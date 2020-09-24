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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200924/mecheti-1577693699.html
Мусульмане назвали города России, где больше всего не хватает мечетей
Больше всего мусульманам не хватает мечетей во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Сочи и Калининграде, заявил первый заместитель председателя Духовного... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:35
2020-09-24T12:54
религия и мировоззрение
религия
дамир мухетдинов
новости - религия и мировоззрение
москва
касимов
владивосток
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Больше всего мусульманам не хватает мечетей во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Сочи и Калининграде, заявил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) Дамир Мухетдинов.В Москве накануне прошло заседание пленума ДУМ РФ, в котором приняли участие около 40 человек: председатели религиозных организаций в структуре ДУМ РФ, руководители духовных образовательных организаций и частных образовательных учреждений. Текст выступления Мухетдинова приведен на сайте ДУМ РФ."Приоритетной задачей перед нами стоит строительство мечетей в городах-миллионниках или крупных городских центрах, в которых нехватка мусульманской инфраструктуры ощущается особенно остро. К таковым относятся Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Липецк, Сочи, Ростов-на-Дону", - сказал Мухетдинов.По его словам, на разных стадиях строительства находятся объекты в Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Калининградской, Свердловской, Омской областях, Республике Мордовия, Забайкальском и Пермском краях и в других субъектах федерации."Несмотря на пандемию, строительство не останавливалось. Сюда входят мечети, культурно-просветительские центры и административные здания", - подчеркнул представитель ДУМ РФ.Также он отметил, что в организации активно реставрируют исторические мечети. "Все исторические мечети на территории России вне кавказского ареала, или татарские мечети, как их называли вплоть до начала ХХ века, находящиеся в распоряжении Духовного управления мусульман РФ, отреставрированы или находятся в процессе реставрации. Это Нижегородская, Новосибирская, Пермская, Тверская, Читинская, Ярославская соборные мечети, Новая мечеть Касимова, две московские мечети и другие. Сердце болит за то, в каком состоянии находятся памятники уральского региона, юга России, находящиеся в ведении совершенно других религиозных организаций", - рассказал Мухетдинов.По его словам, мусульмане все больше проявляют интерес к возрождению своих исторических святынь: "на местах" добиваются присвоения им охранного статуса и дальнейшей реставрации.
https://ria.ru/20190604/1555242058.html
мечети нужны во всех городах, раз мы идем по пути Немецкого халифата и Французского ханства, отдавая нашу страну гастерам
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москва
касимов
владивосток
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религия, дамир мухетдинов, новости - религия и мировоззрение, москва, касимов, владивосток, общество

Мусульмане назвали города России, где больше всего не хватает мечетей

11:35 24.09.2020 (обновлено: 12:54 24.09.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидЦветы у мечети "Аль-Марджани" в день празднования Курбан-Байрама в Казани
Цветы у мечети Аль-Марджани в день празднования Курбан-Байрама в Казани - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Больше всего мусульманам не хватает мечетей во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Сочи и Калининграде, заявил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) Дамир Мухетдинов.
В Москве накануне прошло заседание пленума ДУМ РФ, в котором приняли участие около 40 человек: председатели религиозных организаций в структуре ДУМ РФ, руководители духовных образовательных организаций и частных образовательных учреждений. Текст выступления Мухетдинова приведен на сайте ДУМ РФ.
"Приоритетной задачей перед нами стоит строительство мечетей в городах-миллионниках или крупных городских центрах, в которых нехватка мусульманской инфраструктуры ощущается особенно остро. К таковым относятся Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Липецк, Сочи, Ростов-на-Дону", - сказал Мухетдинов.
По его словам, на разных стадиях строительства находятся объекты в Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Калининградской, Свердловской, Омской областях, Республике Мордовия, Забайкальском и Пермском краях и в других субъектах федерации.
"Несмотря на пандемию, строительство не останавливалось. Сюда входят мечети, культурно-просветительские центры и административные здания", - подчеркнул представитель ДУМ РФ.
Также он отметил, что в организации активно реставрируют исторические мечети. "Все исторические мечети на территории России вне кавказского ареала, или татарские мечети, как их называли вплоть до начала ХХ века, находящиеся в распоряжении Духовного управления мусульман РФ, отреставрированы или находятся в процессе реставрации. Это Нижегородская, Новосибирская, Пермская, Тверская, Читинская, Ярославская соборные мечети, Новая мечеть Касимова, две московские мечети и другие. Сердце болит за то, в каком состоянии находятся памятники уральского региона, юга России, находящиеся в ведении совершенно других религиозных организаций", - рассказал Мухетдинов.
По его словам, мусульмане все больше проявляют интерес к возрождению своих исторических святынь: "на местах" добиваются присвоения им охранного статуса и дальнейшей реставрации.
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2019
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Религия и мировоззрениеРелигияДамир МухетдиновНовости - Религия и мировоззрениеМоскваКасимовВладивостокОбщество
Популярные комментарии
мечети нужны во всех городах, раз мы идем по пути Немецкого халифата и Французского ханства, отдавая нашу страну гастерам
24 сентября, 13:43
просто Хемульпросто Хемуль
1710203
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