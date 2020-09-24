https://ria.ru/20200924/magaziny-1577714729.html

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

Власти Москвы с мая закрыли 43 предприятия торговли за отсутствие у продавцов и посетителей масок и перчаток. Также в четверг в столице приостановили... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:46

2020-09-24T15:46

2020-09-24T16:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ювао (москва)

алексей немерюк

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> с мая закрыли 43 предприятия торговли за отсутствие у продавцов и посетителей масок и перчаток. Также в четверг в столице приостановили деятельность нескольких магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия". Об этом сообщил журналистам первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>.По словам Немерюка, рейды с целью контроля соблюдения норм в столице продолжатся и дальше.Глава департамента напомнил, что в Москве продолжает действовать указ мэра <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a> от 12 мая, который требует от всех посетителей магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания, торговых центров носить маски и перчатки.Он подчеркнул, что срок, на который приостанавливает свою работу та или иная торговая точка, определяет суд.Как добавил главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по <a href="http://ria.ru/location_JUVAO_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">ЮВАО</a> Москвы Петр Майоров, максимальный срок, на который могут остановить работу организации, составляет 90 дней. Альтернативой этому ограничению может быть штраф.По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.Майоров уточнил, что если юрлицо предоставит документы, подтверждающие "исправление ситуации", то это станет смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577693040.html

https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577629599.html

Вацлав Петров За отсутствие масок у покупателей закрывают магазины? Это что за дичь и произвол? Вообще - пора прекращать это коронабесие. Если соберётесь как-то активно этому противостоять - не забудьте меня позвать, я в деле. 100

Иван Иванов икакую пользу такие ограничения принесут городу и горожанам в перспективе ктобудет возмещать ущерб магазинов опять золотую рыбку позовут на помощь или карлсона с пропеллером и в маске и перчатках чтобы развозил за спасибо бесплатные продуктовые наборы пенсионерам 72

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ювао (москва)

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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