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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577701688.html
Лукашенко объяснил, зачем критикуют его инаугурацию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его инаугурацию критикуют, чтобы "подогреть" в стране протестное настроение и чтобы люди "вывалили" на... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:53
2020-09-24T15:03
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что его инаугурацию критикуют, чтобы "подогреть" в стране протестное настроение и чтобы люди "вывалили" на улицы, но в Минске это понимают и к этому готовы.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности, ведет к углублению кризиса в Белоруссии. Представитель госдепартамента США заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты не считают Лукашенко законно избранным президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Странами Запада был подвергнут критике "тайный" характер инаугурации белорусского лидера, которая не анонсировалась заблаговременно и на которую не были приглашены иностранные дипломаты."Но почему они это делают (критикуют церемонию инаугурации – ред.)? Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо. Мы это понимаем и к этому готовы", - заявил Лукашенко. Как передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Белоруссия</a>, такое заявление прозвучало в четверг на встрече главы государства с послом Китая в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> Цуй Цимином.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла в рабочей резиденции - Дворце независимости. После этого в Минске и других городах начались акции протеста противников Лукашенко, которые были недовольны его инаугурацией на шестой срок. <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> заявило об агрессивном характере протестов, для их подавления правоохранителями применялись техника и спецсредства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа.
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/lukashenko-1577689886.html
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мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко объяснил, зачем критикуют его инаугурацию

12:53 24.09.2020 (обновлено: 15:03 24.09.2020)
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© РИА Новости / БелТАПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его инаугурацию критикуют, чтобы "подогреть" в стране протестное настроение и чтобы люди "вывалили" на улицы, но в Минске это понимают и к этому готовы.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности, ведет к углублению кризиса в Белоруссии. Представитель госдепартамента США заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты не считают Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии. Странами Запада был подвергнут критике "тайный" характер инаугурации белорусского лидера, которая не анонсировалась заблаговременно и на которую не были приглашены иностранные дипломаты.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 09:15
Без намека на легитимность. Евросоюз не признал инаугурацию Лукашенко
"Но почему они это делают (критикуют церемонию инаугурации – ред.)? Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо. Мы это понимаем и к этому готовы", - заявил Лукашенко. Как передает Sputnik Белоруссия, такое заявление прозвучало в четверг на встрече главы государства с послом Китая в Минске Цуй Цимином.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла в рабочей резиденции - Дворце независимости. После этого в Минске и других городах начались акции протеста противников Лукашенко, которые были недовольны его инаугурацией на шестой срок. МВД Белоруссии заявило об агрессивном характере протестов, для их подавления правоохранителями применялись техника и спецсредства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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