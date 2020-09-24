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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200924/minsk-1577693450.html
Несколько ОМОНовцев пострадали во время акции протеста в Минске
МИНСК. 24 сен - РИА Новости. Во время акции протеста в Минске 23 сентября пострадали несколько сотрудников ОМОН, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:39
2020-09-24T10:43
протесты в белоруссии
лидия ермошина
омон россии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК. 24 сен - РИА Новости. Во время акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> 23 сентября пострадали несколько сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома."Есть несколько пострадавших сотрудников милиции", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, пострадали ли на акции бойцы ОМОН.В Минске в среду прошли акции протеста противников действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, которые не довольны прошедшей инаугурацией президента на шестой срок.В <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики. Ранее в среду избранный президентом Лукашенко вступил в эту должность, глава ЦИК республики <a href="http://ria.ru/person__158/" target="_blank" data-auto="true">Лидия Ермошина</a> вручила ему удостоверение.
https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577688811.html
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лидия ермошина, омон россии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Несколько ОМОНовцев пострадали во время акции протеста в Минске

10:39 24.09.2020 (обновлено: 10:43 24.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
 Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК. 24 сен - РИА Новости. Во время акции протеста в Минске 23 сентября пострадали несколько сотрудников ОМОН, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
"Есть несколько пострадавших сотрудников милиции", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, пострадали ли на акции бойцы ОМОН.
В Минске в среду прошли акции протеста противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, которые не довольны прошедшей инаугурацией президента на шестой срок.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики. Ранее в среду избранный президентом Лукашенко вступил в эту должность, глава ЦИК республики Лидия Ермошина вручила ему удостоверение.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 08:27Протесты в Белоруссии
ЕС не признал легитимной инаугурацию Лукашенко
200233923
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Протесты в БелоруссииЛидия ЕрмошинаОМОН РоссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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