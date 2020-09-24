https://ria.ru/20200924/minsk-1577722183.html

МВД Белоруссии рассказало о жалобах минчан на участников акций протеста

Жители Минска, недовольные действиями участников акций протеста, активно звонят в милицию с жалобами, только за последние сутки по этому поводу обратились... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:26

2020-09-24T17:26

2020-09-24T17:26

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, недовольные действиями участников акций протеста, активно звонят в милицию с жалобами, только за последние сутки по этому поводу обратились несколько сотен человек, сообщила в четверг пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>.В среду в Минске и других городах республики прошли акции протеста, их спровоцировала инаугурация президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> на шестой срок. МВД заявило об агрессивном характере прошедших накануне несанкционированных массовых мероприятий, для их подавления правоохранителями применялись техника и спецсредства. По данным МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране накануне были задержаны 364 человека, в том числе в Минске – 252."На линию "102" стали активно звонить жители Минска, недовольные действиями участников несанкционированных массовых мероприятий. Только за последние сутки в столичную милицию обратились несколько сотен человек", - говорится в сообщении на сайте МВД.Как отметили в ведомстве, "простые законопослушные люди: рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта и такси умоляют убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих, которые своими выходками не дают нормально жить".В министерстве также заверили, что ни один звонок на линию "102" не останется без внимания, милиция продолжит реагировать на правонарушения.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Несанкционированные акции продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200924/minsk-1577693907.html

Чипалина Лукин Не надо звонить. Пора уже делать физические замечания. 42

Sola Uggla Разрешить силовикам делать их дело! 32

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры протестов в Минске после инаугурации президента Белорусское МВД опубликовало свое видео акций протестов, вызванных инаугурацией президента. 2020-09-24T17:26 true PT1M57S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире