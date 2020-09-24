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https://ria.ru/20200924/magaziny-1577714729.html
В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина
Власти Москвы с мая закрыли 43 предприятия торговли за отсутствие у продавцов и посетителей масок и перчаток. Также в четверг в столице приостановили... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:46
2020-09-24T16:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ювао (москва)
алексей немерюк
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> с мая закрыли 43 предприятия торговли за отсутствие у продавцов и посетителей масок и перчаток. Также в четверг в столице приостановили деятельность нескольких магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия". Об этом сообщил журналистам первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>.По словам Немерюка, рейды с целью контроля соблюдения норм в столице продолжатся и дальше.Глава департамента напомнил, что в Москве продолжает действовать указ мэра <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a> от 12 мая, который требует от всех посетителей магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания, торговых центров носить маски и перчатки.Он подчеркнул, что срок, на который приостанавливает свою работу та или иная торговая точка, определяет суд.Как добавил главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по <a href="http://ria.ru/location_JUVAO_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">ЮВАО</a> Москвы Петр Майоров, максимальный срок, на который могут остановить работу организации, составляет 90 дней. Альтернативой этому ограничению может быть штраф.По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.Майоров уточнил, что если юрлицо предоставит документы, подтверждающие "исправление ситуации", то это станет смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577693040.html
https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577629599.html
За отсутствие масок у покупателей закрывают магазины? Это что за дичь и произвол? Вообще - пора прекращать это коронабесие. Если соберётесь как-то активно этому противостоять - не забудьте меня позвать, я в деле.
100
икакую пользу такие ограничения принесут городу и горожанам в перспективе ктобудет возмещать ущерб магазинов опять золотую рыбку позовут на помощь или карлсона с пропеллером и в маске и перчатках чтобы развозил за спасибо бесплатные продуктовые наборы пенсионерам
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ювао (москва), алексей немерюк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

15:46 24.09.2020 (обновлено: 16:20 24.09.2020)
43958
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПокупательница в супермаркете
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Власти Москвы с мая закрыли 43 предприятия торговли за отсутствие у продавцов и посетителей масок и перчаток. Также в четверг в столице приостановили деятельность нескольких магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия". Об этом сообщил журналистам первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Всего было закрыто 43 предприятия торговли, но критические случаи, когда магазины больше не открывались, единичны: несколько раз подряд предприятия не реагировали на предписания Роспотребнадзора", — сообщил он.

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По словам Немерюка, рейды с целью контроля соблюдения норм в столице продолжатся и дальше.
Глава департамента напомнил, что в Москве продолжает действовать указ мэра Сергея Собянина от 12 мая, который требует от всех посетителей магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания, торговых центров носить маски и перчатки.

"Хотелось бы еще раз напомнить, что масочно-перчаточный режим в Москве не отменен и продолжает действовать как в транспорте, так и на предприятиях торговли и других объектах. Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей", — сказал Немерюк.

Он подчеркнул, что срок, на который приостанавливает свою работу та или иная торговая точка, определяет суд.
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Как добавил главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по ЮВАО Москвы Петр Майоров, максимальный срок, на который могут остановить работу организации, составляет 90 дней. Альтернативой этому ограничению может быть штраф.
По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.

"Уборка не проводится, загрязнены вентиляционные системы, не проводится обеззараживание воздушной среды с применением ультрафиолетовых бактерицидных установок. Процессуальные документы о временном запрете действия данной организации сегодня вручены представителям данных торговых организаций, теперь будем передавать материалы дела в суд", — рассказал специалист.

Майоров уточнил, что если юрлицо предоставит документы, подтверждающие "исправление ситуации", то это станет смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЮВАО (Москва)Алексей НемерюкФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМосква
Популярные комментарии
За отсутствие масок у покупателей закрывают магазины? Это что за дичь и произвол? Вообще - пора прекращать это коронабесие. Если соберётесь как-то активно этому противостоять - не забудьте меня позвать, я в деле.
24 сентября, 16:45
ВПВацлав Петров
73010125
икакую пользу такие ограничения принесут городу и горожанам в перспективе ктобудет возмещать ущерб магазинов опять золотую рыбку позовут на помощь или карлсона с пропеллером и в маске и перчатках чтобы развозил за спасибо бесплатные продуктовые наборы пенсионерам
24 сентября, 16:41
Иван ИвановИван Иванов
53220114
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