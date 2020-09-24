https://ria.ru/20200924/minsk-1577693450.html

Несколько ОМОНовцев пострадали во время акции протеста в Минске

МИНСК. 24 сен - РИА Новости. Во время акции протеста в Минске 23 сентября пострадали несколько сотрудников ОМОН, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T10:39

2020-09-24T10:39

2020-09-24T10:43

протесты в белоруссии

лидия ермошина

омон россии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК. 24 сен - РИА Новости. Во время акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> 23 сентября пострадали несколько сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома."Есть несколько пострадавших сотрудников милиции", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, пострадали ли на акции бойцы ОМОН.В Минске в среду прошли акции протеста противников действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, которые не довольны прошедшей инаугурацией президента на шестой срок.В <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики. Ранее в среду избранный президентом Лукашенко вступил в эту должность, глава ЦИК республики <a href="http://ria.ru/person__158/" target="_blank" data-auto="true">Лидия Ермошина</a> вручила ему удостоверение.

https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577688811.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лидия ермошина, омон россии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире