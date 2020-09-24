Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200924/luna-1577691511.html
"Роскосмос" показал документы о планах СССР по организации лунной базы
Первая советская лунная база, которую планировалось развернуть в 70-х годах, была рассчитана на пребывание трех космонавтов в течение 20 дней, следует из... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:04
2020-09-24T10:04
риа наука
космос - риа наука
роскосмос
цниимаш
дмитрий рогозин
байконур (город)
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155242/68/1552426892_0:368:2730:1904_1400x0_80_0_0_78ebd3b9e6dbfde8fb97215ca4bc261a.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Первая советская лунная база, которую планировалось развернуть в 70-х годах, была рассчитана на пребывание трех космонавтов в течение 20 дней, следует из рассекреченных документов, размещенных на сайте "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>"."Вес лунной станции – 8 тонн, время пребывания на Луне – до 20 суток, число космонавтов-исследователей – 3 человека", - говорится в документе, подписанном директором <a href="http://ria.ru/organization_CNIIMASH/" target="_blank" data-auto="true">ЦНИИмаша</a> Юрием Мозжориным в 1967 году.Отмечается, что перед первыми советскими обитаемыми станциями на Луне ставилась задача приобрести опыт проведения человеком различных исследовательских работ в лунных условиях, изучить район возможной посадки будущих тяжелых станций с длительным временем существования, а также обслуживать автоматические лунные станции.Согласно документу, первые запуски в рамках создания лунной базы предполагались в 1973 году. Однако планам осуществиться было не суждено. В 1969-1972 годах все четыре пуска сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1 с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a> закончились авариями, в результате чего советская лунная программа была закрыта.В 2019 году стало известно, что генеральный директор "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> предложил <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаю</a> совместно заняться созданием лунной базы. В августе 2020 года он в интервью РИА Новости сообщил, что осенью стороны приступят к переговорам по определению контуров и задач базы.Ранее сообщалось, что высадка первого российского космонавта на Луне планируется в 2030 году.
https://ria.ru/20200924/luna-1577691299.html
https://ria.ru/20200924/luna-1577690682.html
2
байконур (город)
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155242/68/1552426892_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_2d957aed003f09f12cac77099276a69b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, роскосмос, цниимаш, дмитрий рогозин, байконур (город), китай

"Роскосмос" показал документы о планах СССР по организации лунной базы

10:04 24.09.2020
957
© Фото : Московский планетарийЭкспозиция "Макет лунной базы" в Московском планетарии
Экспозиция Макет лунной базы в Московском планетарии - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : Московский планетарий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Первая советская лунная база, которую планировалось развернуть в 70-х годах, была рассчитана на пребывание трех космонавтов в течение 20 дней, следует из рассекреченных документов, размещенных на сайте "Роскосмоса".
"Вес лунной станции – 8 тонн, время пребывания на Луне – до 20 суток, число космонавтов-исследователей – 3 человека", - говорится в документе, подписанном директором ЦНИИмаша Юрием Мозжориным в 1967 году.
Вид на Землю с Луны - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 09:56РИА Наука
"Роскосмос": СССР хотел разместить на Луне астрономическую обсерваторию
Отмечается, что перед первыми советскими обитаемыми станциями на Луне ставилась задача приобрести опыт проведения человеком различных исследовательских работ в лунных условиях, изучить район возможной посадки будущих тяжелых станций с длительным временем существования, а также обслуживать автоматические лунные станции.
Согласно документу, первые запуски в рамках создания лунной базы предполагались в 1973 году. Однако планам осуществиться было не суждено. В 1969-1972 годах все четыре пуска сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1 с космодрома Байконур закончились авариями, в результате чего советская лунная программа была закрыта.
В 2019 году стало известно, что генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил Китаю совместно заняться созданием лунной базы. В августе 2020 года он в интервью РИА Новости сообщил, что осенью стороны приступят к переговорам по определению контуров и задач базы.
Ранее сообщалось, что высадка первого российского космонавта на Луне планируется в 2030 году.
Станции Луна-15 и Луна-16 в собранном состоянии - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 09:37
"Роскосмос" рассекретил документы по советской лунной программе
3023000
Обсудить2
РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосЦНИИМАШДмитрий РогозинБайконур (город)Китай
Рекомендуем
Вид на Землю с Луны
"Роскосмос": СССР хотел разместить на Луне астрономическую обсерваторию
Здание Государственной думы РФ
В Госдуму внесли проект о запрете изымать домашних животных за долги
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
СМИ: производитель SSJ-100 провел массовые сокращения сотрудников
Станции Луна-15 и Луна-16 в собранном состоянии
"Роскосмос" рассекретил документы по советской лунной программе
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков высмеял отказ "друзей" Лукашенко признать его президентом
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
СМИ раскрыли детали проверки анализов Навального во Франции
Члены основного экипажа 64-й экспедиции на Международную космическую станцию
Космонавт рассказал, что делал бы при встрече с инопланетянами
Пуск ракеты Союз-2.1а с разгонным блоком Фрегат. Июль 2011
Число обломков бака российского "Фрегата" на орбите выросло вчетверо
Станции Луна-15 и Луна-16 в собранном состоянии
"Роскосмос" опубликовал документы к 50-летию полета станции "Луна-16"
Коронавирус
Врач рассказал, почему здоровые люди находят у себя симптомы COVID-19
Истребитель СУ-30
Для поиска упавшего в Тверской области Су-30 задействовали спутники
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
В Евросоюзе прокомментировали ответные санкции России
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
В ЕС оценили расширение списка граждан, которым запретили въезд в Россию
Презентация обновленной Nokia 3310 в Москве
Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
21:58Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Лента новостейМолния