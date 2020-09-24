Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/mikroavtobus-1577698485.html
В Подмосковье опрокинулся микроавтобус
Маршрутный микроавтобус с 12 людьми опрокинулся на автодороге А-108 в городском округе Дмитров в Московской области, пострадали три человека, сообщили РИА... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:04
2020-09-24T12:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитров
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577700378_0:80:642:441_1400x0_80_0_0_33ac6106c56d36683d2495782a279ec1.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Маршрутный микроавтобус с 12 людьми опрокинулся на автодороге А-108 в городском округе <a href="http://ria.ru/location_Dmitrov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитров</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в региональном главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."На трассе А-108 в населенном пункте Новосиньково произошел съезд с дороги маршрутного такси с последующим опрокидыванием", - сказал собеседник агентства.По его словам, всего в микроавтобусе находились 12 человек, "трое из них пострадали". Обстоятельства ДТП выясняются.
https://ria.ru/20200916/dtp-1577348937.html
дмитров
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577700378_0:20:642:502_1400x0_80_0_0_be5a4b112e19b8aca9e85753bcd0af87.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитров, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье опрокинулся микроавтобус

12:04 24.09.2020 (обновлено: 12:34 24.09.2020)
1639
© Фото : ГУ МЧС по Московской областиНа месте ДТП с участием маршрутного такси в Московской области. 24 сентября 2020
На месте ДТП с участием маршрутного такси в Московской области. 24 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус с 12 людьми опрокинулся на автодороге А-108 в городском округе Дмитров в Московской области, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"На трассе А-108 в населенном пункте Новосиньково произошел съезд с дороги маршрутного такси с последующим опрокидыванием", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в микроавтобусе находились 12 человек, "трое из них пострадали". Обстоятельства ДТП выясняются.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 20:46
В Москве машина скорой помощи опрокинулась при ДТП
000201
Обсудить0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДмитровМосковская область (Подмосковье)Происшествия
Рекомендуем
Работа скорой помощи
В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали ребенок и пятеро взрослых
Cолист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский
Умер народный артист России Вячеслав Войнаровский
Невский проспект в Санкт-Петербурге
Россиянин попытался продать сына на "Авито"
Боль в животе
Назван "полезный" продукт, опасный для кишечника
Электромобиль Volkswagen ID.4
VW показал электромобиль ID.4, который проедет 400 километров на заряде
Место ДТП в​​ Емельяновском​ районе Красноярского края
В ДТП под Красноярском погибли три человека
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Кировской области заподозрили в истязании трехлетнего пасынка
София Конкина
В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина
Владимир Джабаров
Запад хочет раскачать ситуацию перед выборами в Госдуму, заявил Джабаров
Президент РФ Владимир Путин
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Статуи Фемиды
Кировский депутат отделался штрафом за убийство двух собак
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко заявил, что не придает своей инаугурации большого значения
Пассажиры станции метро Арбатская в Москве
Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября
София Конкина
Стали известны подробности гибели дочери Конкина
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
Названа цена препарата "Авифавир" для лечения COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
21:58Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Лента новостейМолния