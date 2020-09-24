https://ria.ru/20200924/luna-1577690592.html

"Роскосмос" опубликовал документы к 50-летию полета станции "Луна-16"

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T09:36

2020-09-24T09:36

2020-09-24T09:41

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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Госкорпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" опубликовала документы о первой в мире автоматической станции, доставившей пробы грунта с Луны.Публикация материалов посвящена 50-летию полета межпланетной станции "Луна-16", которая привезла на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> 101 грамм лунного реголита."Подборка содержит документы правительства, протоколы совещаний конструкторов, описания систем и агрегатов ракетно-космического комплекса", - говорится в сообщении.Всего на сайте госкорпорации представлено 46 документов, а также фотоматериалы, иллюстрации и видеохроника, посвященные миссии.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, роскосмос