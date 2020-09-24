https://ria.ru/20200924/litva-1577716824.html

Минск отреагировал на резолюцию Литвы об угрозе безопасности из-за БелАЭС

Резолюция сейма Литвы по вопросам безопасности БелАЭС является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Белоруссии, этот документ носит сугубо... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:16

2020-09-24T16:16

2020-09-24T16:16

белорусская аэс

магатэ

белоруссия

европа

вильнюс

атомстройэкспорт

в мире

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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Резолюция сейма <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> по вопросам безопасности БелАЭС является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, этот документ носит сугубо политический характер, заявило в четверг белорусское министерство энергетики.Ранее пресс-служба канцелярии парламента Литвы сообщила, что сейм этой страны принял резолюцию об угрозе ядерной безопасности <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, которая, по мнению <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюса</a>, исходит от БелАЭС. Парламентарии проголосовали за документ единогласно, всего 72 депутата."Резолюция Сейма Литвы по вопросам безопасности БелАЭС является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Беларуси и содействует росту напряженности в межгосударственных отношениях. Документ носит сугубо политический характер", - говорится в заявлении минэнерго, которое распространила пресс-служба ведомства.В ведомстве отметили, что вопросы безопасности БелАЭС стали для определенных политических сил Литвы предметом постоянных спекуляций, возможностью "заработать баллы" в угоду собственным интересам. "Для этого формируется образ Беларуси как источника угрозы ядерной безопасности в Европе", - заявили в минэнерго республики.<a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусская АЭС</a> - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "<a href="http://ria.ru/organization_Atomstrojjehksport/" target="_blank" data-auto="true">Атомстройэкспорт</a>" (входит в <a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (<a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненская область</a>). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям <a href="http://ria.ru/organization_MAGATEH/" target="_blank" data-auto="true">МАГАТЭ</a> по безопасности. Сейчас на первом энергоблоке Белорусской АЭС идут работы по подготовке к пуску реакторной установки, который намечен на сентябрь. Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале этого года. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.Литва с самого начала выступала против строительства АЭС в соседней Белоруссии. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности" Литвы. При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не представила сколь-нибудь убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений".

https://ria.ru/20200918/litva-1577465122.html

https://ria.ru/20200917/oppozitsiya-1577409870.html

Василий Прекрасноволосый Очень правильное решение построить именно там. Во-первых легко продавать электричество за границу. Во-вторых точно бомбить не станут. В-третьих у меня сегодня день рождения. 21

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белоруссия

европа

вильнюс

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, магатэ, белоруссия, европа, вильнюс, атомстройэкспорт, в мире