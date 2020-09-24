https://ria.ru/20200924/mikroavtobus-1577698485.html
В Подмосковье опрокинулся микроавтобус
Маршрутный микроавтобус с 12 людьми опрокинулся на автодороге А-108 в городском округе Дмитров в Московской области, пострадали три человека, сообщили РИА... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:04
2020-09-24T12:04
2020-09-24T12:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитров
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Маршрутный микроавтобус с 12 людьми опрокинулся на автодороге А-108 в городском округе <a href="http://ria.ru/location_Dmitrov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитров</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в региональном главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."На трассе А-108 в населенном пункте Новосиньково произошел съезд с дороги маршрутного такси с последующим опрокидыванием", - сказал собеседник агентства.По его словам, всего в микроавтобусе находились 12 человек, "трое из них пострадали". Обстоятельства ДТП выясняются.
https://ria.ru/20200916/dtp-1577348937.html
дмитров
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитров, московская область (подмосковье), происшествия