https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577699778.html

Лукашенко оценил непризнание западными странами его легитимности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя критику западных стран проведенных в стране выборов и инаугурации, заявил, что Минск никого и не просил... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:25

2020-09-24T12:25

2020-09-24T17:51

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, комментируя критику западных стран проведенных в стране выборов и инаугурации, заявил, что Минск никого и не просил признавать легитимность этих процедур.По его словам, главное, чтобы эти процедуры соответствовали конституции страны. "И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут", - отметил Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.В среду Sputnik Беларусь неожиданно, без предварительного анонса, передал, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, во время которых милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200924/pushkov-1577691118.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире