https://ria.ru/20200924/malakhov-1577686602.html
Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
Телеведущий Андрей Малахов рассказал в эфире телеканала "Россия-1" о трагическом совпадении в жизни ведущего "Русского лото", актера и режиссера Михаила... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T01:38
2020-09-24T01:38
2020-09-24T01:46
михаил борисов
россия
шоу-бизнес
андрей малахов
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Malakhov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Малахов</a> рассказал в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank">Россия-1</a>" о трагическом совпадении в жизни ведущего "Русского лото", актера и режиссера <a href="http://ria.ru/person_mikhail-borisov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Борисова</a>."У него история повторяется дважды. Потому что в интервью нашему каналу он рассказал, что однажды они вместе с женой уже игнорировали посещение врачей, что закончилось трагически - ее смертью во время рождения ребенка", — заявил Малахов.В эфире были показаны архивные кадры выпуска "Судьба человека", в котором снялся Борисов, где актер рассказал, что очень сожалеет, что отдавался работе и много пропустил в жизни своей семьи.Борисов умер 19 сентября. Перед этим он попал в больницу после того, как ему стало плохо во время съемок. СМИ сообщали, что Борисову дважды вызывали "скорую". Светлана Трубникова, генеральный продюсер компании "Ценарий", производящей программу "Русское лото", рассказала РИА Новости, что актер почувствовал недомогание еще до репетиции передачи, но сам отказался от госпитализации, когда приехала первая "скорая".
https://ria.ru/20200923/borisov-1577666372.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил борисов, россия, шоу-бизнес, андрей малахов
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.
Телеведущий Андрей Малахов
рассказал в эфире телеканала "Россия-1
" о трагическом совпадении в жизни ведущего "Русского лото", актера и режиссера Михаила Борисова
.
"У него история повторяется дважды. Потому что в интервью нашему каналу он рассказал, что однажды они вместе с женой уже игнорировали посещение врачей, что закончилось трагически - ее смертью во время рождения ребенка", — заявил Малахов.
В эфире были показаны архивные кадры выпуска "Судьба человека", в котором снялся Борисов, где актер рассказал, что очень сожалеет, что отдавался работе и много пропустил в жизни своей семьи.
Борисов умер 19 сентября. Перед этим он попал в больницу после того, как ему стало плохо во время съемок. СМИ сообщали, что Борисову дважды вызывали "скорую". Светлана Трубникова, генеральный продюсер компании "Ценарий", производящей программу "Русское лото", рассказала РИА Новости, что актер почувствовал недомогание еще до репетиции передачи, но сам отказался от госпитализации, когда приехала первая "скорая".