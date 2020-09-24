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В Приморье немецкая овчарка выкармливает двух львят, которых бросила мать
Немецкая овчарка в Приморье заменила мать двум львятам, от которых отказалась львица, и кормит их своим молоком, сообщает на своей странице в Instagram парк... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T07:03
2020-09-24T07:03
владивосток
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости.</strong> Немецкая овчарка в <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank">Приморье</a> заменила мать двум львятам, от которых отказалась львица, и кормит их своим молоком, сообщает на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CFf5y4VoQuI/" target="_blank">Instagram</a> парк "Белый лев".Восьмилетняя собака по имени Сандра, у которой есть еще и родной щенок, теперь воспитывает двух приемных львят. Немецкую овчарку на время передала семья из города <a href="http://ria.ru/location_Artem/" target="_blank" data-auto="true">Артема</a>, информирует парк.Ранее парк сообщал, что белая львица Сирона родила самца и самку. Сотрудники надеялись, что материнский инстинкт сработает, но львица отказалась от детенышей."Овчарка Сандра не любит кошек, но приняла львов.&nbsp; Молока у собаки на всех хватит, так как обычно она выкармливает по восемь щенков", - сообщил РИА Новости директор парка "Белый лев" Виктор Агафонов.Руководство зоопарка "Садгород" открыло парк "Белый лев" во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>, чтобы крупные животные, в том числе львы, гуляли на большой огороженной территории. Рядом находится созданный зоопарком первый в России приют для медведей, которые жили у людей и которых нельзя вернуть в дикую природу.
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владивосток
РИА Новости
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владивосток, общество

В Приморье немецкая овчарка выкармливает двух львят, которых бросила мать

07:03 24.09.2020
11425
© FlickrНемецкая овчарка
Немецкая овчарка - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Flickr
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости. Немецкая овчарка в Приморье заменила мать двум львятам, от которых отказалась львица, и кормит их своим молоком, сообщает на своей странице в Instagram парк "Белый лев".
Восьмилетняя собака по имени Сандра, у которой есть еще и родной щенок, теперь воспитывает двух приемных львят. Немецкую овчарку на время передала семья из города Артема, информирует парк.
"Наших двух оставленных львят приняла собака. Это уникальный случай, когда представитель одного вида животных принимает детенышей другого вида, тем более диких... Сучье молоко максимально подходит львятам, в нем есть все необходимые компоненты для нормального развития львёнка", - говорится в сообщении.
Ранее парк сообщал, что белая львица Сирона родила самца и самку. Сотрудники надеялись, что материнский инстинкт сработает, но львица отказалась от детенышей.
"Овчарка Сандра не любит кошек, но приняла львов.  Молока у собаки на всех хватит, так как обычно она выкармливает по восемь щенков", - сообщил РИА Новости директор парка "Белый лев" Виктор Агафонов.
Руководство зоопарка "Садгород" открыло парк "Белый лев" во Владивостоке, чтобы крупные животные, в том числе львы, гуляли на большой огороженной территории. Рядом находится созданный зоопарком первый в России приют для медведей, которые жили у людей и которых нельзя вернуть в дикую природу.
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* Всем доброго утра и отличного дня 🍀 у нас есть хорошие новости! Наших двух оставленных львят приняла собака! Это уникальный случай, когда представитель одного вида животных, принимает детенышей другого вида, тем более диких🙏🏽. Собаку звать Сандра , ей 8 лет. У неё есть свой родной щеночек, и теперь ещё 2 приемных 😁❤️. Сучье молоко максимально подходит львятам, в нем есть все необходимые компоненты для нормального развития львёнка. Сандрочку нам дала на время семья из г. Артема , откликнувшись на нашу просьбу. За что им огромное спасибо!. Сейчас очень рано загадывать, что все будет идеально и далее. Но мы на это очень надеемся. Пожелайте нам удачи , чтобы дальше было только лучше 🙏🏽❤️ Будем радовать Вас видео из жизни наших животных и делиться актуальной информацией 🤞🏽🦁 ➖ ➖ ➖ ⚜️ПАРК «БЕЛЫЙ ЛЕВ» - с любовью к животным ❤️ 📲 WHAT’S APP📞 +7 (984) 199-21-00 📆 ЕЖЕДНЕВНО с 10:00 до 19:00 🌏КАК ПРОЕХАТЬ? ЗАПРОСИТЕ В ПРОГРАММЕ 2ГИС маршрут до парка «БЕЛЫЙ ЛЕВ». Вам будет выдан готовый маршрут. ✅ Или : Проезжаете мимо Кипарисово -1 ; -2; едете в сторону Уссурийска 5-8 км , будет съезд с трассы направо и указатель Тимофеевку. Под мост ехать не нужно, необходимо направо. Далее по указателям ➡️

Публикация от ПАРК БЕЛЫЙ ЛЕВ ВЛАДИВОСТОК (@lionspark.ru)

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