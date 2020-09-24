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https://ria.ru/20200924/litva-1577716824.html
Минск отреагировал на резолюцию Литвы об угрозе безопасности из-за БелАЭС
Резолюция сейма Литвы по вопросам безопасности БелАЭС является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Белоруссии, этот документ носит сугубо... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:16
2020-09-24T16:16
белорусская аэс
магатэ
белоруссия
европа
вильнюс
атомстройэкспорт
в мире
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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Резолюция сейма <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> по вопросам безопасности БелАЭС является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, этот документ носит сугубо политический характер, заявило в четверг белорусское министерство энергетики.Ранее пресс-служба канцелярии парламента Литвы сообщила, что сейм этой страны принял резолюцию об угрозе ядерной безопасности <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, которая, по мнению <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюса</a>, исходит от БелАЭС. Парламентарии проголосовали за документ единогласно, всего 72 депутата."Резолюция Сейма Литвы по вопросам безопасности БелАЭС является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Беларуси и содействует росту напряженности в межгосударственных отношениях. Документ носит сугубо политический характер", - говорится в заявлении минэнерго, которое распространила пресс-служба ведомства.В ведомстве отметили, что вопросы безопасности БелАЭС стали для определенных политических сил Литвы предметом постоянных спекуляций, возможностью "заработать баллы" в угоду собственным интересам. "Для этого формируется образ Беларуси как источника угрозы ядерной безопасности в Европе", - заявили в минэнерго республики.<a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусская АЭС</a> - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "<a href="http://ria.ru/organization_Atomstrojjehksport/" target="_blank" data-auto="true">Атомстройэкспорт</a>" (входит в <a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (<a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненская область</a>). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям <a href="http://ria.ru/organization_MAGATEH/" target="_blank" data-auto="true">МАГАТЭ</a> по безопасности. Сейчас на первом энергоблоке Белорусской АЭС идут работы по подготовке к пуску реакторной установки, который намечен на сентябрь. Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале этого года. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.Литва с самого начала выступала против строительства АЭС в соседней Белоруссии. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности" Литвы. При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не представила сколь-нибудь убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений".
https://ria.ru/20200918/litva-1577465122.html
https://ria.ru/20200917/oppozitsiya-1577409870.html
Очень правильное решение построить именно там. Во-первых легко продавать электричество за границу. Во-вторых точно бомбить не станут. В-третьих у меня сегодня день рождения.
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белоруссия
европа
вильнюс
РИА Новости
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белорусская аэс, магатэ, белоруссия, европа, вильнюс, атомстройэкспорт, в мире

Минск отреагировал на резолюцию Литвы об угрозе безопасности из-за БелАЭС

16:16 24.09.2020
5030
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Резолюция сейма Литвы по вопросам безопасности БелАЭС является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Белоруссии, этот документ носит сугубо политический характер, заявило в четверг белорусское министерство энергетики.
Ранее пресс-служба канцелярии парламента Литвы сообщила, что сейм этой страны принял резолюцию об угрозе ядерной безопасности Европы, которая, по мнению Вильнюса, исходит от БелАЭС. Парламентарии проголосовали за документ единогласно, всего 72 депутата.
"Резолюция Сейма Литвы по вопросам безопасности БелАЭС является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Беларуси и содействует росту напряженности в межгосударственных отношениях. Документ носит сугубо политический характер", - говорится в заявлении минэнерго, которое распространила пресс-служба ведомства.
В ведомстве отметили, что вопросы безопасности БелАЭС стали для определенных политических сил Литвы предметом постоянных спекуляций, возможностью "заработать баллы" в угоду собственным интересам. "Для этого формируется образ Беларуси как источника угрозы ядерной безопасности в Европе", - заявили в минэнерго республики.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Сейчас на первом энергоблоке Белорусской АЭС идут работы по подготовке к пуску реакторной установки, который намечен на сентябрь. Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале этого года. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
Литва с самого начала выступала против строительства АЭС в соседней Белоруссии. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности" Литвы. При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не представила сколь-нибудь убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений".
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Белорусская АЭСМАГАТЭБелоруссияЕвропаВильнюсАтомстройэкспортВ мире
Популярные комментарии
Очень правильное решение построить именно там. Во-первых легко продавать электричество за границу. Во-вторых точно бомбить не станут. В-третьих у меня сегодня день рождения.
24 сентября, 16:19
ВПВасилий Прекрасноволосый
1820001
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