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"Роскосмос" опубликовал документы к 50-летию полета станции "Луна-16"
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T09:36
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риа наука
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Госкорпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" опубликовала документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны.Публикация материалов посвящена 50-летию полета межпланетной станции "Луна-16", которая привезла на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> 101 грамм лунного реголита."Подборка содержит документы правительства, протоколы совещаний конструкторов, описания систем и агрегатов ракетно-космического комплекса", - говорится в сообщении.Всего на сайте госкорпорации представлено 46 документов, а также фотоматериалы, иллюстрации и видеохроника, посвященные миссии.
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60
земля, космос - риа наука, роскосмос

"Роскосмос" опубликовал документы к 50-летию полета станции "Луна-16"

09:36 24.09.2020 (обновлено: 09:41 24.09.2020)
428
© Фото : "Роскосмос"Станции "Луна-15" и "Луна-16 " в собранном состоянии
Станции Луна-15 и Луна-16 в собранном состоянии - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : "Роскосмос"
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны.
Публикация материалов посвящена 50-летию полета межпланетной станции "Луна-16", которая привезла на Землю 101 грамм лунного реголита.
© Фото : РоскосмосСтанция Е8-5 при посадке на поверхность Луны
Станция Е8-5 при посадке на поверхность Луны
1 из 5
Станция Е8-5 при посадке на поверхность Луны
© Фото : Роскосмос
© Фото : РоскосмосОбобщенная схема перелета возвратной ракеты станции Е8-5 от Луны к Земле
Обобщенная схема перелета возвратной ракеты станции Е8-5 от Луны к Земле
2 из 5
Обобщенная схема перелета возвратной ракеты станции Е8-5 от Луны к Земле
© Фото : Роскосмос
© Фото : РоскосмосСхема перелета посадочных аппаратов типа Е-8 и Е8-5 по маршруту "околоземная орбита - окололунная орбита - поверхность Луны
Схема перелета посадочных аппаратов типа Е-8 и Е8-5 по маршруту околоземная орбита - окололунная орбита - поверхность Луны
3 из 5
Схема перелета посадочных аппаратов типа Е-8 и Е8-5 по маршруту "околоземная орбита - окололунная орбита - поверхность Луны
© Фото : Роскосмос
© Фото : "Роскосмос"Г. Н. Бабакин с капсулой "Луны-16", заполненной лунным грунтом
Г. Н. Бабакин с капсулой Луны-16, заполненной лунным грунтом
4 из 5
Г. Н. Бабакин с капсулой "Луны-16", заполненной лунным грунтом
© Фото : "Роскосмос"
© Фото : "Роскосмос"Капсула с грунтоносом. Защитный экран (справа) обожжен при пролете через атмосферу
Капсула с грунтоносом. Защитный экран (справа) обожжен при пролете через атмосферу
5 из 5
Капсула с грунтоносом. Защитный экран (справа) обожжен при пролете через атмосферу
© Фото : "Роскосмос"
1 из 5
Станция Е8-5 при посадке на поверхность Луны
© Фото : Роскосмос
2 из 5
Обобщенная схема перелета возвратной ракеты станции Е8-5 от Луны к Земле
© Фото : Роскосмос
3 из 5
Схема перелета посадочных аппаратов типа Е-8 и Е8-5 по маршруту "околоземная орбита - окололунная орбита - поверхность Луны
© Фото : Роскосмос
4 из 5
Г. Н. Бабакин с капсулой "Луны-16", заполненной лунным грунтом
© Фото : "Роскосмос"
5 из 5
Капсула с грунтоносом. Защитный экран (справа) обожжен при пролете через атмосферу
© Фото : "Роскосмос"
"Подборка содержит документы правительства, протоколы совещаний конструкторов, описания систем и агрегатов ракетно-космического комплекса", - говорится в сообщении.
Всего на сайте госкорпорации представлено 46 документов, а также фотоматериалы, иллюстрации и видеохроника, посвященные миссии.
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