью и быстротой адаптации индустрии моды. Спасибо всем, кто помог мне вернуться на подиум. Я так соскучилась!" — подписала снимки Грэм. Подписчики оценили образ модели и засыпали ее восхищенными комментариями."Я вами одержим", — написал <a href="https://www.instagram.com/davidlopezzz/">davidlopezzz</a>."Самая красивая женщина на Земле", — прокомментировала jilliangregory."Все в тебе потрясающе и великолепно", — выразил мнение drango_renee."Я много лет боролась с расстройствами пищевого поведения и своим телом... Ты прекрасный источник вдохновения для многих... Спасибо", - добавила psiquica_preciosa, поблагодарив модель за активизм в сфере бодипозитива. Эшли Грэм является самой востребованной моделью плюс-сайз. За свою карьеру появилась на обложках Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK. В 2016 году стала первой в истории плюс-сайз-моделью, украсившей журнал Sports Illustrated Swimsuit Issue.
https://realty.ria.ru/20181016/1530778778.html
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шоу-бизнес, мода

Самая известная плюс-сайз-модель впервые вышла на подиум после родов

16:38 24.09.2020
1785
© AP Photo / Invision/ Donald TraillМодель Эшли Грэм
Модель Эшли Грэм - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© AP Photo / Invision/ Donald Traill
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм впервые после родов приняла участие в модном показе люксового бренда Fendi. Снимки с фэшн-шоу появились в ее Instagram и восхитили поклонников.
Модель прошла по подиуму в полупрозрачном платье черно-серого цвета и в туфлях на невысоком каблуке.
"Хочу сказать спасибо за то, что пригласили меня, и поздравить с такой великолепной коллекцией! Это был трудный год для всех, и я очень впечатлена стойкостью и быстротой адаптации индустрии моды. Спасибо всем, кто помог мне вернуться на подиум. Я так соскучилась!" — подписала снимки Грэм.
Подписчики оценили образ модели и засыпали ее восхищенными комментариями.
"Я вами одержим", — написал davidlopezzz.
"Самая красивая женщина на Земле", — прокомментировала jilliangregory.
"Все в тебе потрясающе и великолепно", — выразил мнение drango_renee.
"Я много лет боролась с расстройствами пищевого поведения и своим телом... Ты прекрасный источник вдохновения для многих... Спасибо", - добавила psiquica_preciosa, поблагодарив модель за активизм в сфере бодипозитива.
Эшли Грэм является самой востребованной моделью плюс-сайз. За свою карьеру появилась на обложках Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK. В 2016 году стала первой в истории плюс-сайз-моделью, украсившей журнал Sports Illustrated Swimsuit Issue.
Девушка в магазине - РИА Новости, 1920, 16.10.2018
16 октября 2018, 15:52
Власти Москвы считают перспективным развитие магазинов одежды "плюс-сайз"Развитие в Москве сети магазинов одежды сегмента plus-size (больших размеров), где были бы представлены различные отечественные марки, является перспективным направлением, считает глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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