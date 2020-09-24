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Лукашенко оценил непризнание западными странами его легитимности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя критику западных стран проведенных в стране выборов и инаугурации, заявил, что Минск никого и не просил... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:25
2020-09-24T17:51
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, комментируя критику западных стран проведенных в стране выборов и инаугурации, заявил, что Минск никого и не просил признавать легитимность этих процедур.По его словам, главное, чтобы эти процедуры соответствовали конституции страны. "И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут", - отметил Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.В среду Sputnik Беларусь неожиданно, без предварительного анонса, передал, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, во время которых милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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минск
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко оценил непризнание западными странами его легитимности

12:25 24.09.2020 (обновлено: 17:51 24.09.2020)
30094
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя критику западных стран проведенных в стране выборов и инаугурации, заявил, что Минск никого и не просил признавать легитимность этих процедур.

"Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать", - цитирует в четверг Лукашенко Sputnik Беларусь.

По его словам, главное, чтобы эти процедуры соответствовали конституции страны. "И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут", - отметил Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
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Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Пусть и создаёт нью северную Корею, без связей с внешним миром
24 сентября, 12:58
Olga MironovaOlga Mironova
4000210
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