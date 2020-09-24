https://ria.ru/20200924/mecheti-1577693699.html

Мусульмане назвали города России, где больше всего не хватает мечетей

Больше всего мусульманам не хватает мечетей во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Сочи и Калининграде, заявил первый заместитель председателя Духовного... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:35

2020-09-24T11:35

2020-09-24T12:54

религия и мировоззрение

религия

дамир мухетдинов

новости - религия и мировоззрение

москва

касимов

владивосток

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576776659_0:82:2984:1761_1400x0_80_0_0_0472911b7964caf1251129863e0cc23a.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Больше всего мусульманам не хватает мечетей во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Сочи и Калининграде, заявил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) Дамир Мухетдинов.В Москве накануне прошло заседание пленума ДУМ РФ, в котором приняли участие около 40 человек: председатели религиозных организаций в структуре ДУМ РФ, руководители духовных образовательных организаций и частных образовательных учреждений. Текст выступления Мухетдинова приведен на сайте ДУМ РФ."Приоритетной задачей перед нами стоит строительство мечетей в городах-миллионниках или крупных городских центрах, в которых нехватка мусульманской инфраструктуры ощущается особенно остро. К таковым относятся Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Липецк, Сочи, Ростов-на-Дону", - сказал Мухетдинов.По его словам, на разных стадиях строительства находятся объекты в Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Калининградской, Свердловской, Омской областях, Республике Мордовия, Забайкальском и Пермском краях и в других субъектах федерации."Несмотря на пандемию, строительство не останавливалось. Сюда входят мечети, культурно-просветительские центры и административные здания", - подчеркнул представитель ДУМ РФ.Также он отметил, что в организации активно реставрируют исторические мечети. "Все исторические мечети на территории России вне кавказского ареала, или татарские мечети, как их называли вплоть до начала ХХ века, находящиеся в распоряжении Духовного управления мусульман РФ, отреставрированы или находятся в процессе реставрации. Это Нижегородская, Новосибирская, Пермская, Тверская, Читинская, Ярославская соборные мечети, Новая мечеть Касимова, две московские мечети и другие. Сердце болит за то, в каком состоянии находятся памятники уральского региона, юга России, находящиеся в ведении совершенно других религиозных организаций", - рассказал Мухетдинов.По его словам, мусульмане все больше проявляют интерес к возрождению своих исторических святынь: "на местах" добиваются присвоения им охранного статуса и дальнейшей реставрации.

https://ria.ru/20190604/1555242058.html

просто Хемуль мечети нужны во всех городах, раз мы идем по пути Немецкого халифата и Французского ханства, отдавая нашу страну гастерам 23

2

москва

касимов

владивосток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, дамир мухетдинов, новости - религия и мировоззрение, москва, касимов, владивосток, общество