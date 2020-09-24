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Смертельно больная Мирослава Дума ушла из соцсетей
Инвестор, основательница издания Buro 24/7 Мирослава Дума объявила об уходе из соцсетей. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:37
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общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Инвестор, основательница издания Buro 24/7 <a href="http://ria.ru/person_miroslava-duma/" target="_blank" data-auto="true">Мирослава Дума</a> объявила об уходе из соцсетей. Бизнес-леди опубликовала в инстаграме черно-белое селфи в постели и с катетером на руке и сообщила о своем решении. Дума призналась, что 2020 год был для нее очень сложным, полным испытаний."Мой последний толчок к полному выздоровлению — это связь с реальным миром в окружении людей, которых я люблю, здесь и в данный момент", — написала она и добавила, что нуждается в свободном от соцсетей времени.Дума пожелала подписчикам здоровья и попрощалась до 2021 года. В декабре прошлого года предпринимательница сообщила, что врачи обнаружили у нее редкую и смертельную болезнь легких и что ей осталось жить около семи месяцев. По словам Думы, болезнь удалось выявить на ранней стадии.
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мирослава дума, общество

Смертельно больная Мирослава Дума ушла из соцсетей

14:37 24.09.2020 (обновлено: 00:06 25.09.2020)
19300
© РИА Новости / Валерий ЛевитинРедактор спецпроектов журнала Harper's Bazaar Мирослава Дума на выставке "Coats! Max Mara, 60 лет итальянской моды" в Государственном историческом музее
Редактор спецпроектов журнала Harper's Bazaar Мирослава Дума на выставке Coats! Max Mara, 60 лет итальянской моды в Государственном историческом музее - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Валерий Левитин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Инвестор, основательница издания Buro 24/7 Мирослава Дума объявила об уходе из соцсетей.
Бизнес-леди опубликовала в инстаграме черно-белое селфи в постели и с катетером на руке и сообщила о своем решении. Дума призналась, что 2020 год был для нее очень сложным, полным испытаний.
"Мой последний толчок к полному выздоровлению — это связь с реальным миром в окружении людей, которых я люблю, здесь и в данный момент", — написала она и добавила, что нуждается в свободном от соцсетей времени.
Дума пожелала подписчикам здоровья и попрощалась до 2021 года.
В декабре прошлого года предпринимательница сообщила, что врачи обнаружили у нее редкую и смертельную болезнь легких и что ей осталось жить около семи месяцев. По словам Думы, болезнь удалось выявить на ранней стадии.
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