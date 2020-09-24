https://ria.ru/20200924/model-1577718241.html

Самая известная плюс-сайз-модель впервые вышла на подиум после родов

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм впервые после родов приняла участие в модном показе люксового бренда Fendi. Снимки с фэшн-шоу появились в ее Instagram и РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:38

2020-09-24T16:38

2020-09-24T16:38

шоу-бизнес

мода

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм впервые после родов приняла участие в модном показе люксового бренда Fendi. Снимки с фэшн-шоу появились в ее <a href="https://ria.ru/product_Instagram_2" target="_blank">Instagram</a> и восхитили поклонников. Модель прошла по подиуму в полупрозрачном платье черно-серого цвета и в туфлях на невысоком каблуке. "Хочу сказать спасибо за то, что пригласили меня, и поздравить с такой великолепной коллекцией! Это был трудный год для всех, и я очень впечатлена стойкостью и быстротой адаптации индустрии моды. Спасибо всем, кто помог мне вернуться на подиум. Я так соскучилась!" — подписала снимки Грэм. Подписчики оценили образ модели и засыпали ее восхищенными комментариями."Я вами одержим", — написал <a href="https://www.instagram.com/davidlopezzz/">davidlopezzz</a>."Самая красивая женщина на Земле", — прокомментировала jilliangregory."Все в тебе потрясающе и великолепно", — выразил мнение drango_renee."Я много лет боролась с расстройствами пищевого поведения и своим телом... Ты прекрасный источник вдохновения для многих... Спасибо", - добавила psiquica_preciosa, поблагодарив модель за активизм в сфере бодипозитива. Эшли Грэм является самой востребованной моделью плюс-сайз. За свою карьеру появилась на обложках Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK. В 2016 году стала первой в истории плюс-сайз-моделью, украсившей журнал Sports Illustrated Swimsuit Issue.

https://realty.ria.ru/20181016/1530778778.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, мода