https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577701688.html

Лукашенко объяснил, зачем критикуют его инаугурацию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его инаугурацию критикуют, чтобы "подогреть" в стране протестное настроение и чтобы люди "вывалили" на... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:53

2020-09-24T12:53

2020-09-24T15:03

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что его инаугурацию критикуют, чтобы "подогреть" в стране протестное настроение и чтобы люди "вывалили" на улицы, но в Минске это понимают и к этому готовы.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности, ведет к углублению кризиса в Белоруссии. Представитель госдепартамента США заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты не считают Лукашенко законно избранным президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Странами Запада был подвергнут критике "тайный" характер инаугурации белорусского лидера, которая не анонсировалась заблаговременно и на которую не были приглашены иностранные дипломаты."Но почему они это делают (критикуют церемонию инаугурации – ред.)? Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо. Мы это понимаем и к этому готовы", - заявил Лукашенко. Как передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Белоруссия</a>, такое заявление прозвучало в четверг на встрече главы государства с послом Китая в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> Цуй Цимином.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла в рабочей резиденции - Дворце независимости. После этого в Минске и других городах начались акции протеста противников Лукашенко, которые были недовольны его инаугурацией на шестой срок. <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> заявило об агрессивном характере протестов, для их подавления правоохранителями применялись техника и спецсредства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа.

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/lukashenko-1577689886.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире