Лукашенко объяснил, зачем критикуют его инаугурацию
12:53 24.09.2020 (обновлено: 15:03 24.09.2020)
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МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его инаугурацию критикуют, чтобы "подогреть" в стране протестное настроение и чтобы люди "вывалили" на улицы, но в Минске это понимают и к этому готовы.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности, ведет к углублению кризиса в Белоруссии. Представитель госдепартамента США заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты не считают Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии. Странами Запада был подвергнут критике "тайный" характер инаугурации белорусского лидера, которая не анонсировалась заблаговременно и на которую не были приглашены иностранные дипломаты.
"Но почему они это делают (критикуют церемонию инаугурации – ред.)? Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо. Мы это понимаем и к этому готовы", - заявил Лукашенко. Как передает Sputnik Белоруссия, такое заявление прозвучало в четверг на встрече главы государства с послом Китая в Минске Цуй Цимином.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла в рабочей резиденции - Дворце независимости. После этого в Минске и других городах начались акции протеста противников Лукашенко, которые были недовольны его инаугурацией на шестой срок. МВД Белоруссии заявило об агрессивном характере протестов, для их подавления правоохранителями применялись техника и спецсредства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа.