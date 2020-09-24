https://ria.ru/20200924/miroslava-1577710156.html
Смертельно больная Мирослава Дума ушла из соцсетей
Инвестор, основательница издания Buro 24/7 Мирослава Дума объявила об уходе из соцсетей. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:37
2020-09-24T14:37
2020-09-25T00:06
мирослава дума
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/45691/55/456915579_0:0:2238:1260_1400x0_80_0_0_87bdaf5dc94af7c8f17fe8d1f2dbb30b.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Инвестор, основательница издания Buro 24/7 <a href="http://ria.ru/person_miroslava-duma/" target="_blank" data-auto="true">Мирослава Дума</a> объявила об уходе из соцсетей. Бизнес-леди опубликовала в инстаграме черно-белое селфи в постели и с катетером на руке и сообщила о своем решении. Дума призналась, что 2020 год был для нее очень сложным, полным испытаний."Мой последний толчок к полному выздоровлению — это связь с реальным миром в окружении людей, которых я люблю, здесь и в данный момент", — написала она и добавила, что нуждается в свободном от соцсетей времени.Дума пожелала подписчикам здоровья и попрощалась до 2021 года. В декабре прошлого года предпринимательница сообщила, что врачи обнаружили у нее редкую и смертельную болезнь легких и что ей осталось жить около семи месяцев. По словам Думы, болезнь удалось выявить на ранней стадии.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/45691/55/456915579_0:0:2238:1680_1400x0_80_0_0_6e6d410fdf2248031b6642d0e185d72c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мирослава дума, общество
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Инвестор, основательница издания Buro 24/7 Мирослава Дума
объявила об уходе из соцсетей.
Бизнес-леди опубликовала в инстаграме черно-белое селфи в постели и с катетером на руке и сообщила о своем решении. Дума призналась, что 2020 год был для нее очень сложным, полным испытаний.
"Мой последний толчок к полному выздоровлению — это связь с реальным миром в окружении людей, которых я люблю, здесь и в данный момент", — написала она и добавила, что нуждается в свободном от соцсетей времени.
Дума пожелала подписчикам здоровья и попрощалась до 2021 года.
В декабре прошлого года предпринимательница сообщила, что врачи обнаружили у нее редкую и смертельную болезнь легких и что ей осталось жить около семи месяцев. По словам Думы, болезнь удалось выявить на ранней стадии.