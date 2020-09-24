https://ria.ru/20200924/liberaly-1577692083.html

"Чокнутым либералам" не простили их "морального империализма"

"Запад утратил свою привлекательность. <...> В своих нападках либералы нацеливаются именно на то, что для нас наиболее важно, на краеугольный камень... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:00

2020-09-24T11:00

2020-09-24T16:24

марин ле пен

нато

евросоюз

виктор орбан

владимир путин

европа

сша

будапешт

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"Запад утратил свою привлекательность. <...> В своих нападках либералы нацеливаются именно на то, что для нас наиболее важно, на краеугольный камень политического порядка, к которому мы стремимся, на ценности, лежащие в основе, такие как нация, семья и религиозная традиция. <...> Доктрина о том, что "демократия может быть только либеральной", была вам навязана. Либеральная демократия может принести хаос и крах, больше вреда, чем пользы, — это одна из причин, по которой мы болеем за очередную победу Дональда Трампа".Кто же говорит подобное — у кого хватает наглости одновременно выступать и против либеральной демократии, и за Трампа? Известный враг мирового либерализма <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a>, убивающий всех "Новичком" и подрывающий Запад изнутри? Фанатичные иранские аятоллы-террористы и ужасные китайские коммунисты, заразившие весь мир своим вирусом, не подходят — они бы не стали публично болеть за Трампа. Хотя вот с этим утверждением согласились бы и в <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a>, и в <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегеране</a>:"Битва между мировой элитой и национальным сопротивлением еще не закончена. <...> Граждане европейских стран скоро поймут, что сегодняшние европейские институты служат не им, а интересам <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Soros/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Сороса</a> и ему подобных. <...> Цели мировой сети в стиле Сороса, обладающей неограниченными финансовыми и людскими ресурсами, ясны: создание открытых обществ смешанной этнической принадлежности путем ускорения миграции, демонтаж национального процесса принятия решений и передача его глобальной элите".Это про общемировые процессы, а вот — про воспитание будущих поколений: Кто же этот смелый человек? Это премьер-министр одной из европейских стран — <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Orban/">Виктор Орбан</a>. Он руководит <a href="http://ria.ru/location_Hungary/">Венгрией</a> уже десять лет подряд (а до этого, на рубеже веков, четыре года возглавлял правительство) и считается в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/">Евросоюзе</a> бунтарем и практически диктатором. Но то, что он написал в своей статье, опубликованной в понедельник в Magyar Nemzet, сильно даже для него. Орбан выступает не просто как защитник национального государства и обличитель "чокнутых либералов" в мировом масштабе, но как лидер христианско-демократического направления в <a href="http://ria.ru/location_Europe/">Европе</a> и даже на Западе в целом. Формулирует четко, откровенно — так, как европейские лидеры не делали уже давно:Орбан последовательно отстаивает национальную идентичность венгров (последнего по времени прибытия народа Европы), в том числе и их католицизм — но в данном случае он обращается не только к соотечественникам, но и к европейцам вообще. В первую очередь, конечно, к бывшим товарищам по соцлагерю (Орбан вообще уравнивает коммунизм и либерализм как чуждые венграм идеологии):То есть речь идет о двух Европах, которым каким-то образом надо сохраниться в рамках одного Евросоюза. Шансов переделать восточноевропейцев в "не помнящих родства" жителей единой Европы нет, но остаются шансы на консервативный, точнее, даже национально-традиционалистский реванш в <a href="http://ria.ru/location_Zapadnaja_Evropa/" target="_blank" data-auto="true">Западной Европе</a>. То есть победа своих <a href="http://ria.ru/person_Marin_Le_Pen/" target="_blank" data-auto="true">Марин Ле Пен</a> во всех ключевых государствах старой Европы — по сути, радикальное обновление правящих национальных элит. Понятно, что формируемые атлантистами общеевропейские элиты (и это не просто "брюссельская бюрократия", а политические кадры, сначала рекрутируемые с уровня национальных государств на общеевропейский, а потом командируемые назад, в свои страны) будут всячески препятствовать антилиберальному повороту. При этом организовывать и координировать процесс сопротивления "восстанию народов" будут как раз глобалистские структуры, тот самый коллективный Сорос, по которому прошелся венгерский премьер.Орбан уже давно не боится ни выступать против либерального глобального проекта, ни обличать Сороса — самого известного в мире уроженца Венгрии. А 90-летний миллиардер в ответ называет Орбана мафиози и диктатором — и всячески помогает оппозиционным к нему венгерским либералам. Но если на национальном уровне Орбан успешно с ними справляется, то в рамках ЕС и <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> ему приходится нелегко, поэтому для него была так важна победа в 2016 году Трампа, его идейного союзника в борьбе с либеральным глобализмом в целом (а сейчас уже и с Соросом в частности). Конечно, на <a href="http://ria.ru/location_Budapest/" target="_blank" data-auto="true">Будапешт</a> продолжает давить Евросоюз, но сейчас хотя бы американские правительственные структуры не в полную силу подключаются к выкручиванию рук венграм. Слова Орбана о поддержке Трампа — первое подобное высказывание со стороны европейского лидера — заметили в европейской прессе, но та же "Таймс" не цитирует пассаж целиком:Венгрия действительно показывает чудеса сопротивления внешнему давлению, и это заслуга не только Орбана, но и поддерживающего его большинства венгерского общества, понимающего важность сохранения национальной идентичности. Однако сейчас "моральный империализм" применяется против самих Штатов — и, конечно, Орбан хочет, чтобы Трамп устоял против начинающейся в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> "цветной революции". Если он выдержит и победит — европейским христианам, консерваторам, радиционалистам (тем, кого можно было бы назвать христианскими демократами, если бы этот термин не был дискредитирован нынешними его носителями вроде германской ХДС) будет куда легче противостоять и либеральной диктатуре, и моральному империализму. Именно поэтому по-настоящему самостоятельные европейские политики желают победы Трампу — так сказать, "за нашу и вашу свободу".

https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html

https://ria.ru/20191010/1559567751.html

https://ria.ru/20200923/tramp-1577677707.html

Ильяс Димиров Орбан крут! Уважаю! И при этом умудряется не свалиться в оголтелый нацизм, что тоже нелегко. 150

Oleg Remov Kerch Супер! Настоящий лидер. Уважуха. 111

41

европа

сша

будапешт

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