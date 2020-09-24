"Роскосмос" показал документы о планах СССР по организации лунной базы
© Фото : Московский планетарийЭкспозиция "Макет лунной базы" в Московском планетарии
© Фото : Московский планетарий
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Первая советская лунная база, которую планировалось развернуть в 70-х годах, была рассчитана на пребывание трех космонавтов в течение 20 дней, следует из рассекреченных документов, размещенных на сайте "Роскосмоса".
"Вес лунной станции – 8 тонн, время пребывания на Луне – до 20 суток, число космонавтов-исследователей – 3 человека", - говорится в документе, подписанном директором ЦНИИмаша Юрием Мозжориным в 1967 году.
Отмечается, что перед первыми советскими обитаемыми станциями на Луне ставилась задача приобрести опыт проведения человеком различных исследовательских работ в лунных условиях, изучить район возможной посадки будущих тяжелых станций с длительным временем существования, а также обслуживать автоматические лунные станции.
Согласно документу, первые запуски в рамках создания лунной базы предполагались в 1973 году. Однако планам осуществиться было не суждено. В 1969-1972 годах все четыре пуска сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1 с космодрома Байконур закончились авариями, в результате чего советская лунная программа была закрыта.
В 2019 году стало известно, что генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил Китаю совместно заняться созданием лунной базы. В августе 2020 года он в интервью РИА Новости сообщил, что осенью стороны приступят к переговорам по определению контуров и задач базы.
Ранее сообщалось, что высадка первого российского космонавта на Луне планируется в 2030 году.
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