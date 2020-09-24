"Роскосмос" опубликовал документы к 50-летию полета станции "Луна-16"
09:36 24.09.2020 (обновлено: 09:41 24.09.2020)
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны.
Публикация материалов посвящена 50-летию полета межпланетной станции "Луна-16", которая привезла на Землю 101 грамм лунного реголита.
© Фото : РоскосмосСтанция Е8-5 при посадке на поверхность Луны
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Станция Е8-5 при посадке на поверхность Луны
© Фото : Роскосмос
© Фото : РоскосмосОбобщенная схема перелета возвратной ракеты станции Е8-5 от Луны к Земле
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Обобщенная схема перелета возвратной ракеты станции Е8-5 от Луны к Земле
© Фото : Роскосмос
© Фото : РоскосмосСхема перелета посадочных аппаратов типа Е-8 и Е8-5 по маршруту "околоземная орбита - окололунная орбита - поверхность Луны
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Схема перелета посадочных аппаратов типа Е-8 и Е8-5 по маршруту "околоземная орбита - окололунная орбита - поверхность Луны
© Фото : Роскосмос
© Фото : "Роскосмос"Капсула с грунтоносом. Защитный экран (справа) обожжен при пролете через атмосферу
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Капсула с грунтоносом. Защитный экран (справа) обожжен при пролете через атмосферу
1 из 5
Станция Е8-5 при посадке на поверхность Луны
© Фото : Роскосмос
2 из 5
Обобщенная схема перелета возвратной ракеты станции Е8-5 от Луны к Земле
© Фото : Роскосмос
3 из 5
Схема перелета посадочных аппаратов типа Е-8 и Е8-5 по маршруту "околоземная орбита - окололунная орбита - поверхность Луны
© Фото : Роскосмос
5 из 5
Капсула с грунтоносом. Защитный экран (справа) обожжен при пролете через атмосферу
"Подборка содержит документы правительства, протоколы совещаний конструкторов, описания систем и агрегатов ракетно-космического комплекса", - говорится в сообщении.
Всего на сайте госкорпорации представлено 46 документов, а также фотоматериалы, иллюстрации и видеохроника, посвященные миссии.
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