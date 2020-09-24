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Новая развязка на МКАД поможет устранить серьезные пробки на Волоколамке

Проблема с серьезными пробками на Новорижском шоссе вскоре решится. Об этом в эфире телеканала "360" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T21:28

2020-09-24T21:28

2020-09-24T21:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Проблема с серьезными пробками на Новорижском шоссе вскоре решится. Об этом в эфире телеканала <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/probki-na-volokolamke/" target="_blank">"360"</a> рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.Сейчас сложилась напряженная транспортная ситуация на М9 "Балтия", отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Возросло количество пробок: они возникают от тоннеля на проспекте Маршала Жукова в Москве до съезда с М9 в Красногорск, на Ильинское шоссе.В основном это связано с возвращением местных жителей из отпусков. Однако главная причина больших заторов — завершающий этап строительства транспортной развязки МКАД и Волоколамского шоссе. Для этого закрыт съезд с МКАД на Волоколамское шоссе с внешней стороны в Красногорск. Из-за этого увеличилась транспортная нагрузка на М9 "Балтия" – пробка тянется до самого въезда в Красногорск.По словам Гержика, проблема решится в ближайшее время. Строители работают с опережением графика. Благодаря этому движение удастся полностью запустить в несколько этапов уже к концу 2020 года. Изначально это планировалось на 2021 год.Сейчас на Волоколамском шоссе при выезде из Красногорска в Москву работает две полосы. До 4 октября планируется добавить еще одну, а до середины месяца количество полос увеличат также с внутренней стороны МКАД в сторону Ленинградского шоссе — с четырех до семи. Это позволит сократить протяженность пробки от Строгино до Волоколамского шоссе. В декабре запустят движение по всей развязке.До 10 октября в рамках эксперимента изменится режим работы светофоров и исчезнут левые повороты, исключение составит улица Заводская в Красногорске.Андрей Воробьев призвал максимально оперативно сделать все необходимое для экспериментального увеличения пропускной способности Ильинского шоссе. Губернатор также отметил, что важно проинформировать жителей обо всех планируемых мероприятиях."Все, что вы так подробно и профессионально рассказали, я прошу донести до тех, кто находится за рулем автомобилей. И лучше схематично изобразить, нанести самые сложные участки, показать, какие мы оперативные мероприятия предусмотрим. И самое главное — проинформировать, что московские строители раньше срока заканчивают строительство Волоколамской развязки", — отметил глава Подмосковья.Алексей Гержик ответил, что местным жителям уже разослали более 95 тысяч сообщений о возможностях объезда с использованием Пенягинского шоссе.<br><br>

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)