https://ria.ru/20200924/mikroavtobus-1577698485.html

В Подмосковье опрокинулся микроавтобус

Маршрутный микроавтобус с 12 людьми опрокинулся на автодороге А-108 в городском округе Дмитров в Московской области, пострадали три человека, сообщили РИА... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:04

2020-09-24T12:04

2020-09-24T12:34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дмитров

московская область (подмосковье)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Маршрутный микроавтобус с 12 людьми опрокинулся на автодороге А-108 в городском округе <a href="http://ria.ru/location_Dmitrov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитров</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в региональном главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."На трассе А-108 в населенном пункте Новосиньково произошел съезд с дороги маршрутного такси с последующим опрокидыванием", - сказал собеседник агентства.По его словам, всего в микроавтобусе находились 12 человек, "трое из них пострадали". Обстоятельства ДТП выясняются.

https://ria.ru/20200916/dtp-1577348937.html

дмитров

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитров, московская область (подмосковье), происшествия