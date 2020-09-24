https://ria.ru/20200924/lvyata-1577687890.html

В Приморье немецкая овчарка выкармливает двух львят, которых бросила мать

Немецкая овчарка в Приморье заменила мать двум львятам, от которых отказалась львица, и кормит их своим молоком, сообщает на своей странице в Instagram парк... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T07:03

2020-09-24T07:03

2020-09-24T07:03

владивосток

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости.</strong> Немецкая овчарка в <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank">Приморье</a> заменила мать двум львятам, от которых отказалась львица, и кормит их своим молоком, сообщает на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CFf5y4VoQuI/" target="_blank">Instagram</a> парк "Белый лев".Восьмилетняя собака по имени Сандра, у которой есть еще и родной щенок, теперь воспитывает двух приемных львят. Немецкую овчарку на время передала семья из города <a href="http://ria.ru/location_Artem/" target="_blank" data-auto="true">Артема</a>, информирует парк.Ранее парк сообщал, что белая львица Сирона родила самца и самку. Сотрудники надеялись, что материнский инстинкт сработает, но львица отказалась от детенышей."Овчарка Сандра не любит кошек, но приняла львов. Молока у собаки на всех хватит, так как обычно она выкармливает по восемь щенков", - сообщил РИА Новости директор парка "Белый лев" Виктор Агафонов.Руководство зоопарка "Садгород" открыло парк "Белый лев" во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>, чтобы крупные животные, в том числе львы, гуляли на большой огороженной территории. Рядом находится созданный зоопарком первый в России приют для медведей, которые жили у людей и которых нельзя вернуть в дикую природу.

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владивосток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, общество