https://ria.ru/20200924/minsk-1577696917.html
В МВД Белоруссии рассказали о протестах после инаугурации
Акции протеста, которые прошли в Белоруссии в среду, приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с правоохранителями, сообщила в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:38
2020-09-24T11:38
2020-09-24T15:04
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Акции протеста, которые прошли в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в среду, приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с правоохранителями, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в среду проходили акции протеста противников действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, которые недовольны прошедшей инаугурацией президента на шестой срок."Протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка: камни и иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений, летели в сторону правоохранителей", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> МВД.В нем также отмечается, что среди милиционеров есть пострадавшие. При этом, по данным МВД республики, участниками стычек преимущественно являлись молодые люди в возрасте до 30 лет.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200924/minsk-1577693907.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры протестов в Минске после инаугурации президента
Белорусское МВД опубликовало свое видео акций протестов, вызванных инаугурацией президента.
2020-09-24T11:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 24 сен – РИА Новости.
Акции протеста, которые прошли в Белоруссии
в среду, приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с правоохранителями, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.
В Минске
в среду проходили акции протеста противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко
, которые недовольны прошедшей инаугурацией президента на шестой срок.
"Протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка: камни и иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений, летели в сторону правоохранителей", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале
МВД.
В нем также отмечается, что среди милиционеров есть пострадавшие. При этом, по данным МВД республики, участниками стычек преимущественно являлись молодые люди в возрасте до 30 лет.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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