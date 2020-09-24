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https://ria.ru/20200924/mailru-1577715650.html
Mail.ru ответил Тинькову на слова о покупке Сбербанком
Mail.ru Group не продается, а, напротив, сама готова покупать, заявил РИА Новости представитель интернет-холдинга Сергей Лучин, комментируя слова бизнесмена... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:02
2020-09-24T16:02
олег тиньков
сбербанк россии
mail.ru group
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Mail_Ru_Group/" target="_blank" data-auto="true">Mail.ru Group</a> не продается, а, напротив, сама готова покупать, заявил РИА Новости представитель интернет-холдинга Сергей Лучин, комментируя слова бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олега Тинькова</a>.Тиньков ранее в четверг заявил, что на месте <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> давно купил бы Mail.ru, еще весной, когда тот стоил меньше."Mail.ru Group не продается. Напротив, сами планируем покупать, для чего и привлекли дополнительные 600 миллионов долларов", - сказал Лучин.Mail.ru Group накануне сообщила, что привлекает порядка 600 миллионов долларов: путем размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) на 200 миллионов долларов и конвертируемых бондов еще на 400 миллионов.
https://ria.ru/20200924/sberbank-1577696255.html
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олег тиньков, сбербанк россии, mail.ru group, экономика

Mail.ru ответил Тинькову на слова о покупке Сбербанком

16:02 24.09.2020
2631
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтенд компании Mail.ru Group
Стенд компании Mail.ru Group - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Mail.ru Group не продается, а, напротив, сама готова покупать, заявил РИА Новости представитель интернет-холдинга Сергей Лучин, комментируя слова бизнесмена Олега Тинькова.
Тиньков ранее в четверг заявил, что на месте Сбербанка давно купил бы Mail.ru, еще весной, когда тот стоил меньше.
"Mail.ru Group не продается. Напротив, сами планируем покупать, для чего и привлекли дополнительные 600 миллионов долларов", - сказал Лучин.
Mail.ru Group накануне сообщила, что привлекает порядка 600 миллионов долларов: путем размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) на 200 миллионов долларов и конвертируемых бондов еще на 400 миллионов.
Вывеска с новым логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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