https://ria.ru/20200924/miroslava-1577710156.html

Смертельно больная Мирослава Дума ушла из соцсетей

Инвестор, основательница издания Buro 24/7 Мирослава Дума объявила об уходе из соцсетей. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:37

2020-09-24T14:37

2020-09-25T00:06

мирослава дума

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Инвестор, основательница издания Buro 24/7 <a href="http://ria.ru/person_miroslava-duma/" target="_blank" data-auto="true">Мирослава Дума</a> объявила об уходе из соцсетей. Бизнес-леди опубликовала в инстаграме черно-белое селфи в постели и с катетером на руке и сообщила о своем решении. Дума призналась, что 2020 год был для нее очень сложным, полным испытаний."Мой последний толчок к полному выздоровлению — это связь с реальным миром в окружении людей, которых я люблю, здесь и в данный момент", — написала она и добавила, что нуждается в свободном от соцсетей времени.Дума пожелала подписчикам здоровья и попрощалась до 2021 года. В декабре прошлого года предпринимательница сообщила, что врачи обнаружили у нее редкую и смертельную болезнь легких и что ей осталось жить около семи месяцев. По словам Думы, болезнь удалось выявить на ранней стадии.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мирослава дума, общество