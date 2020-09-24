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РИА Наука
https://ria.ru/20200924/luna-1577691299.html
"Роскосмос": СССР хотел разместить на Луне астрономическую обсерваторию
Советский Союз намеревался в конце 60-х годов первым в мире установить на естественном спутнике Земли астрономическую обсерваторию, следует из рассекреченных... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T09:56
2020-09-24T09:56
риа наука
дмитрий бисикало
земля
лев зеленый
космос - риа наука
российская академия наук
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Советский Союз намеревался в конце 60-х годов первым в мире установить на естественном спутнике Земли астрономическую обсерваторию, следует из рассекреченных документов, размещенных на сайте "Роскосмоса"."Предлагаемое технико-организационное направление работ обеспечит реальные возможности создания первой в мире лунной обсерватории уже в 1968-1969 годах. Такая обсерватория станет прообразом будущих лунных станций, предназначенных для ведения постоянной и всесторонней службы Солнца, Земли (для метеорологии и других целей), планет и звезд", - говорится в документе, подписанном директором ЦНИИмаша Юрием Мозжориным в 1967 году.Отмечается, что Луна является естественной достаточно устойчивой платформой для астротелескопической системы и с нее в течение почти 14 суток можно наблюдать любой объект Вселенной. Она позволяет проводить астрофизические исследования без влияния атмосферы.Астрономическую обсерваторию предполагалось создать на базе лунной посадочной станции Е-8 и запустить к Луне с помощью ракеты-носителя "Протон-К".В сентябре заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков рассказал РИА Новости, что ученые из России и Китая рассмотрят возможность строительства совместного телескопа OAST на Луне после 2030 года.В 2018 году научно-технический совет "Роскосмоса" и Совет РАН по космосу рассмотрели концепцию исследования и освоения Луны. Научный руководитель Института космических исследований <a href="http://ria.ru/person_Lev_Zelenyjj/" target="_blank" data-auto="true">Лев Зеленый</a> сообщил тогда РИА Новости, что концепцией предполагается установка на Луне двух обсерваторий. Идею строительства обсерваторий на Луне ранее поддержал в интервью РИА Новости директор института астрономии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Bisikalo/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Бисикало</a>. По его словам, это выгодно для наблюдений, например, в ультрафиолетовом диапазоне волн, которым мешает атмосфера <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>.
https://ria.ru/20200924/luna-1577690682.html
https://ria.ru/20200807/1575478873.html
4
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дмитрий бисикало, земля, лев зеленый, космос - риа наука, российская академия наук

"Роскосмос": СССР хотел разместить на Луне астрономическую обсерваторию

09:56 24.09.2020
605
© NASAВид на Землю с Луны
Вид на Землю с Луны - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Советский Союз намеревался в конце 60-х годов первым в мире установить на естественном спутнике Земли астрономическую обсерваторию, следует из рассекреченных документов, размещенных на сайте "Роскосмоса".
"Предлагаемое технико-организационное направление работ обеспечит реальные возможности создания первой в мире лунной обсерватории уже в 1968-1969 годах. Такая обсерватория станет прообразом будущих лунных станций, предназначенных для ведения постоянной и всесторонней службы Солнца, Земли (для метеорологии и других целей), планет и звезд", - говорится в документе, подписанном директором ЦНИИмаша Юрием Мозжориным в 1967 году.
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"Роскосмос" рассекретил документы по советской лунной программе
Отмечается, что Луна является естественной достаточно устойчивой платформой для астротелескопической системы и с нее в течение почти 14 суток можно наблюдать любой объект Вселенной. Она позволяет проводить астрофизические исследования без влияния атмосферы.
Астрономическую обсерваторию предполагалось создать на базе лунной посадочной станции Е-8 и запустить к Луне с помощью ракеты-носителя "Протон-К".
В сентябре заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков рассказал РИА Новости, что ученые из России и Китая рассмотрят возможность строительства совместного телескопа OAST на Луне после 2030 года.
В 2018 году научно-технический совет "Роскосмоса" и Совет РАН по космосу рассмотрели концепцию исследования и освоения Луны. Научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый сообщил тогда РИА Новости, что концепцией предполагается установка на Луне двух обсерваторий. Идею строительства обсерваторий на Луне ранее поддержал в интервью РИА Новости директор института астрономии РАН Дмитрий Бисикало. По его словам, это выгодно для наблюдений, например, в ультрафиолетовом диапазоне волн, которым мешает атмосфера Земли.
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