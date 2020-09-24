https://ria.ru/20200924/luna-1577691511.html

"Роскосмос" показал документы о планах СССР по организации лунной базы

Первая советская лунная база, которую планировалось развернуть в 70-х годах, была рассчитана на пребывание трех космонавтов в течение 20 дней, следует из... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T10:04

2020-09-24T10:04

2020-09-24T10:04

риа наука

космос - риа наука

роскосмос

цниимаш

дмитрий рогозин

байконур (город)

китай

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Первая советская лунная база, которую планировалось развернуть в 70-х годах, была рассчитана на пребывание трех космонавтов в течение 20 дней, следует из рассекреченных документов, размещенных на сайте "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>"."Вес лунной станции – 8 тонн, время пребывания на Луне – до 20 суток, число космонавтов-исследователей – 3 человека", - говорится в документе, подписанном директором <a href="http://ria.ru/organization_CNIIMASH/" target="_blank" data-auto="true">ЦНИИмаша</a> Юрием Мозжориным в 1967 году.Отмечается, что перед первыми советскими обитаемыми станциями на Луне ставилась задача приобрести опыт проведения человеком различных исследовательских работ в лунных условиях, изучить район возможной посадки будущих тяжелых станций с длительным временем существования, а также обслуживать автоматические лунные станции.Согласно документу, первые запуски в рамках создания лунной базы предполагались в 1973 году. Однако планам осуществиться было не суждено. В 1969-1972 годах все четыре пуска сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1 с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a> закончились авариями, в результате чего советская лунная программа была закрыта.В 2019 году стало известно, что генеральный директор "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> предложил <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаю</a> совместно заняться созданием лунной базы. В августе 2020 года он в интервью РИА Новости сообщил, что осенью стороны приступят к переговорам по определению контуров и задач базы.Ранее сообщалось, что высадка первого российского космонавта на Луне планируется в 2030 году.

https://ria.ru/20200924/luna-1577691299.html

https://ria.ru/20200924/luna-1577690682.html

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китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, роскосмос, цниимаш, дмитрий рогозин, байконур (город), китай