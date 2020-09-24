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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577701083.html
Лукашенко пообещал впредь сообщать Западу о крупных мероприятиях в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал в будущем предупреждать западные страны "о каких-то крупных мероприятиях" в республике, и удивился, почему их... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:41
2020-09-24T15:05
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> пообещал в будущем предупреждать западные страны "о каких-то крупных мероприятиях" в республике, и удивился, почему их разведка не доложила про церемонию инаугурации."Но если они об этом (планах проведения инаугурации президента – ред.) не знали, так а где же их разведка, где же ЦРУшники, немецкая разведка? Поляки здесь пешком ходят тысячами. Они куда смотрели? Поэтому пускай у разведчиков своих спросят, чего же они им не доложили", - цитирует Лукашенко в четверг <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.При этом он призвал обратить внимание на "их Telegram-каналы". "Накануне они сообщали о том, что 23-го будет инаугурация, они же об этом писали. Поэтому ну вот хоть к чему-то, но надо прицепиться", - подчеркнул глава белорусского государства.Он отметил, что вступление в должность президента может критиковаться, только если это мероприятие не проведено по закону. "У нас, по-моему, все законодательные нормы были соблюдены. Кому надо было знать об этом, они знали. Потому что и тренировки, и подготовка - это же определенное время занимает", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что "белорусы умеют проводить мероприятия"."В следующий раз мы будем стараться наших соседей предупредить, я имею в виду поляков и литовцев, о каких-то крупных мероприятиях", - пообещал президент.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, во время которых милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200924/inauguratsiya-1577698584.html
https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577696992.html
Лукашенко - президент Белоруссии!!!
47
А почему белорусов не пообещал уведомлять!? Ах да, они ж его не избирали)))
26
6
минск
белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко пообещал впредь сообщать Западу о крупных мероприятиях в стране

12:41 24.09.2020 (обновлено: 15:05 24.09.2020)
1725
© AP Photo / BelTAПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© AP Photo / BelTA
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал в будущем предупреждать западные страны "о каких-то крупных мероприятиях" в республике, и удивился, почему их разведка не доложила про церемонию инаугурации.
"Но если они об этом (планах проведения инаугурации президента – ред.) не знали, так а где же их разведка, где же ЦРУшники, немецкая разведка? Поляки здесь пешком ходят тысячами. Они куда смотрели? Поэтому пускай у разведчиков своих спросят, чего же они им не доложили", - цитирует Лукашенко в четверг Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 12:06Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что не придает своей инаугурации большого значения
При этом он призвал обратить внимание на "их Telegram-каналы". "Накануне они сообщали о том, что 23-го будет инаугурация, они же об этом писали. Поэтому ну вот хоть к чему-то, но надо прицепиться", - подчеркнул глава белорусского государства.
Он отметил, что вступление в должность президента может критиковаться, только если это мероприятие не проведено по закону. "У нас, по-моему, все законодательные нормы были соблюдены. Кому надо было знать об этом, они знали. Потому что и тренировки, и подготовка - это же определенное время занимает", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что "белорусы умеют проводить мероприятия".
"В следующий раз мы будем стараться наших соседей предупредить, я имею в виду поляков и литовцев, о каких-то крупных мероприятиях", - пообещал президент.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, во время которых милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 11:39
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
73352317
Обсудить6
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко - президент Белоруссии!!!
24 сентября, 12:44
vvladimsam
3000021
А почему белорусов не пообещал уведомлять!? Ах да, они ж его не избирали)))
24 сентября, 12:47
Fiat LuxFiat Lux
4100120
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