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Новости Подмосковья
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Новая развязка на МКАД поможет устранить серьезные пробки на Волоколамке
Проблема с серьезными пробками на Новорижском шоссе вскоре решится. Об этом в эфире телеканала "360" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T21:28
2020-09-24T21:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Проблема с серьезными пробками на Новорижском шоссе вскоре решится. Об этом в эфире телеканала <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/probki-na-volokolamke/" target="_blank">"360"</a> рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.Сейчас сложилась напряженная транспортная ситуация на М9 "Балтия", отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Возросло количество пробок: они возникают от тоннеля на проспекте Маршала Жукова в Москве до съезда с М9 в Красногорск, на Ильинское шоссе.В основном это связано с возвращением местных жителей из отпусков. Однако главная причина больших заторов — завершающий этап строительства транспортной развязки МКАД и Волоколамского шоссе. Для этого закрыт съезд с МКАД на Волоколамское шоссе с внешней стороны в Красногорск. Из-за этого увеличилась транспортная нагрузка на М9 "Балтия" – пробка тянется до самого въезда в Красногорск.По словам Гержика, проблема решится в ближайшее время. Строители работают с опережением графика. Благодаря этому движение удастся полностью запустить в несколько этапов уже к концу 2020 года. Изначально это планировалось на 2021 год.Сейчас на Волоколамском шоссе при выезде из Красногорска в Москву работает две полосы. До 4 октября планируется добавить еще одну, а до середины месяца количество полос увеличат также с внутренней стороны МКАД в сторону Ленинградского шоссе — с четырех до семи. Это позволит сократить протяженность пробки от Строгино до Волоколамского шоссе. В декабре запустят движение по всей развязке.До 10 октября в рамках эксперимента изменится режим работы светофоров и исчезнут левые повороты, исключение составит улица Заводская в Красногорске.Андрей Воробьев призвал максимально оперативно сделать все необходимое для экспериментального увеличения пропускной способности Ильинского шоссе. Губернатор также отметил, что важно проинформировать жителей обо всех планируемых мероприятиях."Все, что вы так подробно и профессионально рассказали, я прошу донести до тех, кто находится за рулем автомобилей. И лучше схематично изобразить, нанести самые сложные участки, показать, какие мы оперативные мероприятия предусмотрим. И самое главное — проинформировать, что московские строители раньше срока заканчивают строительство Волоколамской развязки", — отметил глава Подмосковья.Алексей Гержик ответил, что местным жителям уже разослали более 95 тысяч сообщений о возможностях объезда с использованием Пенягинского шоссе.<br><br>
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Новая развязка на МКАД поможет устранить серьезные пробки на Волоколамке

21:28 24.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобильная пробка на МКАДе
Автомобильная пробка на МКАДе - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Проблема с серьезными пробками на Новорижском шоссе вскоре решится. Об этом в эфире телеканала "360" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Сейчас сложилась напряженная транспортная ситуация на М9 "Балтия", отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Возросло количество пробок: они возникают от тоннеля на проспекте Маршала Жукова в Москве до съезда с М9 в Красногорск, на Ильинское шоссе.
В основном это связано с возвращением местных жителей из отпусков. Однако главная причина больших заторов — завершающий этап строительства транспортной развязки МКАД и Волоколамского шоссе. Для этого закрыт съезд с МКАД на Волоколамское шоссе с внешней стороны в Красногорск. Из-за этого увеличилась транспортная нагрузка на М9 "Балтия" – пробка тянется до самого въезда в Красногорск.
По словам Гержика, проблема решится в ближайшее время. Строители работают с опережением графика. Благодаря этому движение удастся полностью запустить в несколько этапов уже к концу 2020 года. Изначально это планировалось на 2021 год.
Сейчас на Волоколамском шоссе при выезде из Красногорска в Москву работает две полосы. До 4 октября планируется добавить еще одну, а до середины месяца количество полос увеличат также с внутренней стороны МКАД в сторону Ленинградского шоссе — с четырех до семи. Это позволит сократить протяженность пробки от Строгино до Волоколамского шоссе. В декабре запустят движение по всей развязке.
До 10 октября в рамках эксперимента изменится режим работы светофоров и исчезнут левые повороты, исключение составит улица Заводская в Красногорске.
Андрей Воробьев призвал максимально оперативно сделать все необходимое для экспериментального увеличения пропускной способности Ильинского шоссе. Губернатор также отметил, что важно проинформировать жителей обо всех планируемых мероприятиях.
"Все, что вы так подробно и профессионально рассказали, я прошу донести до тех, кто находится за рулем автомобилей. И лучше схематично изобразить, нанести самые сложные участки, показать, какие мы оперативные мероприятия предусмотрим. И самое главное — проинформировать, что московские строители раньше срока заканчивают строительство Волоколамской развязки", — отметил глава Подмосковья.
Алексей Гержик ответил, что местным жителям уже разослали более 95 тысяч сообщений о возможностях объезда с использованием Пенягинского шоссе.

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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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