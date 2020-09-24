Лукашенко оценил непризнание западными странами его легитимности
12:25 24.09.2020 (обновлено: 17:51 24.09.2020)
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МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя критику западных стран проведенных в стране выборов и инаугурации, заявил, что Минск никого и не просил признавать легитимность этих процедур.
"Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать", - цитирует в четверг Лукашенко Sputnik Беларусь.
По его словам, главное, чтобы эти процедуры соответствовали конституции страны. "И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут", - отметил Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
В среду Sputnik Беларусь неожиданно, без предварительного анонса, передал, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, во время которых милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске.
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